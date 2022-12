Κλείσιμο

Σε μία προσπάθειά να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού καθώς η θερμοκρασία υποχωρεί, η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής κατ' οίκων self τεστ, όπως αναφέρει το BBC.Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος διευκρινίζει ότι οι Αμερικανοί πολίτες μπορούν να παραγγείλουν έως και τέσσερα self test δωρεάν μέσω του κυβερνητικού ιστότοπο «CovidTests.gov».Έσπευσε επίσης να διευκρινίσει ότι, το πρόγραμμα των δωρεάν self test, το οποίο είχε σταματήσει τον Σεπτέμβριο, θα ξαναρχίσει με κατ' οίκον παραδόσεις από αύριο, Δεύτερα (19/12).Τα χρήματα που θα δαπανήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για το πρόγραμμα αυτό, προέρχονται από το ταμείο του «Αμερικανικού Σχεδίου Διάσωσης».Πρόκειται για νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πέρυσι από την Γερουσία για την αντιμετώπιση της νόσου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο αμερικανικό δίκτυο «CBS».Το πρόγραμμα ποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου του Λευκού Οίκου για την θωράκιση των πολιτών απέναντι στη νόσο Covid τον φετινό χειμώνα, καθώς πολλοί Αμερικανοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό καθώς συγκεντρώνονται σε εσωτερικούς χώρους για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.