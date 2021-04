Κορωνοϊός - Σκέρτσος: 35 θετικοί μαθητές και καθηγητές μέχρι τώρα μέσω των self tests

Με υποχρεωτικά self test ανοίγουν αύριο τα Λύκεια - Από τη Δευτέρα 10 Μαϊου και οι άλλες βαθμίδες με στόχο να μην ξανακλείσουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς





Για την εξέλιξη τουαπό την πλευρά μαθητών και καθηγητών ενόψει του ανοίγματος των Λυλείων από αύριο Δευτέρα, μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,Σύμφωνα με όσα είπε στο ραδιόφωνο τουο κ. Σκέρτσος, η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τη δήλωση των αποτελεσμάτων των self test, στα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να υποβάλλονται οι μαθητές και καθηγητές. «Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 35 μαθητές και καθηγητές έχουν βρεθεί θετικοί» τόνισε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας πως αν δεν υπήρχε η αυτή η μέθοδος, τότε η διασπορά στα σχολεία, από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας τους, θα ήταν δεδομένη. Ακόμη, έκανε γνωστό πωςείχαν διατεθεί περίπουσε μαθητές και εκπαιδευτικούςΟ κ. Σκέρτσος πρόσθεσε πως στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, Πέμπτη ή Παρασκευή, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει την επέκταση του μέτρου τωνσε λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές και σε κάποιες λειτουργίες του Δημοσίου.Για την πορεία της πανδημίας, σχολίασε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχειά εδώ και μερικές μέρες, με την αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην κοινότητα και τη σταδιακή αποκλιμάκωση στις εισαγωγές. Επισήμανε πάντως ότι τολειτουργεί στα όρια του.Τέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, διαβεβαίωσε ότι από τα μέσα Μαΐου, λόγω των εμβολιασμών και του κάλου καιρού, θα πάμε σε ένα οργανωμένο άνοιγμα δραστηριοτήτων οριστικά.Διαθέσιμη είναι από σήμερα Κυριακή η υπηρεσία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self tests και έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, στην πλατφόρμαΜαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά τηνοφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας από αύριο Δευτέρα 12 Απριλίου να γίνει με ασφάλεια.Παραμένει η ισχυρή σύσταση για αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, αφού τοείναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που αφορά κυρίως στην έγκαιρη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων.Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ κορονοϊού θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου. Βάσει του ΑΜΚΑ μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο, μαζί με ενημερωτικό υλικό. Το αποτέλεσμα του πρώτου θα επιδεικνύεται για την προσέλευση στο σχολείο από Δευτέρα έως Τετάρτη και του δεύτερου την Πέμπτη. Ως προς την σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. 'Αρα, το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Στην πλατφόρμα θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.Αν το self-test είναι αρνητικό, για τους μαθητές θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας αυτής. Οι μαθητές θα φέρουν την σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Αν το self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.και εκεί αναγράφονται και οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου, όπου διενεργούνται δωρεάν επαναληπτικά tests.Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό οι μαθητές- εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας. Σκοπός της διαδικασίας των self tests είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του ιού SARS - CoV -2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του SARS - CoV -2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν.Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 2.000.000 τεστ και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα παραληφθούν άλλα 7.000.000 τεστ. Επίσης, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες νέου διαγωνισμού για την προμήθεια ακόμα 10 εκατομμυρίων self-test.