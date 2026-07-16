Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες
Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, αυτοκίνητο ανέτραπη στις Καλύβες, σώοι οι τρεις επιβάτες
Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις
Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Καλυβών στα Χανιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε εκτός δρόμου.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνα τους και δεν φέρεται να τραυματίστηκαν σοβαρά. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Στη συνέχεια τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.
Η Τροχαία ΒΟΑΚ πραγματοποιεί έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.
Φωτογραφίες: Κρητών δρόμοι (ΒΟΑΚ), Facebook
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