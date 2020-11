ΕΡΤ: Με 30 νέες ταινίες το ΕRTFLIX γίνεται το ‘’αντίδοτο’’ στο lockdown

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ERTFLIX υπόσχεται να περάσουν όσο πιο ευχάριστα γίνεται οι μέρες τουΑπό σήμερα εμπλουτίζει το περιεχόμενό του μεγια όλα τα γούστα και τις ηλικίες, με στόχο να γίνει η πιο αγαπημένη συνήθεια για ακόμη περισσότερους από τουςτου που ήδη μπαίνουν καθημερινά στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.Οι 30 νέοι τίτλοι περιλαμβάνουν blockbusters από το Χόλιγουντ, ταινίες από τον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματόγραφο, αλλά και βραβευμένες ευρωπαϊκές, όπως και εξαιρετικές βιογραφίες. Με πρωταγωνιστές, από τον, τονκαι τον, μέχρι τη, τηνκαι τηΕπιπλέον, στο πλαίσιο της ανανέωσης του περιεχομένου του ERTFLIX, δημιουργείται από σήμερα μια νέα κατηγορία με τον τίτλοπου οι πιστοί της πλατφόρμας μπορούν να βρουν teen ταινίες, αλλά και μουσικά ντοκιμαντέρ.Στο μενού των νέων ταινιών του ERTFLIX, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:Περιπέτειες(We Were Soldiers) με τους: Μελ Γκίμπσον, Μάντλιν Στόου, Σαμ Έλιοτ(The Gift) με τους: Κέιτ Μπλάνσετ, Κιάνου Ριβς, Χίλαρι Σουάνγκ(3:10 To Yuma) με τους: Ράσελ Κρόου, Κρίστιαν ΜπέιλΚωμωδίες(I Heart Huckabees ) με τους: Τζουντ Λο, Λίλι Τόμλιν, Ντάστιν Χόφμαν(Ordinary decent criminal) με τους: Κέβιν Σπέισι, Λίντα Φιορεντίνο(Dirty Grandpa) με τους: Ρόμπερντ ντε Νίρο, Ζακ ‘ΕφρονΣύγχρονα θρίλερ(Underworld Evolution) με τους: Κέιτ Μπέκινσειλ, Σκοτ Σπίντμαν, Ντέρεκ Τζακόμπι,Τόνι Κάρανμε τους: Γκάμπριελ Μπερν, Όλγα ΚιριλένκοΚοινωνικές(The Killing of a Sacred Deer) με τους: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντμαν, Μπάρι Κέγκανμε τους: Γκιγιόμ Γκαγιέν, Πιερ ΝινέΜουσικές(Michael Jackson: Searching for Neverland) με τους: Νέιβι Τσάρλς, Τσαντ Λ.Κόλμανμε τον Μπρους ΣπρίνγκστινΡομαντικές(Sliding Doors) με τους: Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζον Χάνα(The Tango Lesson) με τους: Σάλι Πότερ, Πάμπλο Βερόν(Love at First Fight) με τους: Αντέλ Χενέλ, Κέβιν Αζαϊς.Υπενθυμίζεται ότι το ERTFLIX είναι δωρεάν διαθέσιμο στο, και με το κόκκινο κουμπί από τις smart τηλεοράσεις σας, καθώς και σε κινητά και tablets με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για iOS, Android και κινητά Huawei.Ακόμη, είναι διαθέσιμο πλέον και για τις Samsung τηλεοράσεις της τελευταίας 5ετίας, αφού κατεβάσετε το ειδικό App Ertflix.Όσοι ακόμη δεν έχετε συνδέσει τις τηλεοράσεις σας με την πλατφόρμα , μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο που έχει ετοιμάσει η ΕΡΤ με απλά βήματα για να μπείτε στον μαγικό κόσμο του ERTFLIX.