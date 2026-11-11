Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι υπέγραφα για δουλειά ως καθαρίστρια», είπε η 52χρονη που εμφανίζεται σε 12 εταιρείες
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Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι υπέγραφα για δουλειά ως καθαρίστρια», είπε η 52χρονη που εμφανίζεται σε 12 εταιρείες

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 52χρονη, που φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με χρέη 1,2 εκατ. ευρώ – Τι υποστήριξε στην απολογία της

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι υπέγραφα για δουλειά ως καθαρίστρια», είπε η 52χρονη που εμφανίζεται σε 12 εταιρείες
Στράτος Λούβαρης
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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με την απολογία μιας 52χρονης γυναίκας να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υποστήριξε ότι βρέθηκε να εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πίστευε ότι είχε υπογράψει σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ενώπιον της ανακρίτριας, η 52χρονη υπέγραψε ένα έγγραφο θεωρώντας ότι αφορούσε την πρόσληψή της για εργασία στην καθαριότητα. Ωστόσο, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως διαχειρίστρια επτά εταιρειών και εταίρος σε άλλες πέντε.

Ειδικότερα, από τις 28 Ιουλίου 2023, η κατηγορούμενη εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι η οικονομική και επαγγελματική της κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική.

Όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματός της, κατά τα προηγούμενα χρόνια τα εισοδήματά της ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Συγκεκριμένα, για το 2020 είχε δηλώσει ετήσιο εισόδημα 1.357,86 ευρώ, ενώ για το 2021 μόλις 816,48 ευρώ, ποσά που την κατέτασσαν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.

Μάλιστα, την ίδια περίοδο που εμφανιζόταν να διοικεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η 52χρονη συνέχιζε να εργάζεται καθημερινά σε δύο θέσεις μερικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, απασχολούνταν ως υπάλληλος γραφείου με μικτό μισθό 415 ευρώ και παράλληλα ως καθαρίστρια με μικτό μισθό 481,87 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για το διάστημα 2022-2025, κατά το οποίο υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, η γυναίκα έλαβε συνολικά μόλις 1.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος που απολογήθηκε σήμερα, ένας 39χρονος άνδρας, υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι ήταν απλός υπάλληλος και δεν είχε καμία σχέση με τη δράση του κυκλώματος.

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Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Στράτος Λούβαρης
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