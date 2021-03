Βραβεία Grammy: Έρευνα της Ακαδημίας για την εκπροσώπηση των γυναικών στη μουσική βιομηχανία

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών η ταχύτητα και η ποιότητα έχουν τον πρώτο λόγο σε κάθε εμπειρία σου. Επικοινωνία, ψυχαγωγία, εξυπηρέτηση, όλα τα έχεις στον υπερθετικό με ταχύτητες έως και 100Mbps από το WIND ONE!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι υποψηφιότητες για ταανακοινώθηκαν στα τέλη του 2020, με τη Beyoncé υποψήφια σε εννέα κατηγορίες για το άλμπουμ της Black Is King και τις Dua Lipa και Taylor Swift να ακολουθούν με έξι υποψηφιότητες.Παρ’ ότι οι γυναίκες καλλιτέχνιδες προπορεύονται στις υποψηφιότητες,για βραβεία στην τηλεοπτική τελετή απονομής -που θα προβληθεί στις 14 Μαρτίου- είναι γυναίκες.Μετά από τα μη ενθαρρυντικά στοιχεία, η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ που απονέμει τα μουσικά βραβεία Grammy αναμένεται να ξεκινήσει μια, σε συνεργασία με το Μουσικό Κολέγιο Μπέρκλι, στη Βοστόνη και το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.Η μουσική βιομηχανία χρειάζεται μια ευρεία μελέτη φύλου που εξετάζει την εκπροσώπηση των γυναικών πέρα από τη σημερινή δημοφιλή μουσική, λέει η, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσικού Κολεγίου Μπέρκλι στην εφημερίδα The Guardian. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Ακαδημία Ηχογράφησης για την ανάπτυξη ισχυρής μεθοδολογίας για αυτήν τη μελέτη και για την αληθινή αντιμετώπιση της έλλειψης εκπροσώπησης των γυναικών στη μουσική βιομηχανία» ανέφερε.Η αντιμετώπιση και η εκπροσώπηση των γυναικών στα Grammys δεν ήταν στο επίκεντρο πριν από το 2018, όταν ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Νιλ Πόρτναου απάντησε σε επικρίσεις για μεροληψία με βάση το φύλο λέγοντας ότι οι γυναίκες πρέπει απλώς να «» για να επιτύχουν.Η Ακαδημία Ηχογράφησης έκτοτε ξεκίνησε την πρωτοβουλία για την προώθηση δίκαιης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών καλλιτεχνών και δεσμεύτηκε νατον αριθμό των γυναικών υποψηφίων έως το 2025. «Ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε όφελος από αυτήν την προσπάθεια, δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα αρκετή πρόοδο» αναφέρει ο προσωρινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ,«Πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε την πρωτοβουλίαμε πρωταρχικό στόχο την ευαισθητοποίηση και είχαμε μια συντριπτική αρχική ανταπόκριση, συγκεντρώνοντας υποστήριξη από περισσότερους από 650 σημαντικούς μουσικούς, στελέχη και οργανισμούς» δήλωσε ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ.«Για να επιταχύνουμε τους στόχους μας, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Μουσικό Κολέγιο Μπέρκλι και το κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα σε αυτήν τη μελέτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμεύσουν ως οδηγός για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον κλάδο γενικότερα» διευκρίνισε.Η νέα έρευνα θα βασιστεί στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη του Μπέρκλι το 2019, «Γυναίκες στη μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ: Εμπόδια και Ευκαιρίες» της Έριν Μπάρα, διευθύντριας Δημοφιλούς Μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και εκτελεστικής διευθύντριας των Beats By Girlz, της Σάρον Κράμερ, η οποία είναι κοσμήτορας Θεσμικής Έρευνας και Αξιολόγησης στο Μπέρκλι και της Μπέκι Πράιορ, αναπληρώτριας διευθύντριας Θεσμικής Έρευνας στο ίδιο Κολέγιο. Η Έριν Μπάρα θα είναι επικεφαλής της νέας μελέτης, η οποίαΠρέπει να κάνουμε ορατά και εμφανή τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουμε καθώς οι γυναίκες κινούνται σε μια βιομηχανία που δεν οικοδομήθηκε από εμάς ή για εμάς, σχολίασε η Έριν Μπάρα.