Τζορτζ Κλούνι - Αμάλ Αλαμουντίν: Το στοίχημα ήταν πότε θα χωρίσουν (όχι το αν...)

Το ζεύγος Κλούνι - Αλαμουντίν έξω από το σπίτι τους στο Μανχάταν

Ακόμη συζητιέται ο γάμος τους που έγινε το 2014 στη Βενετία και πήρε παγκόσμια δημοσιότητα για «το ζεύγος της δεκαετίας»

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Αλαμουντίν, «ο Τζορτζ θέλει κάθε βράδυ να βγαίνει και να γλεντάει, αλλά εγώ θέλω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Εχω και δύο παιδιά να μεγαλώσω»

Το ζεύγος Τζορτζ - Αμάλ τόσο λαμπερό, τόσο γοητευτικό, τόσο απαστράπτον και τόσο δημοκρατικό. Οσο κανένα άλλο

H Aμάλ Αλαμουντίν ξεναγείται στο Μουσείο της Ακρόπολης κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα ως εκπρόσωπος της υπόθεσης «Επιστροφή των Μαρμάρων»

Φήμες λένε πως ο Κλούνι έχει να συναντήσει τα δίδυμα εδώ και εφτά μήνες

Από μια σύντομη τηλεφωνική συνδιάλεξη με συνάδελφο, κάτοικο στο Planet Hollywood και παντογνώστη της κρεβατοκάμαρας του star system. Καμία σημασία το όνομά του. Η στιχομυθία όπως ακριβώς έγινε:«Είναι ήδη χωρισμένοι εδώ και αρκετούς μήνες. Ζούνε σε διαφορετικά σπίτια. Φαντάσου πως ο Gorgeous George (πανέμορφος Γιώργος Κλούνι κι όχι Κλούνεϊ) έχει να συναντήσει τα δίδυμα εδώ και εφτά μήνες».«Κανείς δεν ξέρει. Προς το παρόν η Αμάλ με τα δίδυμα σε βίλα κάπου στη Σαρδηνία. Πρέπει όμως να αποφασίσουν σε ποια γωνιά της Γης θα πάνε σχολείο τα παιδιά τους. Τα σπίτια που διαθέτουν είναι άπειρα. Και στην Αγγλία, σε μια έπαυλη αξίας 12 εκατ. λιρών, κοντά στην τέως πρωθυπουργό Τερίζα Μέι (εννοεί το Aberlash House). Και στην Ιταλία και στις ΗΠΑ. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Τζορτζ να βρίσκεται σε μία από τις δύο κατοικίες του στο Κόμο. Ισως στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν».«Εδώ, πριν από έναν χρόνο οι φήμες έλεγαν πως το ζεύγος θα διαδεχθεί τον Τραμπ και τη Μελάνια στον Λευκό Οίκο. Και τώρα όλοι μιλάνε και γράφουν για διαζύγιο. Πάντα να έχεις στο μυαλό σου πως όλα αυτά, γάμοι, απιστίες, διαζύγια, είναι μέρος ενός ατελείωτου και πανάρχαιου χολιγουντιανού σόου»., δηλαδή Βασιλική Μάσσαλα, από Μεσσηνία οι πρόγονοί της, υπήρξε από τα πρώτα ονόματα της αφρόκρεμας στο είδος Casting Director (υπεύθυνη για την επιλογή και διανομή ρόλων). Ανάμεσα στα επιτεύγματά της η διανομή στο έπος «- Η Τελευταία Σταυροφορία».Αυτή η καπάτσα λοιπόν, σε μία από τις ελάχιστες επισκέψεις της στα πάτρια, ελληνικά εδάφη, μου είχε πει, σταράτα και κοφτά, ότι το είδος «άντρας» στο αμερικανικό σινεμά διαιρείται σε δύο κατηγορίες: «Οσοι μένουν στη Νέα Υόρκη είναι straight και οι άλλοι στο Λος Αντζελες είναι γκέι». Και πρόσθεσε: «Αν είσαι άντρας-άντρας στο Χόλιγουντ τότε θα γίνεις κόκορας του ορνιθοτροφείου και θα καταφέρεις όλες τις κότες». Και ο, τη ρωτάω. «Μα τι ερώτηση είναι αυτή!». Μου απάντησε με σημασία.Τρία τα περίεργα σχετικά με τον(όπως έλεγαν παλιά «κορίτσια, ο Μπάρκουλης»): το πρώτο ότι είναι σταθερά, ακλόνητα και πιστά αφοσιωμένος στα φιλαράκια του και την παλιοπαρέα του. Οπως, όπως, όπως, όπως ο σκηνοθέτης, όπως όλοι που εμφανίζονται στη τριλογία «Η συμμορία των έντεκα, των δώδεκα, των δεκατριών».Το δεύτερο ότι σταθερός σύντροφος και συνοδός του Τζόρτζι σε όλα τα πάρτυ και σε πάσης φύσεως ξεφάντωμα είναι ο συνεταίρος τουΚαι το τρίτο, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, «ο Τζορτζ θέλει κάθε βράδυ να βγαίνει και να γλεντάει, αλλά εγώ θέλω να ξεκουράζομαι στο σπίτι. Εχω και δύο παιδιά να μεγαλώσω».Υπάρχει και κάτι ακόμα. Σαν ανέκδοτο. Θρυλικό στα παρασκήνια του Χόλιγουντ. Πριν από χρόνια, όταν ο Τζόρτζι είχε αναδειχθεί από τα media «the most wanted bachelor» (ο πιο επιθυμητός εργένης του star system), δύο προσωρινές φιλενάδες, ηκαι η, έβαλαν στοίχημα 10.000 δολάρια ότι αυτός ο τόσο επιθυμητός εργένης θα αποκτήσει παιδιά μέχρι τα σαράντα. Ο Τζόρτζι μόλις το έμαθε διπλασίασε το στοίχημα στα 20 χιλιάρικα, με την προοπτική πως δεν θα αποκτήσει παιδιά μέχρι τα πενήντα. Πράγμα που έγινε.Το περίεργο στην ιστορία είναι ότι ο Τζόρτζι προτού καν κλείσει τα 30 είχε βάλει στεφάνι με τη δευτεροκλασάτη ηθοποιό. Κατά τρία χρόνια μεγαλύτερή του. Δεν θα την έλεγες και όμορφη. Το περίεργο είναι ότι στη διάρκεια της κοινής έγγαμης συνύπαρξης, μετά βίας τέσσερα χρόνια, το ζεύγος δεν απέκτησε παιδιά.Το περίεργο είναι ότι από το 1994, όταν πήρε διαζύγιο από την Τάλια, μέχρι το 2014, που νυμφεύθηκε στη Βενετία την Αμάλ Αλαμουντίν, πέρασαν 20 ολόκληρα χρόνια. Και το ακόμα πιο περίεργο, όπως ισχυρίζονται οι παντογνώστες κάθε κρεβατοκάμαρας στο Χόλιγουντ, είναι ότι μέσα σε αυτή την 20ετία πλην ανδρικών ονομάτων (των κολλητών του) ουδεμία θηλυκή ύπαρξη ακούστηκε να μοιράζεται τις ανησυχίες της μαζί του.Ενα από τα επεισόδια αυτού του σόου έλαβε χώρα στο σπίτι του στην. Πριν από έξι χρόνια. Σύμφωνα με την αφήγηση του Τζόρτζι (άκρως κινηματογραφική σαν να την έχει ο ίδιος σκηνοθετήσει):«Κατάλαβα σχεδόν αμέσως ότι ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την Αμάλ. Οταν, λοιπόν, αποφάσισα να της κάνω πρόταση γάμου, την αιφνιδίασα πραγματικά. Ημασταν στο σπίτι μου στην Καλιφόρνια. Στο background ακουγόταν μουσική με τραγούδια της θείας μου Ρόζμαρι Κλούνι. Γονάτισα, της έκανα την πρόταση και εκείνη άρχισε να αναφωνεί “Θεέ μου!” και “Wow!” και απλά στεκόμασταν έτσι. Στο τέλος δεν άντεξα και της είπα: “Ακου. Ξέρεις πως είμαι 53 ετών. Είμαι γονατισμένος εδώ και 28 λεπτά. Γι’ αυτό πρέπει να μου δώσεις μια απάντηση».Φυσικά εκείνη είπε «ναι». Φυσικά το σόου του γάμου πήρε σεισμικές διαστάσεις πολλών ρίχτερ. Φυσικά τα οφέλη πολλά. Και άφθονη δημοσιότητα. Και «το ζεύγος της δεκαετίας». Και «ο Τζόρτζι προορίζεται για εκλεκτός των Δημοκρατικών ως ο Λευκός». Φυσικά υπέρ ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αμφότεροι politically correct. Το δίδυμο επιχείρημα της καλής, προοδευτικής, φιλελεύθερης Αμερικής. Και φυσικά plenty of money. Τόσο χρήμα όσο διαθέτει κάποια εκ των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Περίπου 400 εκατ. δολάρια.Αρκεί να φανταστεί κανείς πως μόνο για την καμπάνια της Nespresso (αποκλειστικά στην Ευρώπη και καθόλου στις ΗΠΑ) ο Τζόρτζι έχει εισπράξει 40 μύρια. Επομένως, σε περίπτωση οριστικού και αμετάκλητου διαζυγίου δύο εμπόδια θα εμφανιστούν. Δύο σκέψεις βασανίζουν το μυαλό του. Τα μισά θα τα ενθυλακώσει η Αμάλ. Οπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Βέβαια η τελετή του γάμου συνέβη με φόντο τη μαγευτική Βενετία. Βέβαια ο Τζόρτζι είναι πολίτης των. Και βέβαια η Αμάλ της Βρετανίας.Η δεύτερη σκέψη που υποθέτω πως βασανίζει τον Τζόρτζι είναι εκείνες οι «άθλιες» φήμες περί ανδροπαρέας. Βρε βρε τους συκοφάντες δημοσιογράφους. Μα καλά δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι πιο σοβαρό από το κρεβάτι του Τζόρτζι;Ενα από τα επόμενα επεισόδια αυτού του ατελείωτου σόου έλαβε χώρα πέντε χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2019. Δηλαδή δώδεκα μήνες προτού ο Τζόρτζι γεμίσει τις βαλίτσες του με προορισμό τη δική του φωλιά, χωρίς την Αμάλ και χωρίς τα δίδυμα. Το 2019, λοιπόν, η σύζυγος είχε εξομολογηθεί και είχε στολίσει με γλυκόλογα έναν γάμο προορισμένο να καεί όπως τόσοι και τόσοι άλλοι. Ποιος την πιστεύει!«Πέντε χρόνια μετά, τίποτε δεν έχει αλλάξει», έλεγε η Αμάλ με γλυκό χαμόγελο. «Είσαι», του έλεγε, «το άτομο που έχει τον απόλυτο θαυμασμό μου, αλλά και το πρόσωπο που όταν χαμογελά με κάνει να λιώνω. Αγάπη μου, αυτό που βρήκα σε σένα ήταν η μεγάλη αγάπη που πάντα ήλπιζα ότι υπήρχε. Η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου είναι να βλέπω καθημερινά μέσα από την Ελα και τον Αλεξάντερ εσένα. Γεμίζεις το σπίτι μας με χαρά και γέλιο. Είμαι τόσο περήφανη για σένα».Στην πραγματικότητα το σπίτι άδειασε, η αγάπη (αν υπήρχε) έλιωσε και ο θαυμασμός της εξατμίστηκε. Συμβαίνει. Και συμβαίνει συχνά. Ιδιαιτέρως στο Planet Hollywood. Οπου οι μεγαλοπαραγωγοί από αρχαιοτάτων χρόνων σπρώχνουν, περίπου εκβιάζουν, κάθε εργένη σταρ να νυμφευθεί την τάδε επίσης σταρ για δύο λόγους. Και για να ικανοποιηθεί η συντηρητική πλειοψηφία των θεατών. Αλλά και για να γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα με εικόνες ευτυχίας και αγαλλίασης του ζεύγους. Στη συνέχεια έχουν την ικανότητα και τα μέσα να πουλάνε διαζύγια και απιστίες. Everything for sale.Η πιο θλιβερή, τραγική περίπτωση ήταν του μακαρίτηπου δεν πρόλαβε να κλείσει τα 60 λόγω επιθετικού AIDS. Επειδή λοιπόν λόγω αρρενωπής εμφάνισης είχε αναδειχθεί σε μέγιστο (κινηματογραφικό) εραστή και σύζυγο. Αλλά επειδή ήταν εθισμένος και αθεράπευτος γκέι, αναγκάστηκε επί τέσσερα χρόνια να συνυπάρξει συζυγικά με την κάποια. Σε κρεβάτια χωριστά!Ως γνωστόν, το ζεύγος Τζορτζ - Αμάλ τόσο λαμπερό, τόσο γοητευτικό, τόσο απαστράπτον και τόσο δημοκρατικό. Οσο κανένα άλλο. Σαν πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς «»!Αμφότεροι από μεσοαστικές έως και μεγαλοαστικές οικογένειες. Φυσικά δημοκρατικών πεποιθήσεων. Ο Τζόρτζι από το αριστοκρατικό Κεντάκι με εξαιρετικές σπουδές. Αλλά η Αμάλ, αν και Λιβανέζα, με ακόμα καλύτερες στη Νομική Σχολή της Οξφόρδης. Ο Τζόρτζι αθλητικός και φανατικός λάτρης των σπορ, στη συνέχεια βρίσκει τον δρόμο του, πρώτα ως γιατρός της σειράς «Στην Eντατική», ύστερα όμως απογειώνεται στο ρετιρέ τόσο ως πρωταγωνιστής όσο και ως σκηνοθέτης. Πάντα με πολύ καλές και σοβαρές επιλογές. Πάντα υπέρ ατομικών ελευθεριών, εναντίον ρατσισμού και εναντίονΤόσο έξυπνος και τόσο ευέλικτος που κατάφερνε από τη μία να ερεθίζει τη φαντασίωση εκατομμυρίων θηλυκών. Και από την άλλη να παρεμβαίνει πολιτικά. Με απλά λόγια, πουλάει με την ίδια ευκολία και ομορφιά και πολιτικό μυαλό. Το πλήρες πακέτο. Το όνομά του συνώνυμο με όλες τις αρετές ενός άμεμπτου star.Από κοντά και η Αμάλ. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Φλογερή υπέρμαχος δημοκρατικών και ατομικών ελευθεριών. Μάλιστα μια εποχή είχε επισκεφθεί και την Αθήνα ως εκπρόσωπος θηριώδους βρετανικής νομικής φίρμας τωνκα, η οποία είχε αναλάβει τη χαμένη υπόθεση «Επιστροφή των Μαρμάρων». Εναντι αρχικής αλμυρής αμοιβής 200.000 λιρών. Πράγμα το οποίο ο δύστυχος υπουργός Πολιτισμούτου ΣΥΡΙΖΑ είχε διαψεύσει. Ποιος ξέρει...Η Αμάλ, λοιπόν, εκτός των άλλων υποθέσεών της -πάντα με εξασφαλισμένα τα πρωτοσέλιδα των media- είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της. Που είχε απαχθεί από τον ISIS και που είχε καταφέρει να ξεφύγει από τα νύχια τους. Ταυτόχρονα υπερασπίζεται σεξουαλικά κακοποιημένες γυναίκες (της μειονότητας Γεζίντι) από τους ίδιους τρομοκράτες του «Ισλαμικού Kράτους».Ομως όλα έχουν το τίμημά τους και το κόστος τους. Ετσι η Αμάλ και ο Τζόρτζι έγιναν στόχος του ISIS. Ετσι κυκλοφορούσαν με τρόμο και με πολλές προφυλάξεις. Και έτσι άρχισαν να φοβούνται τον ίσκιο τους. Κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ούτε ο Τζορτζ Κλούνι. Αλλά κι αυτό, ο αθεόφοβος, το «πούλησε» στα πρωτοσέλιδα. Οχι, χαζός ήταν: «Η σύζυγός μου κι εγώ θέλουμε να περπατήσουμε με τα παιδιά μας στο Σέντραλ Παρκ κι αυτό δυστυχώς είναι αδύνατον να συμβεί. Προσπαθήσαμε κάποτε, αλλά βρεθήκαμε περικυκλωμένοι από δημοσιογράφους και παπαράτσι. Επειδή υπάρχει αμοιβή για κάθε φωτογραφία των παιδιών μας. Οταν αποκτάς παιδιά, ανησυχείς για την ασφάλειά τους. Η Αμάλ αναλαμβάνει την πρώτη υπόθεση εναντίον του ISIS στο δικαστήριο, οπότε έχουμε πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε, όπως την ενίσχυση της ασφάλειας στα σπίτια μας, τα οποία πρέπει να διαφυλάσσουμε σε καθημερινή βάση. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι στόχοι και αυτό είναι προτεραιότητά μας, αλλά παράλληλα ζούμε και τις ζωές μας. Δεν κρυβόμαστε».Αποτέλεσμα; Το καλοκαίρι του 2019 το υπέρλαμπρο ζεύγος φιλοξένησε στο σπίτι του στη λίμνη Κόμο το ζεύγος Ομπάμα, καθώς η κατοικία τους εκεί είναι απόλυτα προστατευμένη. Τουτέστιν, περιφραγμένη από ζωντανές «ντουλάπες» και από δεκάδες καραμπινιέρους. Ηδη από το 2015 απαγορεύεται να προσεγγίσεις τις δύο βιλάρες του Κλούνι στην περιοχή, δηλαδή την «Oleandra» και τη «Margherita». Οποιος παπαράτσο ή δημοσιογράφος εντοπιστεί σε απόσταση 100 μέτρων από αυτές τις «φτωχές» κατοικίες κινδυνεύει να πληρώσει, ως πρόστιμο, 500 euro. Οι ιταλικές κυβερνήσεις καμαρώνουν να φιλοξενούν rich and φamous!Τελικά και μέχρι σήμερα, τα παιδιά με τη μαμά τους και ο Τζόρτζι με τους φίλους του. Θα μου πείτε, τι θα απογίνει με τα σπίτια, τα διαμερίσματα, τις επαύλεις, τις βίλες και όλα τα ακίνητα. Ποιος ξέρει; Αχου και δεν με νοιάζει!Πάντως, και έχει σημασία αυτό, πλήθος πλουσίων, πασίγνωστων ονομάτων, στο ίδιο σπορ του τύπου «όμορφοι γάμοι όμορφα καίγονται». Με υπότιτλο «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου». Πάντα οι γνωριμίες αρχίζουν με καυτά φιλιά και πολλές υποσχέσεις. Και πάντα καταλήγουν στα δικαστήρια. Ετσι οι θηριώδεις νομικές φίρμες βγάζουν έναν σκασμό λεφτά. Ετσι οι πρώην, συνήθως οι γυναίκες, εξασφαλίζουν τα προς το ζην ακόμα και των δισέγγονών τους. Ετσι τα πρωτοσέλιδα και οι παπαράτσι προσπαθούν να ταΐσουν την αχόρταγη περιέργεια των αναγνωστών ή τηλεθεατών τους. Και έτσι το star system βρίσκεται διαρκώς στο ρετιρέ της δημοσιότητας.Ακόμα, μετά την πάροδο τόσων χρόνων, τα media ασχολούνται με Μπραντ Πιτ και. Και όλοι περιμένουν πότε η κόλαση θα ανοίξει τις πύλες της με τις περιουσίες και τις διεκδικήσεις για την φροντίδα των παιδιών τους.Ακόμα όλοι θυμούνται το προαναγγελθέν διαζύγιο του παιδαρά Αστον Κούτσερ από την κατά 16 χρόνια μεγαλύτερη Ντέμι Μουρ. «Μα καλά, κι αυτή τι ήθελε να παντρευτεί έναν τόσο μικρό κούκλο, που έτσι και να κάνει με το μικρό του δαχτυλάκι όλες θα λιποθυμήσουν;». Ελα ντε.Ακόμα στις ΗΠΑ ακούγεται ο απόηχος του. Το οποίο κόστισε, στον Στίβεν, 100 εκατ. δολάρια. Μεταξύ μας, δεν του έλειψαν.Ακόμα ο Τζόντι Ντεπ έχει να λέει για την κουκλάρα Αμπερ Χερντ. Για το «μωρό» του, περίπου 22 χρόνια μικρότερη από τον άτακτο Τζόνι.Ακόμα όλοι μιλάνε για τους αλλεπάλληλους χωρισμούς του Τομ Κρουζ από Νικόλ Κίντμαν, Πενέλοπε Κρουζ, αλλά και. Ποιος ξέρει πόσα εκατομμύρια δολάρια έφυγαν από το ταμείο του με κατεύθυνση τα πορτοφόλια των τριών αυτών τεθλιμμένων κοριτσιών.Η λίστα ατελείωτη. Και έχει συνέχεια. Ειδύλλιο, γάμος, διαζύγιο. Και φτου κι απ’ την αρχή. Μα αφού ξέρουν γιατί το επαναλαμβάνουν; Ελάτε τώρα. Οπως λέει και ο θρυλικός στίχος των Queen: «The Show Must Go On»!