Εμβόλια, self test και μάσκες: Τρία όπλα στον αγώνα κατά του κορωνοϊού

Με «όπλα» τα εμβόλια, τα self τεστ και σε εμβολιασμένους και τη χρήση μάσκας και των λοιπών μέτρων προστασίας θα διανυθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια οι επόμενες εβδομάδες. Οι– Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια- λόγω της κινητικότητας και των συναθροίσεων που συνεπάγονται, απασχολούν τις επιστημονικές και υγειονομικές αρχές για την επίδραση που μπορεί να έχουν στην οριακή μείωση που έχει αρχίσει να καταγράφεται στα νέα κρούσματα και στην πορεία της επιδημίας κορωνοϊού.Όπως υπογράμμισε χθες κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση για την επιδημία, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, η συσχέτιση της χαμηλής, κάτω του 50%, εμβολιαστικής κάλυψης ανά περιφερειακή ενότητα με τις αυξημένες νοσηλείες λόγω covid-19 και τους περισσότερους θανάτους είναι σαφής και ξεκάθαρη. Τον μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης και θανάτου μετά τη μόλυνση από κορωνοϊό διατρέχουν οι ευάλωτοι και ηλικιωμένοι.Στο πλαίσιο αυτό, η καθηγήτρια επανέλαβε χθεςπρος όλους να εμβολιαστούν, ιδίως όμως τα άτομα ηλικίας άνω των 60 χρόνων. «Υπάρχει πλέον μεγάλη δυναμική στον προγραμματισμό νέων ραντεβού για 1η δόση από άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ωστόσο δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε. Τον Νοέμβριο τα ημερήσια ραντεβού για την 1η δόση του εμβολιασμού δεν ξεπερνούσαν τα 3.000 την ημέρα σε αυτή την κατηγορία πληθυσμού, και τώρα έχουν κλειστεί σε δυο τρία 24ωρα περισσότερα από 34.000 ραντεβού. Παραμένουν, ωστόσο, περίπου 450.000 άτομα άνω των 60 χρόνων, που δεν έχουν κινητοποιηθεί ώστε να προστατευτούν και εμείς πρέπει να φροντίσουμε γι αυτό. Να τους ενημερώσουμε, να τους υπενθυμίσουμε, να τους εξηγήσουμε γιατί πρέπει να εμβολιαστούν» είπε η κυρία Παπαευαγγέλου.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αναμνηστική (τρίτη) δόση , λέγοντας πως «με τόσο μεγάλη διασπορά κρουσμάτων και με τις εορτές να πλησιάζουν φέρνοντας συναθροίσεις, πρέπει να θωρακιστούμε άμεσα όλοι όσοι έχουμε συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα με την τρίτη δόση».Η επέκταση της διενέργειας self τεστ οριζόντια σε όλο τον πληθυσμό, σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, από την ερχόμενη εβδομάδα, θεωρείται ότι θα έχει αποτέλεσμα στη μείωση της διασποράς τόσο πριν από το εορταστικό διάστημα όσο και κατά τη διάρκειά του. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον υπουργό Υγείας, κ.θα χορηγηθούν δωρεάν δύο self τεστ μέσα στον Δεκέμβριο, ένα την επόμενη εβδομάδα και το άλλο την τελευταία του μήνα, στον ενήλικο πληθυσμό.«Προτρέπουμε ως Επιτροπή τον αυτοέλεγχο πριν από κάθε κοινωνική έξοδο και συνάθροιση ιδίως κατά την περίοδο αυτή, είναι η ελάχιστη πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης» τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου. Όπως εξήγησε «η διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ είναι πολύ σημαντική, ιδίως στην παρούσα φάση που καταγράφεται ευρεία διασπορά με περισσότερα από 53.000 ενεργά κρούσματα, δηλαδή 53.000 άτομα με ενεργή λοίμωξη covid-19 στην κοινότητα. Είναι ένα μέσο να ανιχνευθούν τα ασυμπτωματικά άτομα και να απομονωθούν ώστε να μην διασπείρουν τον ιό, να μην μεταδώσουν. Καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει προσωπικά στη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού κάνοντας ένα self τεστ. Ο συστηματικός έλεγχος σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους μας».Υπενθύμισε επίσης τον ρόλο στον έλεγχο και τη μείωση της διασποράς που αποδεικνύει η διενέργεια των self τεστ στιςΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, από τη διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων έχουν ανιχνευτεί εγκαίρως και απομονωθεί από τον περασμένο Απρίλιο περίπου 190.000 κρούσματα κορωνοϊού.Σε ό,τι αφορά την εικόνα στα νοσοκομεία, παραμένει επιβαρυμένη. «Το σύστημα υγείας πιέζεται πολύ, παρά τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα. Οι νοσηλευόμενοι έχουν φτάσει τους 4.764, με τους 1.048 να βρίσκονται σε Μονάδες και τους 704 να είναι διασωληνωμένοι. Μέσα στις πρώτες δύο ημέρες του Δεκεμβρίου έχουν καταλήξει 179 άνθρωποι λόγω covid-19, με τους νεκρούς συνολικά να ανέρχονται σε 18.325.