Κορωνοϊός: Μέχρι τέλη Ιανουαρίου τα μέτρα για τον κορωνοϊό - Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή

Στη βαριά σκιά των χιλιάδων νοσηλευομένων με λοίμωξη Covid στα νοσοκομεία - σήμερα είναι 5.118-, των εκατοντάδων εισαγωγών καθημερινά -πάνω από 600- αλλά και των εκατοντάδων πλέον θανάτων -το τελευταίο 48ωρο οι νεκροί ξεπέρασαν τους 207- συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει την πορεία της επιδημίας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.O υπουργός Υγείας,ην παράταση των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα.Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή, είπε, ο υπουργός. Από τη μια πλευρά φαίνεται αποκλιμάκωση πιο νωρίς σε σχέση με τα κρούσματα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα. Είναι λογικό να υπάρχει η παράταση των μέτρων για τουλάχιστον μία εβδομάδα, σημείωσε ο υπουργός.Στοχευμένοι περιορισμοί στην, το μέτρο της τηλεργασίας και η χρήση μάσκας ενισχυμένης προστασίας ή διπλής μάσκας από τους πολίτες και κατηγορίες εργαζομένων που τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από την Πρωτοχρονιά, για να ανακόψουν την επέλαση του μεταλλαγμένου στελέχους Omicron, έλαβαν παράταση για μια εβδομάδα, και μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, την περασμένη Τετάρτη με ομόφωνη εισήγηση των μελών της Επιτροπής.Τα επιδημιολογικά δεδομένα θα απασχολήσουν και σήμερα τους ειδικούς της Επιτροπής, που θα κληθούν να αποφασίσουν αν ολοκληρωθεί την Κυριακή η εφαρμογή των μέτρων ή αν παραταθούν στο σύνολό τους ή μερικά εξ αυτών. Η εισήγηση θα ανακοινωθεί όπως κάθε φορά στην κυβέρνηση, η οποία θα λάβει και τη σχετική απόφαση.Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που αποτυπώνεται στις επιδημιολογικές εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι ένα επιδημιολογικό δεδομένο που αφήνει εκ πρώτης όψεως ανοιχτό το ενδεχόμενο για χαλάρωση των περιορισμών. Ωστόσο, η επιδείνωση των σκληρών δεικτών, δηλαδή των νοσηλειών, των διασωληνώσεων και των θανάτων, προβληματίζει ιδιαίτερα και μάλλον περιορίζει την συζήτηση για άρση των μέτρων.Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, αν συνυπολογιστεί η εκτίμηση που διατυπώνεται πλέον από τους επιστήμονες ότι ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική επιδημιολογική εικόνα, καθώς θεωρείται ότι χιλιάδες άτομα ασυμπτωματικά δεν αποτυπώνονται στον έλεγχο με self test. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής Κρήτης, κ. Νίκος Τζανάκης εκτίμησε χθες ότι τα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα είναι περίπουπου αποτυπώνει ο ΕΟΔΥ.Παράλληλα, οι σκληροί δείκτες ανεβαίνουν. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στα νοσηλευτικά ιδρύματα, το ΕΣΥ θα ενισχυθεί από το ερχόμενο Σάββατο όπως αποκάλυψε το protothema.gr, και από το ΝΙΜΤΣ, που θα ενταχθεί στις εφημερίες. Το ΝΙΜΤΣ θα δέχεται non covid περιστατικά και θα μπει στην ομάδα εφημεριών του Σισμανογλείου που πλέον είναι only covid νοσοκομείο.Είναι ενδεικτικό ότι από την Πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα οιέχουν. Οι ασθενείς με λοίμωξη Covid ήταν με την είσοδο του νέου έτους 3.809 και πλέον είναι πάνω από 5.100. Στις ειδικές Μονάδες (ΜΕΘ,ΜΑΦ, ΜΕΛ) νοσηλεύονταν στην αρχή του μήνα 921 ασθενείς και πλέον έχουν ανέλθει στους 1.110. Το ίδιο διάστημα έχουν καταλήξει 1.407 ασθενείς.Οι αριθμοί αντανακλούν τα κρούσματα που καταγράφονταν πριν από δύο εβδομάδες όταν οι μολύνσεις κυμαίνονταν στις 50.000, αλλά η δεδομένη άνοδος των δεικτών για όλο τον Ιανουάριο, έστω και με χαμηλότερη ταχύτητα, και η πληρότητα των νοσοκομείων, κλείνουν για μερίδα επιστημόνων της Επιτροπής με συνοπτικές διαδικασίες την όποια συζήτηση για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην παρούσα φάση. Η αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με αυτούς, οδηγεί στην παράταση των μέτρων μέχρι τις, καθώς θεωρούν ασφαλές να σταθεροποιηθούν και οι δείκτες των νοσηλειών, διασωληνώσεων, θανάτων πριν ξεκινήσει μια χαλάρωση των μέτρων.Άλλα μέλη της Επιτροπής, ωστόσο, δεν είναι αρνητικά σε μία μερική άρση μέτρων, και από την άλλη εβδομάδα, υιοθετώντας την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα που ίσχυε πριν από την Πρωτοχρονιά. Πιθανόν λοιπόν να εισηγηθούν την άρση της αναστολής της μουσικής σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, ή και την πληρότητα στα γήπεδα που σήμερα είναι στο 10%, από την ερχόμενη Δευτέρα. Το ωράριο στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης μένει, και σύμφωνα με αυτη τη μερίδα ειδικών, περιορισμένο τουλάχιστον έως το τέλος του μήνα.Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που είναι σε ισχύ πριν από την Πρωτοχρονιά προβλέπουν λειτουργία της εστίασης και της διασκέδασης έως τα μεσάνυχτα, χωρίς μουσική, μόνο για καθήμενους και μέχρι έξι άτομα στα τραπέζια. Επίσης, οι περιορισμοί που είναι σε ισχύ προβλέπουν καθολική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση μασκών αυξημένης προστασίας σε σουπερμάρκετ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και από το προσωπικό της εστίασης, τηλεργασία στο 50% όπως και ενισχυμένο τέστινγκ σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Αυτά τα μέτρα είναι βέβαιον ότι θα παραμείνουν σε ισχύ και τον Φεβρουάριο.