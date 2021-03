Κορωνοϊός - Ανοικτή επιστολή για την πανδημία: Η έρευνα του ΠΟΥ στην Ουχάν δεν είχε ανεξαρτησία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρά την υψηλού επιπέδου, η διεθνής κοινότητα δεν βρίσκεται πιο κοντά στο να γνωρίζει την προέλευση της σύμφωνα με έναν από τους συντάκτες ανοικτής επιστολής που καλεί να διεξαχθεί μια νέα έρευνα για την πανδημία.«Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε προχωρήσει περισσότερο από εκεί όπου ήμασταν πριν από έναν χρόνο», δήλωσε ο, ειδικός στα εμβόλια στο Πανεπιστήμιο Φλίντερς της Αδελαΐδας (Αυστραλία), και ένας από τουςαπό όλον τον κόσμο που υπέγραψαν την ανοικτή επιστολή, η οποία δόθηκε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα.Τον Ιανουάριο, ομάδα επιστημόνων που επελέγησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) επισκέφθηκε νοσοκομεία και ερευνητικά ινστιτούτα στην, την πόλη στην κεντρική Κίνα όπου ταυτοποιήθηκε ο κορονοϊός, σε αναζήτηση στοιχείων για την προέλευση της COVID-19.Όμως η αποστολή βρέθηκε υπό τα πυρά της κριτικής, με τους επικριτές να κατηγορούν τον WHO ότι στηρίχθηκε υπερβολικά σε πολιτικά υποκινούμενη κινεζική επιτόπια έρευνα και δεδομένα.Τα μέλη της ομάδας ανέφεραν επίσης ότι ηήταν απρόθυμη να μοιραστεί κρίσιμης σημασίας δεδομένα που θα μπορούσαν να δείχνουν ότι η COVID-19 κυκλοφορούσε μήνες προτού αναγνωριστεί για πρώτη φορά.Η ανοικτή επιστολή αναφέρει πως η αποστολή του WHO «δεν είχε την εντολή, την ανεξαρτησία ή τις απαραίτητες προσβάσεις προκειμένου να διεξαγάγει πλήρη και απεριόριστη έρευνα» για όλες τις θεωρίες που αφορούν την προέλευση της COVID-19.«Όλες οι πιθανότητες παραμένουν στο τραπέζι και θα πρέπει να περιμένω ακόμη για να δω ένα θραύσμα ανεξάρτητων επιστημονικών δεδομένων που αποκλείει οποιαδήποτε από αυτές», ανέφερε ο Πετρόφσκι.Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων με το τέλος της επίσκεψης του WHO στην Ουχάν, ο επικεφαλής της αποστολήςφάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενοΌμως ο Πετρόφσκι είπε πως «δεν έχει νόημα» να αποκλείεται οποιαδήποτε πιθανότητα και πως σκοπός της ανοικτής επιστολής είναι να «γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο πως κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ταυτοποιήσει την πηγή του ιού και [πως] πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε».«Χρειαζόμαστε ανοικτό μυαλό και το να αποκλείουμε ορισμένους δρόμους που θεωρούνται πολύ ευαίσθητοι, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη», είπε.