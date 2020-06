Fawlty Towers: «Κόπηκε» από το UKTV το διάσημο επεισόδιο με τους Γερμανούς τουρίστες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το επεισόδιο της ξεκαρδιστικής σειράςμε τους Γερμανούς τουρίστες, που έκανε διάσημη τη ατάκα «Don't mention the war» (Μην αναφέρεις τον πόλεμο) αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα streaming UKTV - ιδιοκτησίας του- ενώ που συνεχίζεται η επαναξιολόγηση παλιών εκπομπών της βρετανικής τηλεόρασης από αρκετά δίκτυα της χώρας.Το επεισόδιο του θρυλικού sitcom του '70, στο οποίο οεμφανίζεται να κάνει τον χαρακτηριστικό στρατιωτικό βηματισμό που έχει συνδεθεί με τους Ναζί μπροστά στους Γερμανούς πελάτες του ξενοδοχείου του στη Βρετανία, μετά από έναν σουρεαλιστικό διάλογο με άφθονες αναφορές στον πόλεμο, δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμα της πλατφόρμας σύμφωνα με την Guardian.Εκπρόσωπος του UKTV αρνήθηκε να διευκρινίσει γιατί αφαιρέθηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο, ή εάν πρόκειται για μόνιμη αλλαγή. «Δεν σχολιάζουμε αλλαγές σε συγκεκριμένους τίτλους. Επαναξιολογούμε τακτικά το πρόγραμμά μας, κάνουμε αλλαγές, προσθέτουμε προειδοποιήσεις και διαμορφώνουμε τις ώρες προβολής όταν απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα κανάλια μας ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού», ανέφερε χαρακτηριστικά.Δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο η εταιρεία διέκοψε τοτου επίμαχου επεισοδίου, το οποίο κορυφώνεται με τον χαρακτήρα του Κλιζ να «σφυροκοπά» μια οικογένεια Γερμανών με «μπηχτές» και αστεία για τον πόλεμο, τους Ναζί και τον Χίτλερ. Η αρχική βερσιόν του επεισοδίου περιλάμβανε και μια σκηνή στην οποία ο Ταγματάρχης Γκάουεν, τακτικός πελάτης του ξενοδοχείου, χρησιμοποιεί ρατσιστική γλώσσα στο πλαίσιο ενός ανεκδότου για την ομάδα κρίκετ των Δυτικών Ινδιών. Σύμφωνα με τον Guardian, πριν από μία δεκαετία, πολλά δίκτυα άρχισαν να αφαιρούν την εν λόγω σκηνή, παρόλο που η ρατσιστική γλώσσα ακούγεται ακόμα στην έκδοση που φιλοξενεί το Netflix.H ολοένα και αυξανόμενη κριτική για ρατσιστικές αναφορές σε παλιό ψυχαγωγικό υλικό, εφαρμόζοντας αλλαγές που αφορούν ακόμα και σε κλασικά ή οικογενειακά προγράμματα. Το κίνημαεξάλλου έχει καλέσει πολλές φορές εταιρείες media ανά τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό στους κόλπους τους και στο περιεχόμενο που παράγουν ή συνεχίζουν να προωθούν.Σύμφωνα με την Guardian, το BBC επανεξετάζει προγράμματα ώστε να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα και προσδοκίες. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη επηρεάσει αρκετές εκπομπές, όπως το sitcom Little Britain και το Come Fly With Me. Το Netflix έχει αποσύρει τα προγράμματα Mighty Boosh και League of Gentlemen του BBC από την πλατφόρμα του λόγω σκηνών blackface, παρόλο που και τα δύο προγράμματα παραμένουν διαθέσιμα στην υπηρεσία iPlayer.