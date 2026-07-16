Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα ΒΟΑΚ Χανιά

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες

Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες
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Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Καλυβών στα Χανιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε εκτός δρόμου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνα τους και δεν φέρεται να τραυματίστηκαν σοβαρά. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες

Στη συνέχεια τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ πραγματοποιεί έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.


Φωτογραφίες: Κρητών δρόμοι (ΒΟΑΚ), Facebook
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