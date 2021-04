Όσκαρ 2021: Ο Δημήτρης Δανίκας δίνει τις προβλέψεις του για τα βραβεία των ταινιών που... δεν είδαμε

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Και όταν με το καλό σε λίγες ώρες, ξημερώματα Μεγάλης Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ακούσουμε τους ευνοούμενους του «θείου»τότε όλοι θα ψαχνόμαστε μουρμουρίζοντας, ας πούμε, «μα ποια είναι αυτή η σεβάσμιατων 74 ετών με το 'Οσκαρ Β' γυναικείου ρόλου;»Αν μάλιστα υπολογίσετε ότι μέσα στα φαβορί περιλαμβάνονται ονόματα όπως της επίσης μικροσκοπικής ΚινέζαςΌπως του μακαρίτη και μαύρουΚαι όπως της ευτραφούς Αφροαμερικανίδαςε τότε αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι πρόταση και κατεύθυνση!Οργανωμένη; Καθόλου. Απλώς η φετινή συγκομιδή ήταν φτωχή. Και απλώς το καλό, το ποιοτικό και το διαφορετικό ήρθε από το κάπως εναλλακτικό. Και το εναλλακτικό είναι πεδίο δράσης αδικημένων, περιφρονημένων, εκτοπισμένων, ακτιβιστών και κατατρεγμένων!Με σκούπα και φαράσι ο αιωνόβιος «θείος» Οσκαρ πέταξε τις παλιές του συνήθειες στα σκουπίδια. Ανοιξε ορθάνοικτα τις πόρτες και υποκλίθηκε σε «άγνωστους», πρωτοεμφανιζόμενους και ξένουςΌλα άλλαξαν. Ονόματα. Φυλές. Τόποι προελεύσεως. Ιδεολογίες. Θεματολογίες. Αισθητικές κατευθύνσεις. Τα πάντα. Λάβετε υπόψη ότι δύο στους πέντε προέρχονται από την Αφροαμερικανική μειοψηφία. Black is Beautiful. Δύο στους πέντε από πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες. Όπως Κίνα. Όπως Δανία. Όπως Πακιστάν. Όπως Νότια Κορέα. Δύο στους πέντε υποψήφιους για το Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας είναι γένους Θηλυκού. Η Κινέζακαι η Αγγλίδα (ηθοποιός)Πέντε στις δέκα υποψήφιες ταινίες συγκεντρωμένες, αφοσιωμένες και σχεδόν στρατευμένες στα πεδία κοινωνικών συγκρούσεων, ατομικών δικαιωμάτων και εργασιακών συνθηκώνΚαι σχεδόν όλες με την πλάτη γυρισμένη στο γκλάμορ, τα σαλόνια, το λούστρο, τις καλλίγραμμες υπάρξεις, το χρήμα, τα πιστολίδια. τα ειδικά εφέ και στο Star System. Απίστευτο. Σε τέτοιο σημείο που οι φετινές υποψηφιότητες να θυμίζουν τις πιο αριστερές εποχές του Φεστιβάλ των ΚαννώνΕκτός από(σκηνοθέτης),, άντε καιόλοι οι άλλοι σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενοι. Στις λίστες των Οσκαρ εννοείται.Με απλά λόγια το «άσχημο» είναι ωραίο. Το κίνημα των Black Panther υπονομευμένο, προδομένο και φακελωμένο από το FBI και τον μακαρίτηΕνα μεγάλο μέρος του αμερικανικού προλεταριάτου περιφερόμενο, μετακινούμενο και απροστάτευτο. Και κοντά σε όλα αυτά, μεγαλοπαραγωγοί του Χόλιγουντ, καθώς και μεγαλοεκδότες λειτουργούσαν ως εντολοδόχοι του συστήματος εναντίον ηθοποιών, σκηνοθετών και σεναριογράφων. Οπου οι μεν μεγαλοπαραγωγοί, ακόμα και οι Εβραίοι με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Ενώ αντιθέτως οι καλλιτέχνες με τους Δημοκρατικούς και ακόμα πιο αριστερά! Αυτός ο δρόμος, ο διαφορετικός, ο αιρετικός, ο περίπου μαχητικός και ο πολυσυλλεκτικός, είχε ανοίξει μερικά χρόνια από το πρόσφατο παρελθόν. Προφανώς διόλου τυχαίο το όνομα του (Ελληνα)Προφανώς διόλου τυχαίο το Οσκαρ καλύτερης ταινίας στο ασπρόμαυρο φιλμ του Netflix με τίτλο «Roma» και σκηνοθέτη τον Αλφόνσο Κουαρόν από το Μεξικό. Και προφανώς επίσης καθόλου τυχαία η περσινή επιλογή για το επίσης Οσκαρ καλύτερης ταινίας στα «Παράσιτα» τουαπό τη Νότια ΚορέαΟι λόγοι πολλοί. Όπως η κυριαρχία των Internetικών του, τηςτουκαι τηςΑπό τις φετινές υποψηφιότητες οι 35 λαμβάνονται για παραγωγές η συμπαραγωγές με την πλατφόρμα τουΌπως ακόμα η σταδιακή, σχεδόν άτακτη, υποχώρηση των θρυλικών και μέχρι πρότινος κραταιών, κινηματογραφικών Studios. Τα κλειδιά της αυτοκρατορίας του Χόλιγουντ έχουν παραδοθεί σ αυτές τις πλατφόρμεςΌπως φυσικά το γεγονός της πολυσυλλεκτικής παραγωγικής δράσης τουΗ κυριαρχία του επεκτείνεται σε κάθε γεωγραφικό σημείο του πλανήτη. Και για θεατές αλλά και προς επιλογή καλλιτεχνών και άλλων συντελεστών. Να δούμε πότε θα μπει στον κόπο να μας χτυπήσει την πόρταΌπως ο ακήρυχτος πόλεμος του Χόλιγουντ με τονΟσο εκείνος πιο δεξιά, τόσο τοπιο αριστερά. Τα πικρόχολα σχόλια εναντίον του από μεγάλα ονόματα έδιναν και έπαιρναν. Το ίδιο και εκείνος.Όπως η εφιαλτική δυναμική παρουσία ακροδεξιών ομάδων. Όπως ο ασυγκράτητος ρατσισμός μεγάλης μερίδας των κατασταλτικών δυνάμεων. Και όπως φυσικά η ανάγκη συμπόρευσης με τα σύγχρονα κινήματα, τις σημερινές ανάγκες και τις εκρηκτικές αμφισβητήσειςΤο πιο κραυγαλέο τεκμήριο αλλαγής πλεύσης, προκύπτει από την περιφρονητική απουσία μεγάλων παραγωγών. Των λεγόμενωνΤέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε. Η θεματολογία προέρχεται από αληθινές ιστορίες, αληθινά περιστατικά και αληθινά ονόματα. Η παραγωγή όλων σχεδόν των υποψήφιων ταινιών κυμαίνεται από μέτριο μέχρι χαμηλό κόστος. Και η προβολή τους μόνο από τις γνωστές πλατφόρμες.Νέα εποχή. «Νέος» Οσκαρ. Νέα ονόματα. Νέα θέματα. Νέοι σκηνοθέτες. Νέες κατευθύνσεις. Και τα εισιτήρια; Ποια εισιτήρια; Οι αίθουσες σφραγισμένες. Ο Covid θερίζει και τις πλατφόρμες διευκολύνει. Με ένα λόγο. Το θρυλικό σύνθημα των Μπολσεβίκων άλλαξε. Όχι «Προλετάριοι όλου του κόσμου ενωθείτε» αλλά «αδικημένοι και περιφρονημένοι της Γης αγκαλιαστείτε».Και τέλος, περί του λόγου το αληθές παραθέτω ονόματα και τίτλους αυτής της πρωτοφανούς πανσπερμίας. Για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες. Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α' Γυναικείου και Α' Ανδρικού ρόλου!Εδώ να δεις πανσπερμία. Το χωνευτήρι, η τεράστια ικανότητα της Αμερικανικής κοινωνίας. Με μολύβι και χαρτί. Σημειώστε τους υποψήφιους για το Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, το μεγάλο φαβορί, από το Πεκίνο της Κίνας. Μόλις 38. Πρωτοεμφανιζόμενη στα Οσκαρ. Το κορίτσι πίσω από το, το αουτσάιντερ, από Κορέα και ΗΠΑ. Νέος, πρωτοεμφανιζόμενος κι αυτός. Ο σκηνοθέτης τουαπό Δανία, εντελώς Δανός, σκηνοθέτης μιας ιστορίας με τίτλοαπό Γαλλία, εντελώς Γάλλος. Οτου, αν και δεν διεκδικεί Οσκαρ σκηνοθεσίας, έχει θέσει υποψηφιότητα για έξι Οσκαρ. Ανάμεσά τους της καλύτερης ταινίας και της Α' Ανδρικής ερμηνείας για τον αειθαλήτων 84 ετών. Να τα χιλιάσειαπό Αγγλία, πρωτοεμφανιζόμενη κι αυτή. Μόλις 36 ετών. Για την σκηνοθεσία τουμε Κάρει Μάλιγκαν. Ηγνωστή ως ηθοποιός υποδυόμενη τηντου πρίγκιπαστο, ο πιο γνωστός και πιο παλιός. Ο «παππούς» των άλλων νεαρών διεκδικητών για το Οσκαρ Σκηνοθεσίας. Φυσικά Αμερικανός. Φυσικά ο σκηνοθέτης τουτων 10 υποψηφιοτήτων. Και φυσικά το μεγάλο φαβορί με αντίπαλο την ΚινέζατουΤα ονόματα των Α' γυναικείων ερμηνειών. Θα γίνει χαμός. Ποια να πρωτοδιαλέξουν. Πανσπερμία φυσικά. Δύο Αφροαμερικανίδες για πρώτη φορά στα Οσκαρικά χρονικά. Πάει ο παροιμιώδης και πολύχρονος ρατσισμός του «θείου» Οσκαρ. Από κοντά και δύο Αγγλίδες:για την λιτή, υποδειγματική της ερμηνεία στο «Nomadland». Κοντοκουρεμένη, απέριττη, απλή εργαζόμενη. Εχει τα χρονάκια της, στα 64 παρακαλώ. Αν το λάβει θα ισοφαρίσει το τριπλό ρεκόρ της, το αουτσάιντερ από Αγγλία, μόλις 33. Πρωτοεμφανιζόμενη στα Οσκαρ. Πασίγνωστη ως πριγκίπισσα Μάργκαρετ στο «Crown». Ρεσιτάλ ερμηνείας στα «Θραύσματα μιας γυναίκας» (Pieces of a woman )Αγγλίδα κι αυτή, των 36 ετών. Το δεύτερο βαβορί Από το παρελθόν δύο υποψηφιότητες. Με τρίτη την πρόσφατη για το «Promising Young Woman» τηςπαλιά καραβάνα, με άφθονες παρουσίες σε πολλές αμερικανικές ιστορίες. Με Οσκαρ από το παρελθόν και τώρα ως υποψήφια για την ταινίαΑφροαμερικανίδα, χυμώδης, φουριόζα και πρωτοεμφανιζόμενη ως ευνοούμενη του «θείου» Οσκαρ. Υποδυόμενη την θρυλική και ανεπανάληπτη φωνή της Μπίλι Χάλιντει στην ιστορίαΌλα μέσα. Και η Κορέα και το Πακιστάν και η Αφρική και η Αγγλία. Οι τρεις από τους πέντε για πρώτη φορά είδαν το όνομά τους σ΄ αυτή τη χρυσή λίστα. Και πέταξαν τη σκούφια τουςδηλαδή ο Ουίνστον Τσόρτσιλ της «Πιο σκοτεινής ώρας». Τώρα ωςστο ασπρόμαυρο «Mank» διεκδικεί με σοβαρές πιθανότητες το δεύτερο αγαλματίδιο της προσωπικής συλλογής τουκι αυτός από Αγγλία, ο αειθαλής των 84 Μαΐων, ο μεγάλος αντίπαλος του συμπολίτη και ανταγωνιστή τουΩς «Πατέρας» (The Father)το φαβορί. Από τον τάφο του δυστυχώςαυτό κι αν μοιάζει με ανέκδοτο. Με ρίζες από Πακιστάν και με σπουδές στην Οξφόρδη. Είναι και ράπερ. Χαρμάνι. Κι αυτός για πρώτη του φορά ως πρωταγωνιστής του «Sound of Metal». Και σας βεβαιώ είναι εξαιρετικόςποιος; Μα είναι από Νότια Κορέα. Ε και; Σάμπως και τα «Παράσιτα» των τόσων Οσκαρ δεν μας προέκυψαν από Κορέα; Ο Στίβεν λοιπόν, αναθρεμμένος στον Καναδά, ο πρωταγωνιστής της τρυφερής ταινίας «Minari»Οι οκτώ καλύτερες και υποψήφιες ταινίες. Τα ονόματα των σκηνοθετών άλλαξαν. Οι παλιοί εκτοπίστηκαν. Νεότεροι, ως παρουσία, εμφανίστηκαν. Από όλες τις κατευθύνσεις. Πλήρης ανανέωση. Πρωτοφανές. Από παντού έρχονται. Από Γαλλία, Κορέα, Κίνα. Και φυσικά από τις ΗΠΑ. Ασε που ανάμεσά τους Black is Beautiful. Η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Η ανατροπή της ανατροπής. Φυσικά το πρώτο και το πιο βασικό ερώτημα είναι αν οι περισσότεροι εξ αυτών θα έχουν συνέχεια. Για να δούμεΤου. Είπαμε ο μοναδικός τόσο παλιός και τόσο βραβευμένος. Όπως «Η σιωπή των αμνών». Όπως «Το κορίτσι που εξαφανίστηκε». Το στόρι συγκεντρωμένο στο θρυλικό όνομα του Χέρμαν Μάνκιεβιτς, σεναριογράφου του «Πολίτη Κέιν». Ασε που είναι ασπρόμαυρο. Κι όμως φαβορίΤηςΤο αουτσάιντερ. Η ελεγεία των εκτοπισμένων της Εργασίας. Τα σύγχρονα καραβάνια. Ποίηση με ρεαλισμό. Περίπου αριστούργημα. Αλλωστε με ξεχνάτε την περίπτωση της Οσκαρικής ιστορίας «Roma»με έξι υποψηφιότητες. Του (Λευκού). Παλιότερα είχε κερδίσει Οσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Τυπικός φιλελεύθερος διανοούμενος. Το στόρι αληθινό. Από την παρωδία δίκης εφτά ακτιβιστών του 1969 όταν ο Νίξον με «εργαλείο» τον Μίτσελ διέταξε (έτσι ακριβώς) την καταδίκη τους με καμπάνες ίσαμε και δέκα χρόνια. Εντελώς πολιτικό. Με πλάγιες αναφορές στην εποχή Ντόναλντ ΤραμπΤου Αμερικανοκορεάτη. Τρυφερή ιστορία με ήρωα μετανάστη από Νότια ΚορέαΤου ΓάλλουΑν και δεν είναι υποψήφιος για καλύτερη σκηνοθεσία. Περίεργο. Τέλος πάντων. Ολο το βάρος πάνω στους ώμους του Αντονι Χόπκινς. Ισως ο τελευταίος μεγάλος ρόλος μιας τεράστιας και πολυδιάστατης καριέρας. Ο τίτλος τα λέει όλα. Του. Πρωτοεμφανιζόνενος στα Οσκαρ. Το στόρι μουσικό. Η δραματική ιστορία ενός ντράμερ χέβι μέταλ. Χάνει την ακοή του και γκρεμίζεται ολοσχερώς. Το περίεργο είναι πως η παραγωγή ολοκληρώθηκε πριν από δύο χρόνιαΤο νούμερο «6» το πιο συνηθισμένο του φετινού «θείου» Οσκαρ. Η σκηνοθεσία είναι του Σάκα Κινγκ. Πρώτη του φορά στα Οσκαρ. Το στόρι πολιτικό και αντιρατσιστικό. Μαύροι πάνθηρες, FBI και Χούβερ. Ενδιαμέσως ο προδότης. Ο Ιούδας. Μαύρος κι αυτός!Της Αγγλίδας. Εντελώς γυναικεία υπόθεση. Με πλάγια ειρωνεία. Οσο πιο ψηλά τόσο χαμηλάΑκολουθούν, τοκαι τοΠρος πληροφόρησή σας. Τοκαι ταθα τα δείτε στο Netflix. Toτο είδα από την πλατφόρμα του Pop Corn. Καθώς και άλλες πολλές από την ίδια «διεύθυνση»Ισως θα είναι η πρώτη φορά όπου οι θεατές της τελετής και λάτρεις των Οσκαρ θα έχουν καταφέρει να δουν όλες τις υποψήφιες ταινίες και όλους τους υποψήφιους, από τον καναπέ του σπιτιού τους!Το μέλλον είναι εδώ. Ο καναπές ο βασιλιάς δισεκατομμυρίων θεατών. Γι αυτό οι επιλογές οι φετινές έχουν ανοίξει τόσο πλατιά. Αμ πως!Τα φαβορί λοιπόν. Σύμφωνα με τα στοιχήματα και τις διαδόσεις:που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στα 43 του χρόνια. Φαβορί για Οσκαρ Α' ανδρικού ρόλου για την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» του Netflix.για την ταινίαΗ Αφροαμερικανή υποδύεται την διάσημη αρτίστακατά την στοχοποίηση της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.μαύρος από Αγγλία φαβορί για το Οσκαρ β ανδρικού ρόλου ( «Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσίας»)φαβορί για β γυναικείο ρόλο Παρότι αντίπαλός της βρίσκεται η Γκλέν Κλόουζ, η ηθοποιός με την κατάρα των 7 υποψηφιοτήτων και καμιάς νίκης, Στην ίδια κατηγορία υποψήφια και η Ολίβια Κόλμαν η πρωταγωνίστρια της «Ευνοούμενης» του Λάνθιμου και κάτοχος Οσκαρ Α γυναικείου ρόλουΟλοκληρώνω με τις δικές μου προβλέψεις. Για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες:Τα στοιχήματα να πέφτουν. Αντε και σε καλή μεριά!ΥΓ α να μην ξεχάσω. Πόσοι έχουν δει ή πρόκειται να δουν όλες αυτές τις επιλεγμένες ταινίες από τις λίστες του «θείου» Οσκαρ; Ένας στους εκατό; Ούτε!