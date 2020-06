Κορωνοϊός - Guardian: Κράτη και ΠΟΥ άλλαξαν πολιτική στηριζόμενοι σε ύποπτα στοιχεία μικρής εταιρείας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλά ερωτήματα εγείρει η δράση της, μιας, που δίνοντας στοιχεία σε ερευνητές οδήγησε σε αλλαγή της πολιτικής στη διαχείριση της πανδημίας τουτόσο τονόσο καιαναφέρει οσε δημοσίευμά του.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η εταιρεία παρείχε στους ερευνητές τα στοιχεία που έδειξαν ωςπου δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση. Η μεθοδολογία των ερευνητών αλλά και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων προκάλεσε από την αρχή ενστάσεις. Μάλιστα σήμερα, το Lancet τήρησε αποστάσεις από την έρευνα που δημοσίευσε, προκαλώντας ερώτηση για την εγκυρότητα των μελετών που φιλοξενούν τα πιο σημαντικά ιατρικά περιοδικά.Πίσω από τα στοιχεία βρίσκεται ηΕντύπωση προκαλούν οι υπάλληλοί της. Σε αυτούς φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνεται. Η εταιρεία παρείχε στοιχεία σε πολλές μελέτες πάνω στην Covid-19. Ωστόσο μέχρι στιγμήςΣύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί νόμιμα από περισσότερα από χίλια νοσοκομεία παγκοσμίως. Μάλιστα σε δεδομένα της εταιρείας φαίνεται ότι έχουν στηριχθεί έρευνες που δημοσιεύτηκαν σε δύο από τα πιο κορυφαία ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, το Lancet και το New England Journal of Metedine. Οι σχετικές μελέτες μάλιστα φέρουν και τηντης εταιρείας,Οι συγκεκριμένες μελέτες προκάλεσανκαθώς και στην απόφαση τουκαι ερευνητικών ινστιτούτων ανά τον κόσμο για την δΩστόσο σήμερα το Lancet εξέδωσε επισήμανση γιασχετικά με τη μελέτη για την υδροξυχλωροκίνη, ενώ παρόμοια αναγγελία έγινε και από το «New England Journal of Medicine». Συντάκτες που δεν σχετίζονται με την Surgisphere θα κάνουν έλεγχο για την προέλευση και την εγκυρότητα των δεδομένων της εταιρείας, λόγω «ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία» τους.Πάντως, μια αναζήτηση του διαθέσιμου υλικού δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στηνέχουν μικρό ή ανύπαρκτο υπόβαθρο τόσο στη συλλογή δεδομένων όσο και επιστημονική κατάρτιση. Ένας εργαζόμενος που φέρεται ως επιστημονικός συντάκτης φαίνεται ότι είναι συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Μία άλλη εργαζόμενοι που φέρεται ως στέλεχος μάρκετινγκ είναι μοντέλο για ενηλίκους και διοργανώτρια εκδηλώσεων.Στη σελίδα της στοη εταιρεία έχει λιγότερους από 100 followers και την προηγούμενη εβδομάδα είχε έξι εργαζομένους. Αυτό άλλαξε και την Τετάρτη έχει πέντε υπαλλήλους.Κι ενώ ηυποστηρίζει ότι «τρέχει» μία από τις μεγαλύτερες και γρηγορότερες νοσοκομειακές βάσεις δεδομένων στον κόσμο, δεν έχει απολύτως καμία διαδικτυακή παρουσία. Στο twitter έχει λιγότερους από 170 ακολούθους, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ανάρτηση από τον Οκτώβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2020.Εντύπωση προκαλεί και ητης, με ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που τα νοσοκομεία μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να ανανεώσουν τη βάση δεδομένων.Ο Desai έχει και στο παρελθόν καταγγελθεί για κακές πρακτικές, σε τρεις περιπτώσεις άσχετες με την εταιρεία, όμως πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο Scientist χαρακτήρισε ως ανυπόστατες τις συγκεκριμένες καταγγελίες.