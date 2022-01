Κορωνοϊός: Άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου με τρία self test την πρώτη εβδομάδα εισηγούνται οι ειδικοί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Υπέρ του ανοίγματος τωνκανονικά, από την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, εισηγήθηκε η επιτροπή των ειδικών, στη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα.Σύμφωνα με την εισήγηση των εμπειρογνωμόνων, οιθα υποβάλλονται σε τρία self τεστ την πρώτη εβδομάδα. Όταν εμφανίζεται κρούσμα, θα παραμένει πέντε ημέρες σπίτι του και η υπόλοπη τάξη θα υποβάλλεται κάθε ημέρα σε self τεστ.Οι εμβολιασμένοι καθηγητές θα υποβάλλονται σε self τεστ, οι ανεμβολίαστοι σε rapid.Όλα αυτά θα ισχύσουν, υπό την αίρεση ότι θα γίνουν αλλαγές, εφόσον αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.Η επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε, την πρώτη εβδομάδα που θα ανοίξουν τα σχολεία, τρία self test (θα χορηγηθούν δωρεάν) σε μαθητές και διδάσκοντες. To πρώτο self test θα γίνει και θα δηλωθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου. Τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων δύο self test (θα χορηγηθούν δωρεάν) σε μαθητές και διδάσκοντες.Τα ανωτέρω αφορούν εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές και εμβολιασμένους διδάσκοντες. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί είναι υπόχρεοι διενέργειας rapid test.Όταν υπάρχει παιδί-θετικό κρούσμα στην τάξη, τίθεται σε καραντίνα για πέντε ημέρες και επιστρέφει στην τάξη με αρνητικό self ή rapid test. Tα υπόλοιπα άτομα στην ίδια σχολική τάξη (μαθητές και διδάσκων) κάνουν για πέντε διαδοχικές ημέρες self test, συνεχίζοντας κανονικά τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία.Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούν οι ειδικοί στη σωστή διενέργεια των τεστ, δηλαδή στη λήψη επαρκούς ποσότητας ρινικής έκκρισης από τη μύτη.Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, θα προβούν σε ανακοινώσεις σήμερα στις 18.00 στο υπουργείο Υγείας.