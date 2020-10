Νατάσα Καλογρίδη: «Με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο έχουμε χωρίσει αλλά ζούμε στην ίδια πολυκατοικία»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στα παρασκήνια τουπαραχώρησε δηλώσεις η Νατάσα Καλογρίδη στη δημοσιογράφο του Happy Day. Η ηθοποιός, που έχει ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της στο μουσικό show έχοντας στο πλευρό της το, μίλησε για την προσωπική της ζωή, ενώ αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφή με τον πρώην σύντροφό της και γνωστό ποινικολόγο, Αλέξανδρο Λυκουρέζο «Είμαι ελεύθερη, όμως πολιορκημένη από το Just the 2 of us. Τόσες ώρες που κάνουμε πρόβα, δεν γίνεται…» δήλωσε αρχικά ηγια τα προσωπικά της τη δεδομένη στιγμή.Όσον αφορά τον πρώην σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο, η ίδια αποκαλύπτει: «Φυσικά και έχουμε επαφή με τον, αφού ζούμε στην ίδια πολυκατοικία».