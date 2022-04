Κορωνοϊός - Άρση μέτρων: Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών - Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Κλείσιμο





Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για να οριστικοποιηθούν τααπό την πανδημία.Η άρση των μέτρων θα γίνει σε δύο φάσεις, από τηνέως και τιςΑναφορικά με τη σημερινή ενημέρωση, οι ειδικοί θα εισηγηθούν σε ποιες περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας ακόμα και όλο το καλοκαίρι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα αυτό θα συμβεί σεκαιΩστόσο από 1η Μαΐου τα περισσότερα μέτρα για την πανδημία θα αποτελούν παρελθόν.Απόκαταργείται ηΩστόσο, η μάσκα αναμένεται να διατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα. Οι εξαιρέσεις θα διευκρινιστούν στις επόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.Προαιρετική θα παραμείνει η χρήση μάσκας στακαι πιθανώς στακαι τουςΠαράλληλα, από τηνσταματά η χρήση τουγια πρόσβαση σε όλους τους χώρους, είτε κλειστούς, είτε ανοιχτούς. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας τεστ, όπου απαιτούνταν.Τηνκαταργούνται επίσης ταστα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς την διενέργεια self test.Παράλληλα, από τηνορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων στους χώρους εργασίας, ενώ από 1η Μαΐου ως τις 31 Αυγούστου 2022 επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100% και αίρεται κάθε μετρικός περιορισμός.Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από 15 Απριλίου δεν ισχύει το πρόστιμο των 100 ευρώ για τουςΜετά τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισέρχονται στα σχολεία χωρίς self test, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της συστηματικής χρήσης μάσκας. Ο έλεγχος για covid στα σχολεία θα επικεντρώνεται πια στα άτομα με συμπτώματα.Στην περίπτωση που ένα παιδί διαγνωστεί με covid, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές με δύο αυτοδιαγνωστικά (self) test στην πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος. Το παιδί θα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδοαπό την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.