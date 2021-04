«The Staircase»: O Κόλιν Φερθ θα υποδυθεί τον Μάικλ Πίτερσον στη νέα σειρά του HBO Max

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H ιστορία του, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του,, δεν είναι άγνωστη, αφού όλα τα ξένα μέσα ενημέρωσης αλλά κι αρκετά ντοκιμαντέρ έχουν ασχοληθεί με τη συγκλονιστική αυτή υπόθεση στο παρελθόν.Αυτή τη φορά όμως η streaming υπηρεσία HBO Max ετοιμάζει μια μίνι τηλεοπτική σειρά με τίτλο «» και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιόΟι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα αντλεί στοιχεία από την ομότιτλη σειρά ντοκιμαντέρ Soupçons του Jean-Xavier de Lestrade, που κυκλοφόρησε το 2004. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Antonio Campos (The Devil All the Time) και θα συμμετέχει και στο σενάριο μαζί με τη Maggie Cohn.