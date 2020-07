«Greece»: Το νέο τραγούδι των DJ Khaled και Drake ταξιδεύει τη χώρα μας σε όλο τον πλανήτη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Over stripes Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drake (@drakeovodaily) στις 15 Ιούλ, 2020 στις 5:15 μμ PDT

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία του παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανού μουσικού και παραγωγού DJ Khaled με τον διάσημο Καναδό ράπερ Drake έχει ελληνική σφραγίδα.Το τραγούδι «» στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους μόλις κυκλοφόρησε εδώ και λίγες ώρες από τηνΣτο εξώφυλλο του νέου single «Greece» με ελληνική επιρροή και ελληνικά γράμματα, απεικονίζεται αντίγραφο από την όψημε παράσταση(κουκουβάγιας).Το ίδιο σχέδιο κοσμεί και την ελληνική εθνική όψη του νομίσματος του 1 ευρώ.Στο επίσημο βίντεο οπτικοποίησης του τραγουδιού φαίνεται μιανα πετάει πάνω από τα σπίτια της, μέσω μιας μοναδικής animation τεχνικής.Το τραγούδι λέει στους ακροατές, κάνοντας μια βόλτα με το ταχύπλοό του στο «».Ο διάσημος ράπερ σε όλο τον πλανήτη, υποψήφιος για βραβείοπου μόλις στα 33 του χρόνια έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σεστα επίσημα, ενώ εκατοντάδες του τραγούδια έχουν βρεθεί στοκαι θεωρείται ο καλλιτέχνης με τις, ακούγεται να λέει στο «Greece»:Come with me, leave all of your things, yeahYou can stop at Gucci, stop at Louis V, yeahCome with me, fly you out to GreeceFull speed, survoler Paris, yeahΤαυτόχρονα με το «» οι δύο ισχυρές δυνάμεις της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας παρουσιάζουν και άλλη μια συνεργασία τους, το κομμάτι «».Τα δύο τραγούδια θα συμπεριλαμβάνονται στον επερχόμενο 12ο δίσκο του DJ Khaled, με τίτλο «».Το «Greece» και το «Popstar» είναι οι πρώτες κυκλοφορίες του μετά το πλατινένιο άλμπουμ «», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019.