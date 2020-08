Η γυναίκα-φαινόμενο πίσω από τη μεταμόρφωση της Adele

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σπινθήρες, μήλα, στοματικός έρωτας, πολικές αρκούδες, αλγόριθμοι. Μπερδευτήκατε; Όλα τα φαινομενικά αυτά ακατανόητα ουσιαστικά αποτελούν κάποιους από τους τίτλους του τελευταίου μπεστ σέλερ «». Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο αυτοβοήθειας που αποτελεί κάτι σαν τη νέα Βίβλο των απανταχού σελέμπριτις. Πίσω από αυτό βρίσκεται μία αναδυόμενη δύναμη: η 44χρονη συγγραφέας του. Μεταξύ άλλων, είναι η προσωπική γκουρού της Αντέλ Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι χάρη σε αυτήν άλλαξε δραστικά τη ζωή της, ανακαλύπτοντας μία πρωτοφανή γαλήνη. Σε αυτήν οφείλει την απώλεια 45 κιλών , την απόφαση να χωρίσει με τον σύζυγό της και την νεοαποκτηθείσα οπτική της στη ζωή. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ηαποθέωσε την Ντόιλ και το βιβλίο της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. «Αν είστε έτοιμοι αυτό το βιβλίο θα σας αλλάξει τη ζωή και θα σας συνταράξει το μυαλό», έγραψε μεταξύ άλλων εγκωμιαστικών σχολίων.Ποια είναι, όμως, αυτή που απολαμβάνει τον θαυμασμό και άλλων παντοδύναμων γυναικών του Χόλυγουντ, όπως της Ρις Γουίδερσπουν, της Όπρα και της Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ίδια η Ντόιλ περιγράφει τον εαυτό της ως «ακτιβίστρια και ηγέτιδα της σκέψης», αλλά είναι επίσης η ιδρύτρια του Together Rising, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για την στήριξη κακοποιημένων γυναικών, εγκαταλελειμμένων παιδιών και οικογενειών σε κρίση. Έχει επίσης συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε δεκάδες TED Talks, όπως και σε τηλεοπτικά πάνελ.Γεννήθηκε στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών και η εφηβική της ηλικία σημαδεύτηκε από μία επώδυνη και πολυετή μάχη με τηνκαι τη. Αναγκάστηκε να περάσει αρκετούς μήνες σε ψυχιατρική κλινική, μία εμπειρία που ενέπνευσε την ομιλία της το 2013 στο TEDx με τίτλο «Μαθήματα από την παραμονή μου σε ψυχιατρική κλινική». Η συγκεκριμένη έχει τρία εκατομμύρια προβολές στο Διαδίκτυο.Αμέσως μετά την ενηλικίωσή της ταλαιπωρήθηκε και από την εξάρτηση ουσιών. Αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια λίγο πριν το γάμο της, από τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Τότε ήταν που άρχισε να μοιράζεται με τον κόσμο την ζωή και την καθημερινότητά της, μέσω του μπλογκ της. Δεν άργησε να κερδίσει ένα σταθερό κοινό που την ξεχώρισε για την ειλικρίνειά της. Κάποια χρόνια αργότερα εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, το οποίο σκαρφάλωσε στην κορυφή των μπέστ σέλερ της εφημερίδας The New York Times. Την περίοδο εκείνη που η ζωή της έμοιαζε να παίρνει μία συναρπαστική κατεύθυνση, ο επί 11 χρόνια σύζυγός της, σε μία κρίση ειλικρίνειας, της εξομολογήθηκε ότι την απατούσε συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια τουτους. Η οργή που ένιωσε οδήγησε στη δεύτερη εκδοτική επιτυχία της με τίτλο Love Warrior (Ο Πολεμιστής της Αγάπης). Ουσιαστικά πρόκειται για την εξιστόρηση του πώς το ζευγάρι κατάφερε, παρά τα εμπόδια, να σώσει το γάμο του. Ενώ προωθούσε το βιβλίο της γνώρισε, πρώην προπονήτρια της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και δύο φορές χρυσή ολυμπιονίκης Άμπι Γουάμπακ. Οι δυο τουςκαι παντρεύτηκαν λίγα χρόνια μετά αργότερα. Ο πρώην σύζυγός της, μάλιστα, και πατέρας των παιδιών της στήριξε την απόφασή της. Η περιπέτειά της αυτή αποτελεί το θέμα του τρίτου και τελευταίου της βιβλίου. Πλέον, η Ντόιλ θεωρείται μία νέου τύπου φεμινίστρια, η οποία προωθεί μία συγκεκριμένη θεώρηση και για την ανατροφή των παιδιών. Σε ένα από τα βιβλία της γράφει: «Μαμά είμαι εντάξει;», τότε η απάντηση που χρειάζεται είναι «Ναι, είσαι παραπάνω από εντάξει. Είσαι ό, τι ήθελα πάντα και δεν σε αλλάζω με τίποτα!». Η ιστοσελίδα της έχει εκατομμύρια αναγνώστες κάθε εβδομάδα. Η γραφή της, οι ατάκες της και το μότο που προωθεί το οποίο συμπυκνώνεται στη φράση «η ζωή αυτή είναι μονάχα δική μου, οπότε έχω σταματήσει να ζητάω από άλλους ανθρώπους οδηγίες για μονοπάτια στα οποία δεν έχουν βρεθεί» φαίνεται να συγκινούν και να εμπνέουν. Οι απόψεις της για τη ζωή, «τόσο όμορφη όσο και βάναυση», για την πίστη, το γάμο, τη μητρότητα, τον εθισμό και την ανάρρωση, δοσμένα με χιούμορ της, θάρρος, αλλά και θράσος την έχουν καταστήσει «γκουρού της αυτό αποδοχής», όπως την χαρακτήρισε και η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν σε μία κοινή συνέντευξή τους