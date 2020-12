CineManiac: O Δήμητρης Δανίκας διαλέγει το Τοp-10 του Netflix

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Απολογισμός; Ναι απολογισμός. Ένας χρόνος λοιπόν. Με Covid-19 αλλά και. Αυτές οι δέκα που αγαπώ. Με υποκειμενικά κριτήρια. Φυσικά. Και αν «παραστράτησα» δεν φταίω εγώ. Έτσι τις είδα, έτσι τις ξεχώρισα. Το ίδιο και με τις σειρές. Έχουμε και λέμε λοιπόν.Μερικές πρώτες παρατηρήσεις. Ένα λοιπόν. Πού θα τις βρω; Κάπου υπάρχουν. Όπως, λόγου χάριν στο. Όσοι διαθέτουν ας ρίξουν μια ματιά στον. Πολλές «κυκλοφορούν» εναερίως. Πειρατικά; ΜπορείΔύο λοιπόν. Ανάμεσά τους και μία Made in Greece. Με τίτλοΟ σκηνοθέτηςμε υπόσχεση επιστροφής. Για κάτι ακόμα καλύτερο. Ποια τα πλεονεκτήματά του; Το σενάριο και η ερμηνεία τουΤρία λοιπόν. Η λίστα τουέτυχε να είναι πλουραλιστική. Γεωγραφικά. Ας πούμε. Οι ΗΠΑ με τέσσερις επιλογές. Όμως και Ιράν, και Αργεντινή και Γαλλία και Ισπανία. Και Ελλάδα. Από παντού. Παγκοσμιοποίηση του Σινεμά. Λογικό.Τέσσερα λοιπόν. Στις καλύτερες δέκα έχω συμπεριλάβει και την εντελώς πρόσφατη Αμερικανική παραγωγή. Είναι ασπρόμαυρη. Είναι εποχής. Είναι του(Seven, Zodiac, Gone Girl). Και είναι στο Netflix. Οπωσδήποτε.Πέντε λοιπόν. Τα κριτήρια. Ολόγω φωτογραφίας και ατμόσφαιρας. Ολόγω σεναρίου. Ολόγω πλοκής και ειρωνείας. Τολόγω Ιρανικής ιδιαιτερότητας.λόγω ευφυέστατου στρατηγήματος. Τολόγω καρδιάς. Μεγάλης καρδιάς.λόγω σκηνοθεσίας. Τολόγω ακαδημαϊκής, στέρεης αφήγησης. Τολόγω τεχνικού επιτεύγματος. Και τολόγω πληρότητας.Έξι και τέλος. Οι περισσότερες με υποδειγματικές, ερμηνευτικές, επιδόσεις. Όπωςκαι(Φάρος). Όπως(Απόστρατος). Όπωςκαι(Το κόλπο του αιώνα). Όπως το θηλυκό δίδυμοκαι(Εμείς οι δύο). Όπως(Εξαφανισμένος). Όπωςκαι(Κατηγορώ). Και όπως ο ογκόλιθος(Mank).. «Ο φάρος» (The Lighthouse)-Σκ. Ρόμπερτ Εγκερς—ΗΠΑ—Βαθμολογία=6. «Απόστρατος» - Σκ. Ζαχαρίας Μαυροειδής—Ελλάδα-Βαθμολογία=7. «Ακαταμάχητος» (Irresistible), Τζον Στιούαρτ-ΗΠΑ—Βαθμολογία=7. «6.5 Εκτός ελέγχου» ( Metri Shesh Va Nim) Σκ. Σαέντ Ρουσταγί-Ιράν—Βαθμολογία=8. «Το κόλπο του αιώνα» (El Robo del Siglo) Σκ. Αριέλ Γουϊνογκράδ-Αργεντινή—Βαθμολογία=8. «Εμείς οι δύο» (Deux)- Σκ. Φίλιπο Μενεγκέτι-Γαλλία—Βαθμολογία=8. «Ο εξαφανισμένος» (Madre)-Σκ. Ροντρίγκο Σορογκαγιέν-Ισπανία, Γαλλία—Βαθμολογία=8. «Κατηγορώ!» (J’ accuse)--Σκ Ρόμαν Πολάνσκι –Γαλλία—Βαθμολογία=8. «1917»-Σκ Σαμ Μέντες—Αγγλία, ΗΠΑ—Βαθμολογία=9. «Mank»--Σκ. Ντέιβιντ Φίντσερ-ΗΠΑ, Αγγλία—Βαθμολογία=9Εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Σε αυτή τη λίστα έχω περιλάβει σειρές ανεξαρτήτως ηλικίας. Εννοώ χρόνο παραγωγής. Χάριν Covid κατέφυγα στον καναπέ και στο. Μερικές, πρώτες παρατηρήσεις:Ένα λοιπόν. Οι περισσότερες προέρχονται από την αγαπημένη μου κατηγορία. Όσο λιγότερα επεισόδια τόσο περισσότερη συμπύκνωση. Αυτή είναι μια από τις απαραίτητες αρετές της κινηματογραφικής η τηλεοπτικής αφήγησης. Οι μεγάλες σειρές ξεχειλώνουν. Επαναλαμβάνονται. Φλυαρούν. Δεν γουστάρω.Δύο λοιπόν. Εντελώς αδιάφορο, για μένα, το είδος. Είτε μυθοπλασία είτε ντοκιμαντέρ. Σημασία έχει να είναι καλογυρισμένες και να υποστηρίζονται τόσο από το στόρι όσο και από τις ερμηνείες. Οι σειρές εννοώ.Τρία λοιπόν. Εννιά στις δέκα προέρχονται από το Netflix. Τι να γίνει. Δεν είμαι συνδρομής και της Vodafone. «Σκοτώστε με»!Τέσσερα λοιπόν. Τρεις τίτλοι της λίστας είναι του είδους (ντοκιμαντέρ).. Γιατί, εκτός των άλλων, συνθέτουν Σινεμά και επεξεργασμένο ρεπορτάζ. Απολαμβάνεις και ταυτόχρονα μαθαίνεις. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.Πέντε λοιπόν εκτός από τις σκηνοθετικές και σεναριακές επιδόσεις πορεύονται, παρέα και ερωτικά, με ζηλευτές ερμηνείες. Για παράδειγμα στοη αποκάλυψη με το όνομα. Μόλις 25. Από το Ισραήλ. Η ανταγωνίστρια της. Όπως στην. Όπως στο. Ο παρεξηγημένος Χιου Γκράντ. Αλλά και η. Αν και «σιδερωμένη» από χημικά. Όπως ηστο. Το πιο διεισδυτικό βλέμμα που με έχει καθηλώσει τα τελευταία χρόνια.. «Ο Μαραντόνα στο Μεξικό» (Maradona en Sinaola)—Σκ. Άνγκους ΜακΚουίν—Netflix-Βαθμολογία=7. «Οζάρκ» (Ozark)—Δημιουργοί Μπιλ Ντιμιούκ, Μαρκ Ουίλσον—Netflix—Βαθμολογία=7. «Μαρτσέλα» (Marcella)—Δημουργοί Χανς Ρόζενταλ, Νίκολα Λάτνερ—Netflix—Βαθμολογία=7. «Σουίτα 2806: η κατηγορία» (Room 2806: The Accusattion)—Δημιουργός Τζαλίλ Λεσπέρ—Netflix—Βαθμολογία=7. «Ιδιωτική προστασία» (The Bodyguard)—Δημιουργός Τζεντ Μερκούριο—Netflix—Βαθμολογία=8. «Ο αντεροβγάλτης» (The Ripper)—Δημιουργοί Τζέσε Βιλ, Ελενα Γουντ—Netflix—Βαθμολογία=8. «Unorthodox»--Δημιουργός Άννα Ουίνγκερ—Netflix—Βαθμολογία=8. «Undoing»--Σκηνοθεσία Σουζάν Μπίερ—HBO—Βαθμολογία=8. «The Crown» (4η εποχή)— Δημιουργός Πίτερ Μόργκαν—Netflix—Βαθμολογία=9. «Το Γκαμπί της βασίλισσας» (The Queen’s Gambit)— Δημιουργοί Σκοτ και Άλαν Φρανκ—Netflix—Βαθμολογία=10Για καλύτερες μέρες και ευχάριστες (του καναπέ) στιγμές. Και να μετράμε ώρες. Μάλλον εβδομάδες. Μάλλον μήνες. Να ανοίξουν οι αίθουσες. Και κάτι ακόμα. Στις 15 Ιανουαρίου «ανεβαίνει» στοη τελευταία ταινία του Τομ Χανκς με την ονομασία «Του κόσμου τα νέα». Για να δούμε. Και τέλος, όλες και οι πέντε προτάσεις κυκλοφορούν στο Netflix.Σκηνοθεσία: Μάθιου Μάικλ ΚάραχανCast: Ουαλίντ Ελγκαντί, Ανταμ Μπέσα, Χαιάτ ΚαμίλΕπιτέλους. Οι Αμερικανοί υποκλίθηκαν, παραμέρισαν και ομολόγησαν. Τι; Πως η Μοσούλη (Ιράκ) μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Πως κάτι παλικάρια του Ιράκ τα έδωσαν όλα. Και πως ήταν αδύνατον να ξεχωρίσεις τον δικό σου από τον αντίπαλό σου. Η αφήγηση με την ανάσα. Ο φακός σαν σφήνα να αποτυπώνει τα γεγονότα. Και η κάθε στιγμή ραντεβού με νάρκη, σφαίρα, ελεύθερο σκοπευτή, βόμβα. Όλα και όλοι παγιδευμένοι.Δημιουργοί: Τζέσε Βιλ, Ελενα ΓουντCast: ΝτοκιμαντέρMini σειρά του Netflix. Από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που έχω δει τελευταία. Τα γεγονότα και τα περιστατικά εντελώς αυθεντικά. Το ίδιο και οι πρωταγωνιστές. Παρανοϊκός κατά συρροή δολοφόνος εξολοθρεύει κάθε εκδιδόμενη γυναίκα που πέφτει μπροστά του. Με μανία. Συνέβη στην δεκαετία του εβδομήντα στη Βόρεια Αγγλία. Κατεστραμμένες περιοχές. Εφιαλτική ανεργία. Και γενική απάθεια. Μωρέ τι με νοιάζει; Πόρνες είναι. Τέτοια πράγματα. Η μεγάλη ανατριχίλα.Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο ΙνιάριτουCast: Μάικλ Κίτον, Έμμα Στόουν, Έντουαρντ Νόρτον, Ναόμι ΟυότςΣχεδόν αριστούργημα. Σάρωσε στα Όσκαρ. Ακόμα και εκείνο της καλύτερης ταινίας κατέκτησε. Τα παρασκήνια ενός θεάτρου καλλιτεχνικών προδιαγραφών. Σχέσεις, ψέματα, υποκρισίες, φοβίες, ενοχές, «πταίσματα» και «κακουργήματα. Στο κέντρο του κάδρου ο πρωταγωνιστής του «Μπάτμαν». Τρελαμένος. Θέλει από πάνω του να αποτινάξει τις πλαστικές «φτερούγες». Και να παίξει Ρέιμοντ Κάρβερ. Τα δίνει όλα και τερματίζει. Ρεσιτάλ!Σκηνοθεσία: Νάνσι ΜάιερςCast: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αν Χάθαγουει, Ρένε ΡούσοΕυχάριστη κομεντί. Τι πενήντα τι εξήντα τι εβδομήντα. Ο Ντε Νίρο σε ρόλο συνταξιούχου. Για να κοροϊδέψει το κενό του, προσλαμβάνεται ως αρχάριος και υποψήφιος εκπαιδευόμενος, σε μεγάλη εταιρεία. Η νεότερη και γοητευτική Αν Χάθαγουει αναλαμβάνει την εκπαίδευση του. Λάθος. Ο Ντε Νίρο την ξεπερνάει. Με κομψότητα και διακριτικότητα. Η γριά κότα έχει το ζουμί. Το δίδυμο που μοιάζει με μπαμπά και κόρη.Σκηνοθεσία: Σεθ ΓκόρντονCast: Τζέισον Μπέιτμαν, Μελίσσα ΜακΚάρθιΚι αυτή η ταινία είναι του είδους «κομεντί». Ο σκηνοθέτης προσπαθεί. Ενίοτε αγκομαχάει. Τζέισον Μπέιτμαν-Μελίσσα ΜακΚάρθι δύο κόσμοι εχθρικοί. Εκείνη υποκλέπτει τα στοιχεία του και ξαφρίζει τις κάρτες του. Εκείνος εγκαταλείπει, προσωρινά τις ευκολίες του και σπεύδει να την εντοπίσει. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ευτράπελα. Από τη μία ο προνομιούχος. Από την άλλη το περιθώριο. Κάτι λέει. Περνάει η ώρα.