Τζέισον Μομόα: Πείνασε η οικογένειά μου μετά το Game of Thrones

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη στην πρόσφατη συνέντευξη του ηθοποιού του « Game of Thrones », Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), που υποδύθηκε τον επιβλητικό ηγέτη των Ντοθράκι, Καλ Ντρόγκο την πρώτη σεζόν.Ο καλογυμνασμένος ηθοποιός Τζέισον Μομόα αποκάλυψε, συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο InStyle ότι μετά τον θάνατο του «σκληρού» χαρακτήρα του στο «Game of Thrones», το, δεν μπορούσε να στηρίξει την οικογένειά του.Μάλιστα είπε ότι η σύζυγός του Λίζα Μπονέτ και τα δύο παιδιά τους (σήμερα 13 και 11 ετών) πείνασαν εκείνο το διάστημα.«Πεινούσαμε μετά το Game of Thrones. Δεν μπορούσα να εργαστώ. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις παιδιά και είσαι εντελώς χρεωμένος», παραδέχθηκε ο Μομόα.