Πελώνη: Από σήμερα θα γίνονται περισσότεροι από 50.000 εμβολιασμοί την ημέρα

Τους πολιτικούς συντάκτες ενημερώνει η κυβερνητική εκπρόσωπος,με «φόντο» το άνοιγμα των καταστημάτων στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τον αναβρασμό που επικρατεί σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη μετά από το παρατεταμένο «λουκέτο» στο λιανεμπόριο αλλά και τις ανακοινώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα για τηνΞεκινώντας την εισαγωγική της τοποθέτηση, η κυρία Πελώνη αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη. «Η Ελλάδα δηλώνει την ετοιμότητά της να στηρίξει τη Λιβύη και τους Λίβυους με κάθε τρόπο», υπογράμμισε. "Προσβλέπουμε ότι η νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών θα γραφτεί πάνω στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της καλής πίστης. Είναι σημαντικό για τη Λιβύη στη νέα αυτή εποχή να απαλλαγεί από βαρίδια που την τραβούν προς τα κάτω όπως η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφός της", είπε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη. Και πρόσθεσε: «Αλλά και από κείμενα που είναι και ανυπόστατα και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα δηλώνει την ετοιμότητά της να στηρίξει τη Λιβύη και τους Λίβυους με όλους τους τρόπους, τόσο στο διμερές όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».Αναφερόμενη στα self test υπογράμμισε πως «είναι προφανές πως μας δίνουν τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας. Είναι όμως σημαντικό να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Να μη νομίζει όποιος έχει αρνητικό ατομικό τεστ ότι μπορεί να εφησυχάζει, να χαλαρώνει να συνωστίζεται».Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο σημερινό προσεκτικό άνοιγμα του λιανεμπορίου με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κοζάνη. «Δυστυχώς η τάση ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και ο σοβαρός κίνδυνος τεράστιας πίεσης στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης, οδήγησε την επιτροπή στην απόφαση να εισηγηθεί την αναστολή για μία εβδομάδα του ανοίγματος του λιανεμπορίου στις περιοχές αυτές. Δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα πέρα από τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη., είπε εν συνεχεία.Οι ωφελούμενοι -επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες- υπολογίζονται σε περίπου 100.000 και από αυτούς περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και αφορούν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους άλλους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια του Απριλίου.Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους κλάδους αυτούς. Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ.«Δίνουμε τώρα τις τελευταίες μάχες σε έναν πόλεμο που ήδη κερδήθηκε από την επιστήμη και είναι ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του Μαραθωνίου. Αποδεικνύεται ήδη ότι ο εμβολιασμός, μπορεί να τερματίσει την δοκιμασία που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος και να φέρει το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Στο Ισραήλ και τη Μ. Βρετανία όπου υπήρξε σημαντική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, παρατηρείται μεγάλη μείωση κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων. Θετικό, όμως, είναι και το αποτύπωμα των εμβολιασμών στη χώρα μας, καθώς παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 75 ετών, αλλά και στους συμπολίτες μας 60-64 ετών, που άρχισαν να εμβολιάζονται μόλις πριν έναν μήνα», είπε η κυρία Πελώνη.-σχεδόν όσοι έγιναν από την αρχή μέχρι σήμερα- ενώ το Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε ακόμη περισσότερα εμβόλια.Στο μεταξύ, έχουν ήδη αυξηθεί στα 1.073 τα εμβολιαστικά κέντρα, δηλαδή 55 περισσότερα από τα 1.018 που είχαν αρχικά ανακοινωθεί και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα για πολύ περισσότερους εμβολιασμούς ανάλογα με τις ροές που φτάνουν στη χώρα μας.Στη φαρέτρα της ατομικής και συλλογικής άμυνας έχουμε τώρα και τα self test, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν -τέσσερα κάθε μήνα- σε όλους τους πολίτες. Θα αρχίσει σταδιακά η παράδοση στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων. Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας να διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας επαρκείς ποσότητες για να προμηθεύσουν σε πρώτη φάση τους μαθητές λυκείου ηλικίας 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει επέκταση της διάθεσης τους στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους συμπολίτες μας άνω των 67, που έχουν ήδη θωρακιστεί, σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.Σε κάθε περίπτωση, τα self testκαι δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους που γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται. Σήμερα μάλιστα -καθώς άνοιξε το λιανεμπόριο- Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ βρίσκονται σε 102 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, και πραγματοποιούν δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Συστήνεται ισχυρά στους εργαζόμενους των καταστημάτων να προχωρήσουν σε προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο.Είναι όμως σημαντικό να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Να μην νομίζει όποιος έχει αρνητικό ατομικό τεστ ότι μπορεί να εφησυχάζει, να χαλαρώνει, να συνωστίζεται. Αλλά να συνεχίσει να φοράει την μάσκα του να τηρεί τις αποστάσεις, να εφαρμόζει τα μέτρα ατομικής υγιεινής.