Είκοσι έξι γυναίκες εναντίον Τραμπ

Μαράια Μπιγιάδο

Μπρίτζετ Σάλλιβαν

Τζένιφερ Μέρφι

Το πρώην μοντέλομε πρόσφατη συνέντευξη στον “Guardian” κατήγγειλε τονγιασε βάρος της κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις της Νέας Υόρκης το 1997.Ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Ντόρις, έβαλε την γλώσσα του βαθιά στο λαιμό της κρατώντας την με μια λαβή από την οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει. Και κάπως έτσι, η Ντόρις προστίθεται στη μακρά λίστα των γυναικών που έχουν καταγγείλει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.Τουλάχιστον άλλεςαπό τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα. Ο πλανητάρχης από την πλευρά του αρνείται κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν από χουφτώματα έως και βιασμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «κατασκευασμένους» και πολιτικά υποκινούμενους από εχθρικά σε αυτόν ΜΜΕ και πολιτικούς αντιπάλους…Τον Οκτώβριο του 2016 δήλωσε στους New York Times ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Τραμπ, ο οποίος καθόταν δίπλα της σε μία πτήση, έβαλε το χέρι του κάτω από τη φούστα της και την χούφτωσε . «Ήταν σαν χταπόδι. Τα χέρια του ήταν παντού», είπε η Λιντς, προσθέτοντας ότι άλλαξε θέση και πήγε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο NBC News, η Λίντς πρόσθεσε ότι ήταν σε ένα γκαλά στη Νέα Υόρκη τρία χρόνια μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο όταν συνάντησε τυχαία τον Tραμπ, ο οποίος την αναγνώρισε και την αποκάλεσε «κα@ιόλα»: «Mε αποκάλεσε με τον πιο προσβλητικό χαρακτηρισμό Ήταν σοκαριστικό. Σαν να μου έριξαν ένα κουβά με κρύο νερό». Ο Τραμπ αρνήθηκε το περιστατικό τον Οκτώβριο του 2016 λέγοντας ότι η Λιντς δεν ήταν αρκετά ελκυστική για να της επιτεθεί σεξουαλικά! «Άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να πουν: «Ω, ήμουν με τον Ντόναλντ Τραμπ το 1980, καθόμουν μαζί του σε ένα αεροπλάνο και μου όρμησε, Πιστέψτε με, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή», είπε ο Τραμπ επισημαίνοντας πως δεν ήταν αρκετά ελκυστική για να την παρενοχλήσει σεξουαλικά…Σε μία κατάθεση αίτησης διαζυγίου το 1990, η πρώτη σύζυγος του Τραμπ και μητέρα των τριών μεγαλύτερων παιδιών του,κατηγόρησε τον τότε σύζυγό της ότι την βίασε σε μια έκρηξη οργής το 1989. Η Ιβάνα είπε ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε , σκίζοντας τα ρούχα της και ξεριζώνοντας μια τούφα από τα μαλλιά της. . Ο τότε δικηγόρος του Tραμπ, Μάικλ Κοέν υποστήριξε το 2015 ότι ο πελάτης του δεν θα μπορούσε να έχει βιάσει την Iβάνα επειδή «δεν μπορεί κάποιος να βιάσει την ίδια του τη σύζυγο…»Τρία χρόνια αργότερα, η Ιβάνα άλλαξε ελαφρώς τον ισχυρισμό της, λέγοντας ότι ενώ ένιωθε πως «κακοποιήθηκε» , ωστόσο δεν κατηγόρησε τον Τραμπ για βιασμό «με την κυριολεκτική ή ποινική έννοια του όρου»: Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά τότε: «Σε μια περίσταση το 1989, ο κ. Τραμπ κι εγώ είχαμε συζυγική επαφή, στην οποία συμπεριφέρθηκε πολύ διαφορετικά απέναντί μου από ό, τι κατά τη διάρκεια του γάμου μας. Ως γυναίκα, ένιωσα κακοποιημένη, καθώς η αγάπη και η τρυφερότητα, την οποία συνήθως έδειχνε απέναντί μου, απουσίαζε. Το ανέφερα ως βιασμό, αλλά δεν θέλω τα λόγια μου να ερμηνευτούν με την κυριολεκτική έννοια του όρου…», φωτογράφος και πρώην μοντέλο δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε το χέρι του κάτω από τη φούστα της και άγγιξε τα γεννητικά της όργανα, σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η Άντερσον, που ήταν τότε 20 ετών, είπε ότι δεν μιλούσε με τον Τραμπ εκείνη την εποχή και δεν συνειδητοποίησε ότι καθόταν δίπλα της όταν την χούφτωσε χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Το άτομο στα δεξιά μου, που δεν γνώριζα εκείνη τη στιγμή ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έβαλε το χέρι του κάτω από τη φούστα μου. Άγγιξε τα γεννητικά μου όργανα μέσα από το εσώρουχό μου. Έσπρωξα το χέρι του και σηκώθηκα», δήλωσε στην Washington Post, τον Οκτώβριο του 2016. Η Άντερσον σημείωσε ότι αυτή και οι φίλοι της, που κάθονταν και συζητούσαν γύρω από ένα τραπέζι κατά τη στιγμή του συμβάντος, «αηδίασαν», αλλά σκέφτηκαν «Εντάξει, ο Ντόναλντ είναι αηδιαστικός. Όλοι ξέρουμε ότι είναι βρώμικος. Πάμε παρακάτω» .Η επιχειρηματίας, που συνεργάστηκε με τον Tραμπ τη δεκαετία του 1990, είπε στον Guardian τον Ιούλιο του 2016 ότι ο Tραμπ την στρίμωξε σε έναν τοίχο, έβαλε το χέρι του κάτω από τη φούστα της και προσπάθησε να τη φιλήσει σε ένα δείπνο στο θέρετρό του Mar-a-Lago, στις αρχές της δεκαετίας του 1990.«Ήταν αδίστακτος», δήλωσε αργότερα στους New York Times. «Δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Ξέφυγα λέγοντας πως πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Ήταν η μόνη οδός διαφυγής». Η Χάρθ μήνυσε τον Τραμπ το 1997 τόσο για σεξουαλική παρενόχληση όσο και για αθέτηση μιας επιχειρηματικής συμφωνίας., επιχειρηματίας στον χώρο της υγιεινής διατροφής, δήλωσε στην HuffPost τον Οκτώβριο του 2016 ότι παραβρέθηκε σε ένα δείπνο το1996 με τον Τραμπ και τον πράκτορα μοντέλων Τζον Καζαμπλάνκας κατά τη διάρκεια του οποίου κάποιες γυναίκες αναγκάστηκαν να περπατήσουν πάνω σε ένα τραπέζι για να φύγουν. Καθώς οι γυναίκες περπατούσαν στο τραπέζι, ο Τραμπ σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μπόιν, κοίταζε κάτω από τις φούστες τους και σχολίαζε τα εσώρουχα και τα γεννητικά τους όργανα, ενώ φέρεται να ρώτησε τη Μπόιν τη γνώμη της με ποια γυναίκα θα έπρεπε να πάει στο κρεβάτι.μαζί με την Τζέσικα Λιντς, την Σαμάνθα Χόλβι, και την Ρέιτσελ Κροκς - έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά έχοντας μάλιστα κάνει έκκληση στο Κογκρέσο ερευνήσει το θέμα.Δύο διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία Miss Teen USA δήλωσαν, τον Οκτώβριο του 2016 στο BuzzFeed News, ότι ο Τραμπ μπήκε στα καμαρίνια τους ενώ εκείνες άλλαζαν: «Θυμάμαι να φοράω το φόρεμά μου πολύ γρήγορα γιατί σκέφτηκα: Θεέ μου, υπάρχει ένας άντρας εδώ», είπε η Μαράια Μπιγιάδο, η οποία εκπροσώπησε το Βερμόντ το 1997., πρώην, δήλωσε ότι ο Τραμπ «συστήθηκε» πρώτη φορά στις διαγωνιζόμενες, που τότε βρίσκονταν στην εφηβεία, μπαίνοντας απροσδόκητα στο καμαρίνι τους: «Ήταν σίγουρα η πιο ακατάλληλη στιγμή να συναντηθούμε όλοι για πρώτη φορά», είπε στο BuzzFeed.Ο Τραμπ φάνηκε να παραδέχεται αυτήν τη συμπεριφορά όταν καυχήθηκε σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2005 με τον ραδιοφωνικό οικοδεσπότη Χάουαρντ Στερν ότι συνήθιζε να μπαίνει στα καμαρίνια των διαγωνιζομένων στα καλλιστεία που είχε ο ίδιος, ενώ οι γυναίκες ήταν γυμνές. «Θα πάω στα παρασκήνια πριν από μια παράσταση και όλες ντύνονται, ετοιμάζονται και τα λοιπά . Και ξέρετε, δεν υπάρχουν άντρες πουθενά. Και μου επιτρέπεται να μπω γιατί είμαι ο ιδιοκτήτης του διαγωνισμού… Ξέρεις ότι βρίσκονται εκεί χωρίς ρούχα. Και βλέπεις αυτές τις απίστευτες γυναίκες. Κι έτσι ξεφεύγω…».Η Τεμπλ Τάγκαρτ , πρώην Mις Γιούτα, δήλωσε στους New York Times τονότι ο Τραμπ «με φίλησε κατ’ευθείαν στα χείλη όταν τον συνάντησα στον διαγωνισμό Μις ΗΠΑ το 1997». Ο Tραμπ έκανε το ίδιο πράγμα όταν η Τάγκαρτ συναντήθηκε ξανά μαζί του στο Trump Tower στο Μανχάταν, αφού της πρότεινε να την βοηθήσει την καριέρα της ως μοντέλο. Τον Νοέμβριο του 2017, η Τάγκαρτ μίλησε ξανά, λέγοντας στους Times ότι οι ισχυρισμοί της εναντίον του Τραμπ «μπήκαν κάτω από το χαλί».Τονδήλωσε στον Guardian ότι τη δεκαετία του 1990 γιόρταζε την Ημέρα της Μητέρας με τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα πεθερικά της στο θέρετρο του Τραμπ «Mar-a-Lago», όταν εκείνος πλησίασε το τραπέζι της, της συστήθηκε και τη φίλησε με το ζόρι. «Πήρε το χέρι μου, με άρπαξε και πήγε να με φιλήσει στα χείλη. Αυτή η κίνησή του όχι απλώς με θύμωσε αλλά με σόκαρε».«Με τίποτα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε δημόσιο χώρο την Ημέρα της Μητέρας στο θέρετρο του κ. Τραμπ», δήλωσε ο Τζέισον Μίλερ, υπεύθυνος της εκστρατείας του Τραμπ, προσθέτοντας: «Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε το βασικό θέμα συζήτησης του Palm Beach τις τελευταίες δύο δεκαετίες».καδήλωσε στην Washington Post τον Οκτώβριο του 2016 ότι ο Τραμπ την άρπαξε από το χέρι καθώς εκείνη περίμενε το αυτοκίνητό της έξω από τοστη Νέα Υόρκη το 1998. Η Βιρτζίνια, που ήταν τότε 27 ετών, ισχυρίστηκε ότι άκουσε τον Τραμπ να μιλάει με μια ομάδα ανδρών για τα πόδια της και ότι ο Τραμπ την πλησίασε, άρπαξε το χέρι της και άγγιξε το στήθος της πριν τη ρωτήσει: «Δεν ξέρεις ποιος είμαι;».Δύο διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία για τον τίτλοδήλωσαν ότι ο Τραμπ μπήκε στα καμαρίνια τους, όπου άλλαζαν, και τις παρενόχλησε., πρώην Μις Αριζόνα που συμμετείχε στο διαγωνισμό Μις ΗΠΑ το 2001, δήλωσε στον CBS τον Οκτώβριο του 2016: «Ο Τραμπ μπήκε απροειδοποίητα μέσα σαν να έκανε τη βόλτα του. Δεν είχαμε ούτε δευτερόλεπτο για να φορέσουμε μια ρόμπα ή οτιδήποτε άλλο. Μερικά κορίτσια ήταν τόπλες, άλλα κορίτσια ήταν εντελώς γυμνά. Το να περιφέρεται ανάμεσά μας ο ιδιοκτήτης όταν είμαστε γυμνές ή ημίγυμνες δεν ήταν ό,τι καλύτερο…»Η Μπρίτζετ Σάλλιβαν, η, δήλωσε στο BuzzFeed News τον Μάιο του 2016 ότι ο Τραμπ μπήκε στο καμαρίνι των διαγωνιζόμενων χωρίς προειδοποίηση και την αγκάλιασε με ανάρμοστο τρόπο. «Ήταν πραγματικά σοκαριστικό όσο περιφερόταν στα καμαρίνια. Ήμασταν όλες γυμνές», είπε η Σάλλιβαν , συγκρίνοντας τον Tραμπ με έναν «ανατριχιαστικό θείο».Τον Οκτώβριο του 2016 δήλωσε στην «Palm Beach Post» ότι το 2003 ο Τραμπ την άρπαξε από τους γλουτούς ενώ βρισκόταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του Ray Charles, στο θέρετρο του Τραμπ Mar-a-Lago. Ο Κεν Ντάβιντοφ, ένας φωτογράφος που ήταν παρών στη συναυλία, είπε ότι η Μακ Γκίλιβρει, που ήταν τότε 23 ετών, τον πλησίασε αμέσως μετά το περιστατικό και είπε, «Ο Ντόναλντ μόλις μου έπιασε τον κ….!».Η Μακ Γκίλιβρει μίλησε ξανά για το "Megyn Kelly Today" τον Δεκέμβριο, ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα στο Κογκρέσο για τις κατηγορίεςσε βάρος του Τραμπ. «Πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Θέλω δικαιοσύνη».Η δημοσιογράφος του περιοδικού People,, έγραψε στη στήλη της τον Οκτώβριο του 2016 ότι ο Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά το 2005 στο Mar-a-Lago. Η Στόγινοφ επισκέφτηκε τον Τραμπ και τη νέα του σύζυγο, Μελάνια, στο κτήμα της Φλόριντα για να κάνει ένα ρεπορτάζ για το πρώτο έτος γάμου του ζευγαριού. Ενώ η έγκυος Μελάνια άλλαζε ρούχα για φωτογράφιση, ο Τραμπ προσφέρθηκε να δείξει στην Στόγινοφ ένα «φοβερό» δωμάτιο στο θέρετρο: «Περπατήσαμε μόνοι σε αυτό το δωμάτιο και ο Τραμπ έκλεισε την πόρτα πίσω μας. Γύρισα, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με κόλλησε στον τοίχο πιέζοντας τη γλώσσα του κάτω από το λαιμό μου και λέγοντάς μου πως θέλει να κάνουμε σεξ».ι , πρώην παρουσιάστρια της Fox News, δήλωσε στο εκπομπή «Mornin !!! With Bill Schulz», τον Δεκέμβριο του 2017, ότι ο Τραμπ τη φίλησε στα χείλη χωρίς τη συγκατάθεσή της μετά από μια συνάντησή τους στο Trump Tower στο Μανχάταν το 2005. «Πήγε να με αποχαιρετήσει και αυτός, αντί να με φιλήσει στο μάγουλο, έσκυψε στα χείλη». «Εξεπλάγην από το φιλί, αλλά δεν ένιωσα απειλή. Τώρα που έχω ωριμάσει βλέπω πλέον τα πράγματα με άλλο μάτι»., πρώην διαγωνιζόμενη τόσο στα Καλλιστεία όσο και στην τηλεοπτική εκπομπή reality του Τραμπ «Ο Υποψήφιος» δήλωσε στο περιοδικό «Grazia», τον Δεκέμβριο του 2016, ότι ο Τραμπ την φίλησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για εργασία στο Trump Tower, το 2005. Αν και η Μέρφι είπε ότι «έμεινα κατάπληκτη εκείνη τη στιγμή», δήλωσε αργότερα στο CNN ότι «δεν είχα προσβληθεί» από το φιλί. Πρόσθεσε επίσης ότι όχι μόνο τον ψήφισε για πρόεδρο, αλλά πως έφτιαξε κι ένα βίντεο-παρωδία της Katy Perry στο οποίο τραγούδησε: «Με φίλησε ο Τραμπ και μου άρεσε».Τονδήλωσε στους «New York Times» ότι ο Τραμπ τη φίλησε στο στόμα χωρίς τη συγκατάθεσή της όταν του συστήθηκε το 2005 στον Trump Tower στο Μανχάταν, όπου εργαζόταν ως ρεσεψιονίστ. Είπε στους Times ότι εκείνη και ο Τραμπ αντάλλαξαν χειραψία και στη συνέχεια την φίλησε κατευθείαν στο στόμα: «Κανείς άλλος δεν ήταν εκεί, ήταν νωρίς το πρωί και τηλεφώνησα στην αδερφή μου... ένιωσα απαίσια». Η Κρουκς συμμετέχει στιςσχετικά με φερόμενο σεξουαλικό παράπτωμα του Τραμπ.Συμμετείχε στον διαγωνισμό, που είχε ο Τραμ και δήλωσε στο CNN, τον Οκτώβριο του 2016, ότι ο Τραμπ επιθεωρούσε προσωπικά κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες. «Στεκόταν μπροστά από κάθε κορίτσι και το παρατηρούσε από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σαν να ήμασταν απλώς ένα κομμάτι κρέας, ένα σεξουαλικό αντικείμενο, όχι άνθρωποι. Με έκανε να αισθανθώ ό,τι πιο βρώμικο έχω νιώσει σε όλη μου τη ζωή. Μετά από αυτό δεν είχα καμία επιθυμία να κερδίσω στον διαγωνισμό». Η Χόλβεϊ ζήτησε επίσης έρευνα από το Κογκρέσο για το φερόμενο παράπτωμα του Τραμπ.Το μοντέλο και πρώηνδήλωσε στη φινλανδική εφημερίδα «Ilta-Sanomat» τον Οκτώβριο του 2016 ότι ο Τραμπ της όρμησε στα παρασκήνια της εκπομπής «Late Show with David Letterman», το 2006: «Ο Τραμπ στάθηκε ακριβώς δίπλα μου και ξαφνικά χούφτωσε τα οπίσθιά μου. Πραγματικά μου έπιασε τον κ…. . Δεν νομίζω ότι το είδε κανένας, αλλά πετάχτηκα σοκαρισμένη».Τον Οκτώβριο του 2016 σε συνέντευξη Τύπου, η ηθοποιός ταινιών ενηλίκων,, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι την άρπαξε και τη φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή της προσφέροντάς της χρήματα για να δεχτεί την πρόσκλησή του να βρεθούν στο ρετιρέ του στη Λίμνη Ταχόε, το 2006. «Αυτή δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά για κανέναν, πόσο μάλλον για έναν υποψήφιο πρόεδρο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να με πουν ψεύτρα ή οπορτουνίστρια, αλλά θα το διακινδυνεύσω για να είμαι δίπλα στις γυναίκες που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες εδώ και πολλά, πολλά χρόνια». Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις κατηγορίες της Ντρέικ «απόλυτη μυθοπλασία» και υπονόησε ότι η Ντρέικ είχε συνηθίσει να της ορμάνε επειδή είναι ηθοποιός ταινιών πορνό.Πρώην διαγωνιζόμενη στο reality του Τραμπ «Ο υποψήφιος» στο NBC, δήλωσε σε δημοσιογράφους τον Οκτώβριο του 2016 ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης τους 2007 στο The Beverly Hills Hotel. «Με άρπαξε από τους ώμους και άρχισε να με φιλάει πολύ επιθετικά βάζοντας το χέρι του στο στήθος μου. Τραβήχτηκα πίσω και πήγα μακριά σε ένα άλλο μέρος του δωματίου. Μετά εκείνος ήρθε καταπάνω μου, άρπαξε το χέρι μου και με τράβηξε στην κρεβατοκάμαρα. Με δυσκολία κατάφερα να βγω έξω». Η Ζέρβος μήνυσε τον Τραμπ για δυσφήμιση αφού εκείνος την κατηγόρησε για αναληθείς σε βάρος του ισχυρισμούς.Εκπροσώπησε την πολιτεία της Ουάσινγκτον στο διαγωνισμό. Τον Ιούνιο του 2016 έγραψε σε μια δημοσίευση στο Facebook ότι ο Τραμπ αντιμετώπισε την ίδια και άλλες διαγωνιζόμενες των καλλιστείων «ως βοοειδή» και πως «Μας είχε παρατάξει στη σειρά για να μπορεί να ρίχνει πιο προσεκτικές ματιές στην ιδιοκτησία του. Πιθανότατα δεν θέλει να λέω την ιστορία για εκείνη την εποχή που έπιανε συνεχώς τον κ… μου και με προσκάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του»., πρώην υπάλληλος της καμπάνιας του Τραμπ, δήλωσε ότι ο Τραμπ τη φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή της κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Τάμπα της Φλόριντα, στις 24 Αυγούστου του 2016. Κατά την 43χρονη Τζόνσον, ότι ο Τραμπ άρπαξε το χέρι της και τη φίλησε στο πλάι των χειλιών καθώς έβγαινε από ένα RV έξω την αίθουσα που μιλούσε. Η Τζόνσον υπέβαλε ομοσπονδιακή αγωγή εναντίον του Τραμπ τον Φεβρουάριο,την οποία ωστόσο απέσυρε πριν δυο βδομάδες λέγοντας πως «είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικείς δικαιοσύνη απέναντι σε ένα άτομο με απεριόριστους οικονομικούς πόρους».Η πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle Τζιν Κάρολ κατηγόρησε τον Πρόεδρογια σεξουαλική επίθεση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, την βίασε μέσα σε ένα δοκιμαστήριο ρούχων: «Τη στιγμή που έκλεισε η πόρτα του δοκιμαστηρίου, με έσπρωξε στον τοίχο, χτυπώντας το κεφάλι μου πολύ άσχημα και έβαλε το στόμα του στα χείλη μου. "Την επόμενη στιγμή και ενώ ήταν ντυμένος με κλασσικό executive στυλ - πουκάμισο, γραβάτα, σακάκι, παλτό- άνοιξε το παλτό, ξεκούμπωσε το παντελόνι του και, πίεσε με τα δάχτυλά του γύρω από την ιδιωτική μου περιοχή και ώθησε το πέος του μέσα μου. Εξελίχθηκε σε μια κολοσσιαία μάχη», έγραψε η Κάρολ το 2019 σε απόσπασμα του βιβλίου της με τίτλο, «Τι τους χρειαζόμαστε τους άντρες;».Τακτική παρουσία στο θέρετρο Mar-a-Lago του Tραμπ στηδήλωσε ότι ο Τραμπ την τράβηξε πίσω από ένα παραβάν, τη φίλησε και την αγκάλιασε χωρίς τη συγκατάθεσή της κατά τη διάρκεια ενός πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2000. «Είμαι ένα ψηλό κορίτσι και φορούσα σχεδόν 15 πόντους τακούνια, και θυμάμαι και πάλι να σηκώνω το κεφάλι ψηλά για να τον κοιτάξω. Είναι δυνατός, και έτσι απλά με φίλησε. Ήμουν τόσο φοβισμένη λόγω του ποιος ήταν ... Δεν ξέρω καν από πού εμφανίσθηκε. Δεν είχα κανένα λόγο για το θέμα… Θυμάμαι πως πίεσε βίαια τα γεννητικά μου όργανα. Μετά το περιστατικό, με καλούσε επανειλημμένως να βρεθούμε ενώ προσφέρθηκε να με μεταφέρει στη Νέα Υόρκη για να τον επισκεφτώ. Φυσικά, αρνήθηκα τις προτάσεις του και δεν τον είδα ποτέ ξανά ούτε επισκέφτηκα ξανά το Mar-a-Lago…»