Κορωνοϊός - Βρετανία: Το BBC θέλει να κάνει σειρά το σκάνδαλο του Ντόμινικ Κάμινγκς

Το BBC εξέφρασε το ενδιαφέρον να αναλάβει τηντηλεοπτικής δραματικής σειράς βασισμένης στην αμφιλεγόμενη παραβίαση των κανόνων αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού από τον σύμβουλο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου,ο οποίος είναι μη εκλεγμένος σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου,, ταξίδεψε σε απόσταση 260 μιλίων, από το σπίτι του, στο Λονδίνο έως το Ντέραμ τον Απρίλιο, με τη σύζυγό του, Μέρι Γουέικφιλντ, η οποία παρουσίαζε συμπτώματα κορωνοϊού και τα παιδιά τους.Επίσης πιάστηκε να έχει κάνει ένα, στο κάστρο του Μπάρναρντ στα γενέθλια της Γουέικφιλντ, και ισχυρίστηκε ότι είχε σκοπό να δοκιμάσει την όρασή του αφού υπέστη προβλήματα ως αποτέλεσμα του Covid-19.υπεύθυνος προγράμματος του BBC, ρωτήθηκε από συντάκτη του περιοδικού The Radio Times εάν ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει τα δικαιώματα για τη μεταφορά της ιστορίας του Κάμινγκς στη μικρή οθόνη.«Στα σωστά χέρια, ναι» απάντησε.Τον Ντόμινικ Κάμινγκς έχει υποδυθεί στην οθόνη οστη μίνι σειρά του Channel 4 «Brexit: The Uncivil War».Η παραβίαση των κανόνων καραντίνας κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο Ηνωμένο Βασίλειο για μέρες καθώς άτομα απ' όλο το πολιτικό φάσμα ζήτησανΌπως φαίνεται θα περάσει λίγος καιρός προτού η ιστορία του μεταφερθεί σε δραματική σειρά. Ωστόσο η περιβόητη μετακίνησή του στο κάστρο του Μπάρναρντ έχει ήδη αναπαραχθεί σε έναμε τίτλο «30 Miles to Barnard Castle» (30 μίλια στο Κάστρο του Μπάρναρντ).