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Novibet Backend Academy: Πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά software engineers
ΕΛΛΑΔΑ
Novibet Backend Academy

Novibet Backend Academy: Πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά software engineers

Tην απόσταση ανάμεσα στις σπουδές και την πραγματική εμπειρία φιλοδοξεί  να γεφυρώσει η Novibet με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας για τελειόφοιτους και νέους αποφοίτους Πληροφορικής, Μηχανικής και άλλων STEM σχολών.

Novibet Backend Academy: Πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά software engineers

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Τι χρειάζεται σήμερα ένας νέος software engineer για να κάνει το πρώτο του επαγγελματικό βήμα; Οι τεχνικές γνώσεις αποτελούν τη βάση, όμως η μετάβαση από το πανεπιστήμιο σε ένα πραγματικό Engineering περιβάλλον είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είναι η στιγμή που ο κώδικας βγαίνει από το περιβάλλον ενός assignment και καλείται να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες.

Ακριβώς αυτή την απόσταση ανάμεσα στις σπουδές και την πραγματική εμπειρία έρχεται να γεφυρώσει η Novibet, δημιουργώντας το Novibet Backend Academy. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας για τελειόφοιτους και νέους αποφοίτους Πληροφορικής, Μηχανικής και άλλων STEM σχολών, που τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πώς λειτουργεί μια σύγχρονη ομάδα Engineering και τι σημαίνει να αναπτύσσουν τεχνολογία σε πραγματικές συνθήκες, μέσα σε έναν διεθνή GameTech οργανισμό.

Novibet Backend Academy: Πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά software engineers

Για τρεις εβδομάδες, οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συνεργάζονται με senior engineers της Novibet, δουλεύουν σε ομάδες και αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο software project, αντιμετωπίζοντας στην πράξη τις προκλήσεις της ανάπτυξης λογισμικού. Γνωρίζουν από κοντά τις τεχνολογίες, τις μεθοδολογίες και τον τρόπο λειτουργίας μιας διεθνούς ομάδας Engineering, εξοικειώνονται με το τεχνολογικό οικοσύστημα που υποστηρίζει την ιδιόκτητη πλατφόρμα της Novibet και κατανοούν πώς αναπτύσσονται λύσεις που καλούνται να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα και σε διαφορετικές αγορές.
Ο κώδικας, όμως, είναι μόνο ένα μέρος της εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν feedback, να πάρουν αποφάσεις, να προσαρμοστούν όταν τα δεδομένα αλλάζουν και να μετατρέψουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε μια λύση που μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί.

Και στην εποχή του AI, αυτές οι δεξιότητες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το λογισμικό, αυτοματοποιώντας εργασίες και μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα των Engineering ομάδων. Όσο περισσότερες τεχνικές εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν με τη βοήθεια του AI, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η ανθρώπινη κρίση και η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Μαζί τους, η ευελιξία απέναντι στις αλλαγές και η νοοτροπία διαρκούς μάθησης γίνονται απαραίτητες σε έναν κλάδο που εξελίσσεται συνεχώς.

Novibet Backend Academy: Πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά software engineers

Στη Novibet, αυτή η αλλαγή είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας. Οι ομάδες σε όλο τον οργανισμό αξιοποιούν εργαλεία AI για να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, να ενισχύουν την παραγωγικότητά τους και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εργασίες που απαιτούν δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και ανθρώπινη κρίση. Μέσα από το Novibet Backend Academy, οι συμμετέχοντες έρχονται από την πρώτη κιόλας ημέρα σε επαφή με αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, αποκτώντας δεξιότητες και εμπειρίες που τους προετοιμάζουν για το επόμενο βήμα της επαγγελματικής τους πορείας.

Και τι ακολουθεί μετά τις τρεις εβδομάδες; Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες περνούν από ένα τελευταίο στάδιο αξιολόγησης, όπου δεν μετρούν μόνο οι τεχνικές γνώσεις, αλλά και οι δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στην πορεία: ο τρόπος που συνεργάζονται, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα. Για όσους ξεχωρίσουν, το Academy μπορεί να αποτελέσει την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας στη Novibet, με τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ομάδες Engineering της εταιρείας και να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα σε αυτές.

Για τη Novibet, το Backend Academy αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης στην τεχνολογία και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή. Με παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής και περισσότερους από 1.400 εργαζομένους παγκοσμίως, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της. Σε έναν κλάδο που μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική εμπειρία αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς software engineers.

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