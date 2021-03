Όσκαρ: Ο Δημήτρης Δανίκας για τις φετινές υποψηφιότητες: Κλίνατε επ' αριστερά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε. Η κορύφωση μιας πορείας προς τα αριστερά. Τουκαι πιο ουσιώδης «γνωμάτευση» από τις λίστες των υποψηφίων: Κλίνατε επί αριστερά. Με το μότο «οι έσχατοι έσονται πρώτοι». Στις κινηματογραφικές εικόνες και καθόλου στην πεζή πραγματικότητα.Όπως καταπίεση, όπως κοινωνικές αδικίες, όπως νομάδες εκτοπισμένων εργαζομένων, όπως καταπατημένα δικαιώματα μαύρων. Ειδικά η Αφροαμερικανική μειονότητα πρέπει να αισθάνεται ανακουφισμένη και πλήρως δικαιωμένηΤοσυμπέρασμα ο θρίαμβος του, όπου οι μισοί τίτλοι περιέχονται στους καταλόγους αυτής της πλατφόρμας. Το τρίτο συμπέρασμα, πανδημία και Covid-19. Και το τελευταίο η πλήρης απουσία Blockbusters. Τέτοια περιφρόνηση πρώτη φορά στην «αιωνόβια» πορεία του Οσκαρτα κίνητρα των πέντε χιλιάδων μελών της Αμερικανικής Ακαδημίας. Ίσως να είναι και εφτά χιλιάδες. Οι ακροδεξιές αθλιότητες του. Άλλωστε από την πρώτη μέρα το Χόλιγουντ εφορμούσε εναντίον Τραμπ. Ποικιλοτρόπως Και τούμπαλιν. Ακόμα οι φασιστικές ορδές που παραλίγο να γκρεμίσουν το Καπιτώλιο. Και φυσικά η ΠανδημίαΠεριμένοντας λοιπόν την εκφώνηση των τελικών αποτελεσμάτων (ξημερώματα Μ. Δευτέρας ώρα Ελλάδας), τα φαβορί της προσωπικής μου επιλογής είναι:Το «Nomadland» θα σαρώσει. Και ως καλύτερη ταινία και ως σκηνοθεσία για την λιλιπούτεια 38χρονη Κινέζα Κλόε Ζάο. Γεννημένη στο Πεκίνο. Και για την λιτή, δωρική ερμηνεία της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ. Που αν το λάβει θα ισοφαρίσει το τριπλό ρεκόρ της Μέριλ Στριπ. Και για την διασκευή του σεναρίου (πάλι η Ζάο) Και για την ζωγραφική της φωτογραφίας από τον φακό του Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς.Το «Nomadland» συμπυκνώνει τις φετινές αριστερές επιλογές του «θείου» Όσκαρ. Δηλαδή πλήθος εκτοπισμένων εργαζομένων. Που με σκουριασμένα βανάκια μετακινούνται από μέρος σε μέρος. Σ αυτές τις ερημικές εκτάσεις των Κεντροδυτικών Πολιτειών. Όπως τα καραβάνια στην έρημο της Σαχάρας. Θυμίζει «Το δέντρο με τα τσόκαρα» του Ερμάνο Ολμι. Και άπαντες πρώτων, δεύτερων και τελευταίων ρόλων, απλοί, φτωχοί, καθημερινοί. Με γυρισμένη την πλάτη σε γκλαμουριά, πλούτο και δημοσιότητα. Με φιλοσοφικό επιμύθιο «ούκ εν τω πολλώ το ευ». Το είδα στην πλατφόρμα του Pop Corn το απόλαυσα, το χειροκρότησα, υποκλίθηκα!Δεύτερο φαβορί το «Mank» (μπορείτε να το εκτιμήσετε βλέποντας το από το Netfilx). To «Mank» παραπέμπει στο όνομα του θρυλικού σεναριογράφου Χέρμαν Τζ. Μάνκιεβιτς (1897-1953). Ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα συνέλαβε και έγραψε το σενάριο του «Πολίτη Κέιν». Που το 1942 μοιράστηκε το Οσκαρ σεναρίου με τον Ορσον Γουέλς. Αν και ο τελευταίος δεν πρόσθεσε μισή δική του αράδα.Γυρισμένη σε άσπρο μαύρο. Για την ατμόσφαιρα της εποχής. Η ερμηνεία του Γκάρι Όλντμαν ισοδύναμη, να μην πω καλύτερη από την «Πιο σκοτεινή ώρα» όπου έλαβε το πρώτο του Όσκαρ, ταυτισμένος εντελώς με Ουίνστον Τσόρτσιλ. Και πάνω απ όλα το γεγονός πως η έμπνευση του Μάνκιεβιτς για το σενάριο του «Πολίτη Κέιν» ήταν η περιφρόνηση και η αντιπαλότητά του προς δύο μαικήνες της εποχής: εναντίον μεγαλοεκδότη Ουίλιαμ Ράντολφ Χιρστ και εχθρός του αρπακτικού μεγαλοπαραγωγού Λούις Μπ. Μάγιερ. Αμφότεροι ένθερμοι οπαδοί του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων.Από κοντά και «Η δίκη των 7 του Σικάγο». Κι αυτός ο τίτλος στις λίστες του Netflix. Αναπαράσταση των εξωφρενικών περιστατικών που συνέβησαν το 1969 στο Σικάγο με κατηγορούμενους εφτά ακτιβιστές με το δικαιολογητικό ότι κατά την διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος των Δημοκρατικών το 1968 εκείνοι άναψαν φωτιές με αποτέλεσμα οδομαχίες και καταστροφέςΟ Νίξον, με εντεταλμένο τον Γενικό εισαγγελέα Μίτσελ, διατάζει να δικαστούν οι κατηγορούμενοι με βαριές ποινές. Ο Μίτσελ οργανώνει μια δίκη-παρωδία. Ο «εντιμότατος» δικαστής φιμώνει τον Μπόμπι Σιλ των Black Panthers. Με λίγα λόγια αυτή η δίκη ακόμα χειρότερη από εκείνες της Χούντας του Παπαδόπουλου και του ΙωαννίδηΠλήθος Αφροαμερικανών στην ερμηνεία όσο και στη σκηνοθεσία μέσα σε αυτές τις λίστες. Ρεκόρ όλων των Οσκαρικών εποχών. Τα φαβορί λοιπόν:«Nomadland» με δεύτερο το «Mank»Κλόε Ζάο (Nomadland) με δεύτερο τον Ντέιβιντ Φίντσερ του «Mank»Φράνσες ΜακΝτόρμαντ (Nomadland) με δεύτερη την Βανέσα Κίρμπι της δραματικής ιστορίας «Τα θραύσματα μιας γυναίκας» κι αυτό στο NetflixΓκάρι Ολντμαν (Mank) αλλά και Αντονι Χόπκινς (My Father )Γκλεν Κλόουζ (Hillibily Elegy κι αυτό στο Netflix) αλλά και Αμάντα Σίφρινγκ (Mank)Σάσα Μπάρον Κόεν (η δίκη των 7 του Σικάγο)Κλόε Ζάο (Nomadland)Ααρον Σάρκιν (η δίκη των 7 του Σικάγο)Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς (Nomadland)Όσο για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής γνώμη δεν έχω για τον απλούστατο λόγο πως δεν έχω δει ούτε μία. Και κάτι ακόμα. Παρά τον θόρυβο και το σπρώξιμο «Τα μήλα» ελληνικής παραγωγής με καμία υποψηφιότητα. Μπας και όλα αυτά ήταν ενορχηστρωμένα; Λέω τώρα.Εις το επανιδείν ξημερώματα Μεγάλης Δευτέρας.NomadlandΗ Δίκη των 7 του ΣικάγουMankMinariPromising Young WomanThe FatherSound of MetalJudas and the Black MessiahChloé Zhao – NomadlandDavid Fincher – MankAaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7Emerald Fennell – Promising Young WomanThomas Vinterberg – Another RoundChadwick Boseman – ‘Ma Rainey’s Black Bottom’Anthony Hopkins – ‘The Father’Riz Ahmed – ‘Sound of Metal’Gary Oldman – ‘Mank’Steven Yeun – ‘Minari’Carey Mulligan – Promising Young WomanFrances McDormand – NomadlandViola Davis – Ma Rainey’s Black BottomAndra Day – United States vs Billie HollidayVanessa Kirby – Pieces of a WomanDaniel Kaluuya & LaKeith Stanfield – Judas And The Black MessiahSacha Baron Cohen – The Trial of The Chicago 7Leslie Odom Jr. – One Night In MiamiPaul Raci – Sound of MetalGlenn Close – Hillbilly ElegyYuh Jung-Youn – MinariAmanda Seyfried – MankMaria Bakalova – Borat Subsequent MoviefilmOlivia Coleman – The Father– Borat Subsequent Moviefilm– The Father– Nomadland– One Night in Miami– The White Tiger– Sound of Metal– Soul– Mank– Greyhound– News of the World– Ma Rainey’s Black Bottom– Mank– Emma– Mulan– Pinochico– Mank– Ma Rainey’s Black Bottom– Pinocchio– Emma– Hillbilly Elegy– Soul– Wolfwalkers– Over The Moon– Onward– A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon– Time– Crip Camp– My Octopus Teacher– Collective– The Mole Agent– Another Round– Better Days– Collective– The Man Who Sold His Skins– Quo Vadis, Aida?– A Concerto Is a Conversation– A Love Song for Latasha– Colette– Hunger World– Do Not Split– Two Distant Strangers– Feeling Through– The Letter Room– White Eyes– The Present– If Anything Happens I Love You– Burrow– Yes-People– Opera– Genius Loci