Εισβολή στο Καπιτώλιο: Το Χόλιγουντ «κατακεραυνώνει» τους βάνδαλους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ

The language of white supremacy is a language of cowardice disguised as dominance. https://t.co/KXox6QdGH9 — Ava DuVernay (@ava) January 6, 2021

Unimaginable.

Disgraceful.

Shocking.

But no surprise.

So many to hold responsible. You know who you are.

You dismissed the violent, divisive, cruel rhetoric. You made excuses.

Cowards

He/you are not leaders.

We will try to re-build. You will try to live with yourselves — Sarah Jessica Parker (@SJP) January 6, 2021

Is there any single reason Donald Trump is not in handcuffs at this very moment? If any other American incited thousands into storming the Capital Building, they would already be behind bars. The “Law and Order” President needs to face both right now. — Josh Gad (@joshgad) January 6, 2021

As my friends have been pointing out, he just did the most treasonous thing EVER. He is a flat-out traitor. I think Twitter would be justified in deleting his account. Forever. https://t.co/HLqCWzmGnJ — bettemidler (@BetteMidler) January 7, 2021

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That’s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021

Σοκαρισμένοι και θυμωμένοι πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος ξέσπασαν μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, ύστερα από την πρωτοφανή εισβολή υποστηρικτών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο , με τέσσερις νεκρούς, πολλούς τραυματίες, δεκάδες συλλήψεις και εικόνες χάους στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.«Δεν έχω λόγια. Απλώς σκεφτείτε το μακελειό αν δεν ήταν λευκοί. Είναι τόσοι πολλοί που συμμετέχουν» έγραψε στο twitter o 39χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ενώ η έγχρωμη σκηνοθέτιςμοιράστηκε ένα κλιπ από τα γεγονότα της ημέρας, γράφοντας: «Η γλώσσα της λευκής υπεροχής είναι μια γλώσσα δειλίας που μεταμφιέζεται σε κυριαρχία».Πολλοί διάσημοι προέτρεψαν τους πολιτικούς να επικαλεσθούν την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος , σύμφωνα με την οποία ο Αντιπρόεδρος με μια πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου μπορούν να κηρύξουν τον Πρόεδρο «ανίκανο» να ασκεί τα καθήκοντά του, και να τερματίσει τη θητεία του νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί.έγραψε στο Twitter: «Αδιανόητο. Αίσχος. Σοκ. Αλλά δεν αποτελεί έκπληξη. Είμαστε υπεύθυνοι. Ξέρετε ποιοι είστε. Απορρίψατε τη βίαιη, διχαστική, σκληρή ρητορική. Προβάλατε δικαιολογίες. Δειλοί. Δεν είσαι…δεν είστε ηγέτες. Θα προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε. Θα προσπαθήσετε να ζήσετε με τους εαυτούς σας».Ο ηθοποιόςαναρωτήθηκε: «Υπάρχει κάποιος λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται με χειροπέδες αυτή τη στιγμή; Αν κάποιος άλλος Αμερικανός προκαλούσε χιλιάδες να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, θα ήταν ήδη πίσω από τα κάγκελα. Ο Πρόεδρος του ‘’Νόμου και Τάξης’’ πρέπει να αντιμετωπίσει και τα δύο τώρα».μιλώντας μέσα από την εκπομπή του, ήταν απόλυτος: «Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ειρηνική μετάβαση της εξουσίας και όταν υπάρχει κακή ηγεσία. Έτσι δεν χάνεις… Σήμερα δεν ήταν πατριωτισμός αυτό, ήταν τρομοκρατία. Σκέφτηκα ότι ο εκλεγμένος Πρόεδροςτο είπε καλύτερα: ‘’Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, είμαστε καλύτεροι τότε’’. Σήμερα ήταν ντροπή. Απογοητευτικό. Δυστυχώς, δεν ήταν έκπληξη».Ενώ οζήτησε την απομάκρυνση του «ναρκισσιστικού και επικίνδυνου» Τραμπ μετά τις τρομακτικές ταραχές στην Ουάσιγκτον.«Ήρθε η ώρα οι ηγέτες αυτής της χώρας να επικαλεσθούν την 25η τροπολογία. Δεν είναι προφανές; Σήμερα με έκανε να λυπάμαι πολύ, με δυσπιστία αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, μια χώρα που έχει εμπνεύσει τα τραγούδια της ελπίδας και της αγάπης μου. Είμαι συγκινημένος και έκπληκτος που αυτός ο ναρκισσιστικός και επικίνδυνος Πρόεδρος θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές και θα ενθάρρυνε τη βίαιη ηθική κατά της κυβέρνησής μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πλέον σε θέση να υπηρετήσει ως Πρόεδρος επειδή δεν μπορεί να δεχτεί την ήττα. Μπορούμε να αντέξουμε άλλες δύο εβδομάδες; Λέω ΟΧΙ!».Εν τω μεταξύ, ηέγραψε: «Όπως επεσήμαναν οι φίλοι μου, έκανε τη μεγαλύτερή προδοσία. Είναι ένας απλός προδότης. Πιστεύω ότι το Twitter δικαιολογείται να διαγράψει τον λογαριασμό του. Για πάντα».Ενώ ητόνισε την «ειρωνεία» μεταξύ των βίαιων διαδηλώσεων στο Καπιτώλιο και των ειρηνικών διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matters το καλοκαίρι.επέμεινε ότι δεν υπήρχε τίποτα «πατριωτικό» στη συμπεριφορά των διαδηλωτών. «Υποστηρίξτε την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας !!!!!!!! Αυτό είναι πατριωτισμός!» έγραψε, ενώ ηαπευθυνόμενη προς το Facebook, το Twitter, τη Google το Instagram και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τους υπόλοιπους ηγέτες διεθνών πλατφόρμων επικοινωνίας εξήγησε: «Αυτό είναι σήμερα το αποτέλεσμα όταν αφήνεις ανθρώπους με μίσος στην καρδιά τους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά και να δημιουργήσουν μια τεράστια κοινότητα».