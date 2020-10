Sinead O' Connor: Πεθαίνει της πείνας και ζητά απεγνωσμένα βοήθεια

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Can anyone tell me if in ireland there are meal delivery services for people with mental health conditions whose ability to self care has been diminished? — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

I'd eat the fuckin' leg of the Lamb of God 😱 — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Μια απεγνωσμένη κραυγή βοήθειας έστειλε εδώ και λίγες ώρες η Sinead O' Connor, μέσω του λογαριασμού της στοH αμφιλεγόμενη στα όρια της διαταραχής Ιρλανδή καλλιτέχνις,, καθώς ομολογεί ότι πεινάει πολύ και δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της για να αγοράσει φαγητό, νικημένη στη μάχη της με τηνΗ ερμηνεύτρια που εκτοξεύθηκε στη διασημότητα τη δεκαετία του ’90 με τη συγκλονιστική μπαλάντααπευθύνθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια για τηντης.Η ίδια εξήγησε ότιαπό τηπου την ταλαιπωρεί και την κρατά τρομοκρατημένη μέσα στο σπίτι.Στα tweets που δημοσίευσε γράφει μεταξύ άλλων:«Ζω κρυφά με μια φυσική παράλυση, ένα τραύμα που σχετίζεται με την ιδιαίτερα χαμηλή αυτοεκτίμησή μου τα τελευταία χρόνια και μήνες και εβδομάδες. Τις τελευταίες μέρες δεν τρώω γιατί με έκανε τόσο αγοραφοβική που δεν μπορώ να βγω στα καταστήματα. Και πεινάω».«Μπορεί κάποιος να μου πει αν υπάρχουν στην Ιρλανδία delivery γευμάτων για ανθρώπους με διαταραχές που η ικανότητά τους να αυτοτεξυπηρετηθούν μειώνεται;».«Ζω σήμερα σε ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος της χώρας, οπότε οι παραδόσεις από τα παντοπωλεία δεν είναι επιλογή».