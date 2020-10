My Style Rocks: Η νύφη του Γιώργου Τσαλίκη μπαίνει στο ριάλιτι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια νέα παίκτρια θα κάνει την είσοδό το απόγευμα της Δευτέρα στοκαι θα προσπαθήσει να πείσει τους κριτές για το στιλ της!Ο λόγος για τη, η οποία είναι 40 ετών και ζει στην Αθήνα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα. Είναι make up artist και make up trainer και συνεργάζεται με πολλές και γνωστές σχολές όπου κάνει μαθήματα σε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο αυτό. Επίσης, είναι η επίσημη διοργανώτρια ενός πολύ γνωστού φεστιβάλ ομορφιάς που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα και την Κύπρο.Ασχολείται πολύ με τη μόδα και το styling. Το προσωπικό της στιλ είναι ανδρόγυνο. Στη καθημερινότητά της ντύνεται κυρίως με αθλητικά, όμως μπορεί να γίνει το «απόλυτο» θηλυκό σε μια βραδινή της έξοδο. Δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks, γιατί όπως τονίζει, έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο της μόδας και του styling εξαιτίας της δουλειάς της και έχει να δώσει πολλές και χρήσιμες συμβουλές στις συμπαίκτριες της και τις τηλεθεάτριες. Πιστεύει πως θα είναι η νικήτρια του φετινού My Style Rocks γιατί θεωρεί ότι έχει πολύ δυνατό στιλ.Στην εκπομπήαποκάλυψαν πως η Ρούλα Δημητριάδου είναι νύφη του, ο οποίος της ευχήθηκε καλή αρχή μέσω Instagram.