Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο: H 16χρονη εκατομμυριούχος που δίνει «γραμμή» στο Tik Tok

Ενα οικογενειακό βίντεο στο οποίο ξεδιπλώνει την πιο κακομαθημένη πλευρά του χαρακτήρα της ήταν η αιτία να χάσει πολλούς followers. Με ένα δακρύβρεχτο live στο Instagram, όμως, εξιλεώθηκε και οι ακόλουθοι εκτινάχθηκαν στα 101,3 εκατομμύρια

Με τα απειράριθμα ολιγόλεπτα χορευτικά βίντεό της, η Τσάρλι από τον Μάιο του 2019 κατάφερε να δημιουργήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία

Μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα το σχολείο, όμως η 16χρονη Τσάρλι έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στη λίστα «40 under 40» του περιοδικού «Fortune»

Κάποτε μπορεί οι γονείς να ονειρεύονταν τα φιντάνια τους γιατρούς, δικηγόρους, -γιατί όχι;- δημόσιους υπαλλήλους. Σε ένα επάγγελμα με οικονομική σιγουριά και κοινωνική εξασφάλιση. Αργότερα ίσως προσδοκούσαν γι’ αυτά την αποκατάσταση του ηθοποιού ή του τραγουδιστή και κατόπιν εκείνη του φερέλπιδος τηλεοπτικού reality star. Από την ημέρα που η, κατά κόσμον momager των Καρντάσιαν, σύστησε στην οικουμένη τις κόρες της και μετέτρεψε τη δυσλειτουργικότητα της πολυμελούς, εύπορης οικογένειάς της σε χρυσοτόκο όρνιθα, ένας είναι ο κοινώς αποδεκτός, εύκολος και σίγουρος επαγγελματικός δρόμος που έχει και δόξα, και λεφτά, και επιβεβαίωση, και καταξίωση: εκείνος του επιδραστικού των κοινωνικών δικτύων.«Οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν κανονικούς ανθρώπους να πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα», διακηρύσσουν στις συνεντεύξεις τους οι εγκέφαλοι τουόταν μιλούν για το κορίτσι-φαινόμενο . Η Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο είναι η εικόνα και η ομοίωση του παραπάνω θέσφατου που καθοδηγεί το κινεζικό app, δηλαδή το ταχέως ανερχόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο απειλεί πια να υποσκελίσει τις αμερικανικές ναυαρχίδες των social media Facebook, Instagram, Twitter και Snapchat. Σταη πολιτογραφημένη πια μόνιμη κάτοικος Λος Αντζελες σταρ του TikTok απολαμβάνει οικουμενική διασημότητα, διαθέτει προσωπική περιουσία 5 εκατ. δολαρίων και συνάπτει συνεργασίες με βαρύτιμους οίκους μόδας όπως η Prada, αλλά και επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως η P&G, που επενδύουν με τη σειρά τους όχι σε celebrities, αλλά σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας που εκκολάπτονται σε celebrities. Πλέον η Ντ’ Αμέλιο έχει στο παλμαρέ της και το πρώτο της σκάνδαλο.Μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα το σχολείο και να μην έχει σαφή, χειροπιαστό, παλιοκαιρίσιο επαγγελματικό προσδιορισμό, όμως η 16χρονη σταρ του TikTok έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στη λίστα «40 under 40» του περιοδικού «Fortune». Με άλλα λόγια, είναι τόσο διάσημη ώστε το κύμα της αναγνωρισιμότητάς της, στο οποίο σερφάρει συνήθως επιδέξια, έχει ήδη συμπαρασύρει και την κλασική, πυρηνική οικογένειά της στα φώτα της δημοσιότητας - άλλο που δεν ήθελαν. Οι Ντ’ Αμέλιο είναι τόσο γνωστοί ώστε να διαθέτουν το δικό τους κανάλι στο YouTube -με 1,2 εκατομμύρια συνδρομητές- και να μεταφέρουν με συνέπεια τα εν οίκω τους σε κοινή θέα. Ενα από αυτά τα οικογενειακά βίντεο έγινε η αφορμή ώστε η κατά τα άλλα πανίσχυρη Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο να διακινδυνεύσει την αυτοκρατορία που συστηματικά, μεθοδικά και με πρώτη ύλη τα απειράριθμα ολιγόλεπτα χορευτικά βίντεό της δημιουργεί από τον Μάιο του 2019. Στη διάρκεια οικογενειακού δείπνου που ετοίμαζε για τους Ντ’ Αμέλιο ο ιδιωτικός τους σεφ, η Τσάρλι και η αδελφή της -επίσης TikTok influencer- Ντίξι αποφάσισαν να ξεδιπλώσουν τις χειρότερες και πιο κακομαθημένες πλευρές του χαρακτήρα τους.Επιτιμητικά σχόλια για τον σεφ, γκριμάτσες αηδίας, αλλά και η έπαρση της Τσάρλι που δήλωσε απογοητευμένη γιατί είχε καθυστερήσει να φτάσει στους 100 εκατομμύρια followers εξόργισαν το ακροατήριό της.Μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα η παντοδύναμη influencer, η πρώτη TikToker που εμφανίστηκε ποτέ σε διαφημιστικό σποτ στη διάρκεια του Super Bowl, δηλαδή του ιερού δισκοπότηρου των όπου γης διαφημιστών, άρχισε να φυλλορροεί από followers. Οταν πια η φύρα κόντευε το εκατομμύριο, η Τσάρλι επιστράτευσε το παλιό, καλό και δοκιμασμένο κόλπο: ένα δακρύβρεχτο live στο Instagram στις 19 Νοεμβρίου έγινε η δημόσια εξιλέωσή της. Και βρήκε ευήκοα ώτα. Λίγες ημέρες αργότερα ο σκοπός της επετεύχθη. Η 16χρονη έγινε η πρώτη TikToker με ποίμνιο 100 εκατομμυρίων followers -πλέον τους έχει κάνει 101,3 εκατομμύρια-, δημιούργησε δηλαδή έναν ακόμα λόγο για να είναι viral. Οσο για το TikTok, γιόρτασε τα επινίκια με μια φιλανθρωπική προσφορά 100.000 δολαρίων στο American Dance Movement.Μέχρι τον Μάιο του 2019 η Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο και η οικογένειά της ήταν σχεδόν άγνωστοι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να τους γνωρίζει κανείς ήταν οι αποτυχημένες προσπάθειες του πατέρα της να εκλεγεί γερουσιαστής με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο Κονέκτικατ, όπου ζούσε η οικογένεια. Ή ίσως η καριέρα της επαγγελματία χορεύτριας μητέρας της. Η Τσάρλι μαθήτευσε και αυτή στον χορό από 3 ετών και χάρη στην έμφυτη κλίση της οφείλει την ανάδειξή της σε σταρ του TikTok. Συγκεκριμένα, στη φιγούρα Renegade, η οποία αν και αρχικά αποδόθηκε στην ίδια, οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που την επινόησε ήταν άλλος. Μικρή σημασία είχε. Η Ντ’ Αμέλιο είχε τον αλγόριθμο της εφαρμογής με το μέρος της. Πολλοί είναι εκείνοι που αποδίδουν την επιτυχία της στον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του TikTok, το οποίο δεν φέρνει σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως γνωρίζονται στην αληθινή ζωή, φίλους ή γνωστούς, αλλά τους προτείνει βίντεο και χρήστες βάσει εκείνων που παρακολουθούν περισσότερο. Με άλλα λόγια, δεν εστιάζει στις σχέσεις, αλλά στο ενδιαφέρον. Και τα γρήγορα, ευχάριστα, «χειροποίητα» βίντεο της νεαρής TikToker βρήκαν γρήγορα μια θέση στα προτεινόμενα, ερεθίζοντας ολοένα περισσότερους χρήστες. Το Μέσο ήταν στα σπάργανα και η Ντ’ Αμέλιο έγινε η ιδανική πρέσβειρά του στις ΗΠΑ. Ενάμιση χρόνο μετά, είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα και το πρώτο βιβλίο της, μοιράζοντας απόσταγμα σοφίας μέσα από το «Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real». Την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν, η οικογένεια και οι μυριάδες επίγονοί της μοιάζουν να έχουν απολέσει διά παντός την κοινοθνητοσύνη τους, η Τσάρλι και η 19χρονη αδελφή της Ντίξι -ηθοποιός στο επάγγελμα- γίνονται τα νέα κορίτσια της διπλανής πόρτας τα οποία δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις αλλά τουλάχιστον μπορείς να νιώσεις συνάψεις και να βρεις ταυτίσεις. Ακόμα. Το lockdown απογείωσε την καριέρα που κάνουν σε ένα επάγγελμα το οποίο ακόμα οι κοινωνίες δεν έχουν καταφέρει να περιγράψουν με κάποιον ΚΑΔ.Η Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο στις συνεντεύξεις που παραχωρεί δηλώνει κανονική έφηβη. Μιλά για τις διατροφικές διαταραχές που την έχουν κατά καιρούς ταλαιπωρήσει, για τον σχολικό εκφοβισμό -συμμετείχε μάλιστα σε σχετική καμπάνια της UNICEF-, για τον βραχυχρόνιο δεσμό της με τον επίσης σταρ του TikTok Τσέιζ Χάντσον που είχε άδοξο τέλος, για τις ανασφάλειες, αλλά και τα όνειρά της. Σε αυτό το πλαίσιο της πολύ προσωπικής «κανονικότητάς» της, μέσα σε ενάμιση χρόνο εγκατέλειψε το Κονέκτικατ και εγκαταστάθηκε στο Λος Αντζελες, παράτησε το σχολείο και παρακολουθεί πλέον τα μαθήματά της αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου, φωτογραφίζεται για εξώφυλλα περιοδικών, έπιασε στασίδι στην πρώτη σειρά των Εβδομάδων Μόδας -όταν τουλάχιστον πραγματοποιούνταν-, συνεργάστηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ και έγινε έμπνευση ακόμα και για μενού στην αλυσίδα Dunkin’ Donuts. Είναι το τέλειο παράδειγμα ενός νέας κοπής παιδιού-θαύματος που στα 16 του έχει κατακτήσει τα πάντα - τουλάχιστον όπως τα ορίζει ο καπιταλιστικός δυτικός κόσμος. Και ακόμα περισσότερα.Τόσα ώστε από το περίσσευμα της διασημότητας και των χρημάτων της να δίνει και στην οικογένειά της. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς της εκμεταλλεύονται τη διασημότητα της ανήλικης κόρης τους, άλλοι -πιο συνωμοσιολόγοι- υπονοούν ότι το κινεζικών συμφερόντων TikTok καπηλεύεται την απήχησή της για να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την επιρροή του στις ΗΠΑ. Σε δέκα το πολύ χρόνια όλοι θα γνωρίζουμε αν το νέο it girl της διπλανής πόρτας ήταν παιδί-θαύμα, παιδί-τραύμα, κατασκοπευτικό υπερόπλο ή απλώς μια νέας γενιάς σταρ από κούνια, δύσκολο να ερμηνευτεί με όσα γνωρίζαμε έως σήμερα.