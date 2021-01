Μαριαγάπη Ξυπολιά: Ξεκαθαρίζει εάν θα συμμετέχει στο ριάλιτι «Battle of the Couples»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To νέο ριάλιτι του Alphaμε παρουσιαστή τον, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Φλεβάρη.Ήδη αναζητούνται τα ζευγάρια που θα λάβουν μέρος, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί τα ονόματα τουμε τη, τηςμε τονκαι τηςμε τοναπό το GNTM.Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδαςδιέψευσε ωστόσο τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συμμετέχει στο «Battle of the Couples» με τον Αιμιλιάνο.Η Μαριαγάπη σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Ανακάλυψα ότι θα συμμετέχω σε ένα καινούργιο ριάλιτι. NOT. Δεν μας έχει γίνει καμία πρόταση από το κανάλι ούτε έχει υπάρξει κάποια συζήτηση μεταξύ της σχέσης μου και του καναλιού».Θυμίζουμε πως μέχρι στιγμής το μόνο ζευγάρι που έχει ανακοινωθεί επίσημα για το «Battle of the Couples» είναι η Ιουλία και ο Meech