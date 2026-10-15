Με κάμερα-ρολόι τοίχου έπιασαν την 41χρονη που έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι
ΕΛΛΑΔΑ
Ατροπίνη Περιστέρι εν διαστάσει Σύζυγος Κάμερα

Με κάμερα-ρολόι τοίχου έπιασαν την 41χρονη που έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι

«Από όταν βάλαμε την κάμερα, μια φορά έγραψε τη γυναίκα να βάζει ατροπίνη. Την έβαζε στο μέλι και τα νερά. Στο σπίτι έκατσε 15 λεπτά» περιέγραψε ο ιδιωτικός ερευνητής που βοήθησε τον στρατιωτικό γιατρό-θύμα της 41χρονης

Με κάμερα-ρολόι τοίχου έπιασαν την 41χρονη που έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι
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Τις τεχνικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες καταγράφηκε η 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι περιέγραψε ο ιδιωτικός ερευνητής που επιστρατεύτηκε από το θύμα.

Τα βίντεο με τη  41χρονη να ρίχνει την ατροπίνη



Όπως είπε ο ιδιωτικός ερευνητής Λευτέρης Πελεκάσης ο εν διαστάσει σύζυγος της 41χρονης, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, τον προσέγγισε πριν από 1-1,5 μήνα, μετά, δηλαδή, το βίντεο από εστιατόριο στο οποίο είχε δει την γυναίκα να ρίχνει ένα υγρό στο ποτήρι του.

«Γνώριζε ότι κάτι του ρίχνουν στα φαγητά. Βάλαμε δύο κάμερες, στην είσοδο του σπιτιού και στον χώρο της κουζίνας. Η κάμερα σε ρολόι τοίχου ήταν σε ύψος 1,80 με ευρυγώνιο φακό για να τραβάει τα πάντα» εξήγησε στο MEGA ο κ. Πελεκάσης.

Όπως εξήγησε «δεν υπήρχε λόγος να βάλουμε κάπου αλλού γιατί ο γιατρός ήξερε τι γινόταν. Ο γιατρός είδε τις κάμερες και ενημέρωσε ο ίδιος την αστυνομία».

Κλείσιμο
Κατά τον κ. Πελεκάση «από όταν βάλαμε την κάμερα, μια φορά έγραψε τη γυναίκα να βάζει ατροπίνη. Την έβαζε στο μέλι και τα νερά. Στο σπίτι έκατσε 15 λεπτά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η 41χρονη «κάπως είχε πάρει αντικλείδι γιατί δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας, στην κάμερα φαίνεται να ανοίγει με κλειδί».

Σύμφωνα, τέλος, με τον ίδιο «εκτός από ατροπίνη βρέθηκε και μια ουσία, μια σκόνη, περίπου 40-60 γραμμάρια που βρέθηκε στο αυτοκίνητο»

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