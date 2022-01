Κορωνοϊός: Με 50.000 κρούσματα την ημέρα, η Omicron γεμίζει τα νοσοκομεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συναγερμός έχει σημάνει για την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία από τηνπου διασπείρεται καθημερινά με 50.000 κρούσματα κατά μέσο όρο. Αν και τα έως σήμερα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πως σχετίζεται με ήπια νόσηση στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο αριθμός ασθενών που θα χρειαστούν νοσηλεία φαίνεται να ακολουθεί τηντου ιού. Όπως άλλωστε επεσήμανε χθες και ο Υπουργός Υγείας,, το μεγαλύτερο βάρος στο σύστημα υγείας έχει μετακυλιστεί στα Επείγοντα Περιστατικά και στις απλές κλίνες.Κατάπεριστατικώνστα νοσοκομεία της χώρας την τελευταία εβδομάδα, όπως ανέφερε ο επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, 664 ασθενείς χρειάστηκαν εισαγωγή το περασμένο 24ωρο, με το σύνολο νοσηλευομένων να ξεπερνά τους 4.400 εκ των οποίωνΟι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τουναντίον, στις οποίες νοσηλεύονται επί του παρόντος 580 ασθενείς, καταγράφουν μια μικρή αποσυμπίεση της τάξεως του 4%, ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης. Συνολικά σε μονάδες νοσηλεύονται 1.000 περίπου ασθενείς και 628 είναι διασωληνωμένοι, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).Η επίταξη των υπηρεσιών από τους ιδιώτες γιατρούς έχει δρομολογηθεί για την ερχόμενη Παρασκευή , 7 Ιανουαρίου, ή τη Δευτέρα, στις 10 οπότε και θα επιδοθούν τα φύλλα πορείας, ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.Το μέτρο που, όπως και οι αριθμοί νέων εισαγωγών, παραπέμπει στην κορύφωση του τρίτου επιδημικού κύματος την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2021 οπότε είχε υιοθετηθεί ξανά, αποτελεί λύση ανάγκης για τηνπου καλούνται να σηκώσουν ξανά ένα βαρύ φορτίο, από την παραλλαγή Omicron τη φορά αυτή, και που υφίστανται μια μικρή ευτυχώς μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό λόγω νόσησης από COVID-19. «Είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό των υγειονομικών, δηλαδή είναι ανάλογα με το νοσοκομείο από 1,2% έως 2%. Δεν έχει φτάσει στο 4% γενικά», ανέφερε η κ. Γκάγκα και υπενθύμισε πως ο ιδιωτικός τομές ήδη συνεισφέρει παραχωρώντας κλίνες για Covid περιστατικά.Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει το protothema.gr, οι ιδιώτες γιατροί που θα συνδράμουν με τις υπηρεσίες τους τον δημόσιο τομέα θα εργάζονται με μειωμένο κατά 50% ωράριο, ώστε να μπορούν να διατηρούν ανοιχτά τα ιατρεία τους.Ολοκληρωτική είναι σχεδόν η επικράτηση της παραλλαγής Omicron, η οποία εντοπίστηκε στο 89% των δειγμάτων που ελέγχθησαν στις 31 Δεκεμβρίου και πλέον εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 90%.Η «εκτόξευση» της πανδημίας ως προς τη μετάδοση του ιού αποτελεί παγκόσμιο γεγονός που αποτυπώνεται στις αυξημένες νέες διαγνώσεις την τελευταία εβδομάδα κατά 83% παγκοσμίως, κατά 73% στην Ευρώπη και κατά 290% στην Ελλάδα.Στη χώρα μας, όπου η διασπορά για σήμερα μεταφράζεται σε 43.386 νέες λοιμώξεις, το Rt παραμένει σταθερά πάνω από τη μονάδα στο 1,26 ενώ για την εβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 - 2 Ιανουαρίου 2022 ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει από τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικότητας που έχουν σημειωθεί στις περιφερειακές ενότητες -σημαντικά υψηλότερα του ανησυχητικού κατά τους ειδικούς 4%-, όπως το 9.48% από το Κέντρο της Αθήνας, 8.13% από τη Θεσπρωτία, 9.76% από την Ικαρία, 8.34% από την Καρδίτσα, 8.84 από τη Λευκάδα και 10.50% από τη Φλώρινα.Αν και οι νέες μολύνσεις παραμένουν στα ύψη, ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί η μείωση των θανάτων από COVID-19 τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, με τη θνητότητα για την εβδομάδα να «πέφτει» κατά 3% και 4% για τον κόσμο και την Ευρώπη αντίστοιχα ενώ στην Ελλάδα δείχνει σταθεροποίηση με μία μικρή μείωση της τάξης του 1%. Σήμερα ανακοινώθηκαν 62 ακόμη θάνατοι.«Ένα μικρό φως αισιοδοξίας» χαρακτήρισε ο κ. Μαγιορκίνης τα δεδομένα που φτάνουν από το Λονδίνο και εναρμονίζονται με αυτά από τη Νότια Αφρική, σύμφωνα με τα οποία δεν καταγράφεται αύξηση στους σκληρούς δείκτες των κρεβατιών ΜΕΘ και διασωληνωμένων παρά την αύξηση κατά 500% των κρουσμάτων συγκριτικά με την προ Omicron περίοδο. Εντούτοις ο κίνδυνος από τη μαζική διασπορά παραμένει και μπορεί να αποβεί έως και θανατηφόρος για τους ανεμβολίαστους, διευκρίνισε ο καθηγητής πρόταξε τον εμβολιασμό ως το το σημαντικότερο όπλο και και σε αυτό το επιδημικό κύμα.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 17.610.027 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά, 7.510.627 με μία δόση, 7.062.520 ολοκληρωμένοι και 3.762.145 τρίτης (αναμνηστικής) δόσης. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε η κ. Γκάγκα, η επιχείρηση «Ελευθερία» θα ενισχυθεί με επιπλέον εμβολιαστικές γραμμές για ενήλικες και παιδιά, ενώ κάθε Κυριακή θα ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για προγραμματισμό εμβολιασμού με το σκεύασμα της Μoderna σε όλη την Ελλάδα, δεδομένης της ευρείας ζήτησης του εμβολίου.Μειώθηκε το ποσοστό των παιδιών στο σύνολο των κρουσμάτων την εβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 - 2 Ιανουαρίου 2022, το οποίο από 22% βρέθηκε στο 16% με το σύνολο ασθενών ηλικίας 4-18 ετών να ανέρχεται στα 31.512.Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επιπλέον 270.000 ραντεβού είναι από σήμερα διαθέσιμα για τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών για πρώτη και τρίτη δόση σε όλη τη χώρα για τις επόμενες 10 ημέρες.Από τις 10 Ιανουαρίου τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, «ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον, ασφαλέστερο από οποιοδήποτε άλλο αυτή την στιγμή», όπως τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης.(συνολικά τρία) για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, 10 - 15 Ιανουαρίου, που θα διατίθεται δωρεάν από τα φαρμακεία για την πρόληψη της διασποράς από την αυξημένη κινητικότητα των προηγούμενων ημερών για όλους τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούςκαι από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούςστην τάξη και όχι μόνο στους μαθητές που κάθονται.Ειδικότερα, για την περίπτωση κρούσματος στην αίθουσα, προβλέπονται για τις επόμενες πέντε ημέρες από τον εντοπισμό του:2 rapid test και 3 self test δωρεάν για ανεμβολίαστους μαθητές4 rapid test και 1 self test για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς3 τρία δωρεάν self test για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.Παράλληλα με το δυναμικό testingστο 80% των περιπτώσεων που εντοπίστηκε κρούσμα σε τάξη, και περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, την αναστολή διενέργειας εκδρομών κ.ο.κ.