Η AI συναντά τον Αριστοτέλη: Το The Lyceum Project αναζητά τη νοημοσύνη πέρα από τους αλγόριθμους

Ένα συνέδριο για τη φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης - Οι τρεις διαφορετικές μορφές νοημοσύνης που συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται: Η Προγονική Νοημοσύνη, η Έμβια Νοημοσύνη και η Τεχνητή Νοημοσύνη





Στον ιστορικό χώρο του Λυκείου του







Η τρίτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το World Human Forum, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και με την ακαδημαϊκή συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και την υποστήριξη πλειάδας άλλων ακαδημαϊκών και μη φορέων.



Στο επίκεντρο της συζήτησης, ο άνθρωπος και πως η ΤΝ θα τον υπηρετεί - και όχι το αντίστροφο.







Πράγματι, την ώρα που η δημόσια συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη περιστρέφεται γύρω από την ταχύτητα ανάπτυξης των νέων μοντέλων, τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων, τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, το The Lyceum Project 2026, επέλεξε να θέσει ένα πολύ πιο θεμελιώδες ερώτημα: τι σημαίνει πραγματικά νοημοσύνη και ποια θέση έχει ο άνθρωπος σε αυτή τη νέα εποχή;



Το πλαίσιο της συζήτησης Η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της. Η AI πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με τον άνθρωπο, την εκπαίδευση και τις ανθρώπινες αξίες. Η φετινή θεματική άνοιξε τη συζήτηση στη σοφία των πολιτισμών και στη νοημοσύνη της φύσης, κάτι που σπάνια συναντά κανείς σε συνέδρια τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διακυβέρνηση της AI, δηλαδή όχι αν τα μοντέλα θα γίνουν ισχυρότερα, αλλά ποιος θα αποφασίζει πώς χρησιμοποιούνται και με ποιες αξίες.



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Η επιλογή της θεματικής μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές,

η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αποκοπεί ούτε από τη συσσωρευμένη σοφία των προηγούμενων γενεών ούτε από τους μηχανισμούς της ίδιας της φύσης. Αντίθετα, μόνο μέσα από τη συνάντηση αυτών των τριών κόσμων μπορεί να διαμορφωθεί ένας βιώσιμος και ανθρώπινος τεχνολογικός πολιτισμός. Για το λόγο αυτό, η βασική θέση, που διαπέρασε σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις ήταν, ότι η ανάπτυξη της AI δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό εγχείρημα. Χρειάζεται να συνοδεύεται από φιλοσοφία, εκπαίδευση, ηθική, κοινωνική συμμετοχή και μια βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.



«Πρέπει να ξεφύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια της Τεχνητής Νοημοσύνης» Από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές στη συζήτησή μας, ήταν εκείνη του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Χαράλαμπου Τσέκερη, ο οποίος επιχείρησε να μετατοπίσει ολόκληρο το πλαίσιο, μέσα από το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως σημείωσε, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι να παράγουμε διαρκώς ισχυρότερα συστήματα, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση τους με τον άνθρωπο:



Την ώρα που ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων επικεντρώνονται στα μοντέλα μηχανικής μάθησης, στα δεδομένα και στην υπολογιστική ισχύ, μια διαφορετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.Στον ιστορικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη , επιστήμονες, φιλόσοφοι και ειδικοί στην AI αναζήτησαν το πώς η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να αποκοπεί από τον άνθρωπο , τη φύση και τη συσσωρευμένη σοφία των πολιτισμών.Το The Lyceum Project αποτελεί μια ετήσια διεθνή πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε σημείο συνάντησης της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης.Η τρίτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το World Human Forum, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και με την ακαδημαϊκή συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και την υποστήριξη πλειάδας άλλων ακαδημαϊκών και μη φορέων.Στο επίκεντρο της συζήτησης, ο άνθρωπος και πως η ΤΝ θα τον υπηρετεί - και όχι το αντίστροφο.Με θέμα «Αλληλένδετη Νοημοσύνη», το συνέδριο επιχείρησε να διευρύνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την AI, εξετάζοντας τη σχέση της με δύο ακόμη μορφές νοημοσύνης: την προγονική, που εκφράζει τη γνώση και τη σοφία των πολιτισμών, και την έμβια, που αναδεικνύει τους μηχανισμούς συνεργασίας και προσαρμογής της ίδιας της φύσης.Πράγματι, την ώρα που η δημόσια συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη περιστρέφεται γύρω από την ταχύτητα ανάπτυξης των νέων μοντέλων, τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων, τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, το The Lyceum Project 2026, επέλεξε να θέσει ένα πολύ πιο θεμελιώδες ερώτημα: τι σημαίνει πραγματικά νοημοσύνη και ποια θέση έχει ο άνθρωπος σε αυτή τη νέα εποχή;Η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της. Η AI πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με τον άνθρωπο, την εκπαίδευση και τις ανθρώπινες αξίες. Η φετινή θεματική άνοιξε τη συζήτηση στη σοφία των πολιτισμών και στη νοημοσύνη της φύσης, κάτι που σπάνια συναντά κανείς σε συνέδρια τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διακυβέρνηση της AI, δηλαδή όχι αν τα μοντέλα θα γίνουν ισχυρότερα, αλλά ποιος θα αποφασίζει πώς χρησιμοποιούνται και με ποιες αξίες.Το φετινό θέμα, «Αλληλένδετη Νοημοσύνη» (Entangled Intelligence), πρότεινε μια διαφορετική ανάγνωση της εποχής της AI, αφού την αναδεικνύει ως μία από τις τρεις μορφές νοημοσύνης που συνδιαμορφώνουν το μέλλον: την Τεχνητή, την Προγονική και την Έμβια Νοημοσύνη. Προκειμένου να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις μορφές νοημοσύνης, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι φιλόσοφοι, επιστήμονες, ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, εκπρόσωποι της δημόσιας πολιτικής, καλλιτέχνες και ερευνητές.Η επιλογή της θεματικής μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές,η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αποκοπεί ούτε από τη συσσωρευμένη σοφία των προηγούμενων γενεών ούτε από τους μηχανισμούς της ίδιας της φύσης. Αντίθετα, μόνο μέσα από τη συνάντηση αυτών των τριών κόσμων μπορεί να διαμορφωθεί ένας βιώσιμος και ανθρώπινος τεχνολογικός πολιτισμός. Για το λόγο αυτό, η βασική θέση, που διαπέρασε σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις ήταν, ότι η ανάπτυξη της AI δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό εγχείρημα. Χρειάζεται να συνοδεύεται από φιλοσοφία, εκπαίδευση, ηθική, κοινωνική συμμετοχή και μια βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης φύσης.Από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές στη συζήτησή μας, ήταν εκείνη του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Χαράλαμπου Τσέκερη, ο οποίος επιχείρησε να μετατοπίσει ολόκληρο το πλαίσιο, μέσα από το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως σημείωσε, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι να παράγουμε διαρκώς ισχυρότερα συστήματα, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση τους με τον άνθρωπο:

«Η κεντρική ιδέα για τη φετινή διοργάνωση είναι να επεκτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα της "μονοκαλλιέργειας"», τόνισε.



Με τον όρο «μονοκαλλιέργεια» δεν αναφέρεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά στη μονόπλευρη επένδυση, που πραγματοποιείται διεθνώς αποκλειστικά προς αυτήν. Όπως ανέφερε, «σχεδόν όλες οι επενδύσεις – τρισεκατομμύρια δολάρια – γίνονται στην πλευρά της τεχνολογίας. Στα data, στα chips, στις υποδομές, στην υπολογιστική ισχύ. Όμως υπάρχει και η πλευρά του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, που εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογία και παράγει επίσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία δεν αποτελεί μία αυτόνομη δύναμη, που εξελίσσεται ανεξάρτητα από την κοινωνία – «η τεχνολογία και ο άνθρωπος συνυπάρχουν, παράγουν από κοινού και εξελίσσονται παράλληλα. Αυτό συνέβαινε πάντοτε».



Αναφερόμενος στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη αλλά και στις σύγχρονες κοινωνικές σπουδές της τεχνολογίας, εξήγησε ότι η ιστορία δείχνει πως κάθε τεχνολογική αλλαγή συνοδεύεται από κοινωνικές μεταβολές και αντίστροφα. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο με όρους υπολογιστικής ισχύος ή οικονομικών επενδύσεων.



Η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα από την καλλιέργεια του ανθρώπου Κατά τον Χαράλαμπο Τσέκερη, η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η δυσαναλογία ανάμεσα στην τεχνολογική και την ανθρώπινη εξέλιξη. «Σήμερα όλες οι επενδύσεις γίνονται στην πλευρά της τεχνολογίας και πολύ λιγότερο στην πλευρά του ανθρώπου. Δηλαδή στην καλλιέργεια των ανθρώπινων αξιών, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη νέων τρόπων αντίληψης της πραγματικότητας», ανέφερε μιλώντας στο protothema.gr, για να προσθέσει πως αυτή η ανισορροπία παράγει ήδη νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας: «Αυτή η μονόπλευρη έμφαση δημιουργεί πολύ αυτοματισμό, συγκεντρωτισμό ισχύος, συγκέντρωση δεδομένων και επιρροής. Και αυτό παράγει νέες ανισότητες».



Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται με ταχύτητα στην καθημερινότητα, από την εργασία μέχρι τη δημόσια διοίκηση και από την παραγωγή περιεχομένου μέχρι την εκπαίδευση.



Η AI στην εκπαίδευση: ευκαιρία και κίνδυνος Ο κ. Τσέκερης εστίασε στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου, όπως υποστήριξε, η AI παρουσιάζει έναν διττό χαρακτήρα.

Από τη μία πλευρά ανοίγει τον δρόμο για εξατομικευμένη μάθηση, νέα ψηφιακά εργαλεία, εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέες μορφές διάχυσης της γνώσης.



Από την άλλη όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι διττής φύσης και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που επιφυλάσσει». Όπως επισήμανε, οι μεγαλύτερες ανισότητες δεν θα αφορούν απλώς την πρόσβαση στον εξοπλισμό ή στο διαδίκτυο. «Η πρόσβαση δεν είναι ίδια για όλους. Και με αυτό δεν εννοώ μόνο την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εννοώ την πρόσβαση στην αλγοριθμική γνώση, στην κατανόηση του τι συμβαίνει. Ο αλγοριθμικός γραμματισμός είναι μια νέα δεξιότητα και δεν κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους», είπε.



Κατά συνέπεια, η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να μειώσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, μπορεί τελικά να δημιουργήσει νέες μορφές αποκλεισμού μεταξύ όσων γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και όσων παραμένουν απλοί χρήστες τους.



«Η αυτοματοποίηση δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη σκέψη» Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει η υπερβολική εξάρτηση από τα έξυπνα συστήματα στην ίδια την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Ο κίνδυνος, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση επαγγελμάτων, αλλά και την υποχώρηση της ίδιας της ανθρώπινης δημιουργικότητας.



«Εάν αυτοματοποιήσουμε τη μάθηση, υπάρχει ο κίνδυνος να μην παράγονται νέες ιδέες. Η αυτοματοποίηση σημαίνει επανάληψη. Δεν σημαίνει εφεύρεση. Η πρωτογενής σκέψη κινδυνεύει να εξασθενήσει», εξηγεί ο κ. Τσέκερης.



Για τον ίδιο, η λύση δεν είναι να απορρίψουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο αξιοποίησής της. «Πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα. Η αυτοματοποίηση οδηγεί στην εξάρτηση από την τεχνολογία. Γι' αυτό πρέπει να εισαγάγουμε την υποβοήθηση αντί της αυτοματοποίησης», σημείωσε.



Η διάκριση, όπως εξήγησε, δεν είναι λεκτική αλλά ουσιαστική. «Η υποβοήθηση σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο και όχι ως κάτι αυτοτελές».



Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε την AI όχι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία αλλά μια νέα κοινωνική υποδομή. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι περισσότερο μια κοινωνική τεχνολογία. Είναι περισσότερο σαν τις βιβλιοθήκες ή τα βιβλία. Μια τεχνολογία πολιτισμού», σχολίασε, τονίζοντας ότι αυτός, πρέπει να είναι και ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης: «Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υποβοηθήσει τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και τη φαντασία των μαθητών. Να τους επιτρέψει να οραματιστούν ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτή θα είναι η σημαντικότερη συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση», κατέληξε.



«Η νοημοσύνη δεν βρίσκεται μόνο στον εγκέφαλο» – Η διαφορετική προσέγγιση του Harvard Αν ο Χαράλαμπος Τσέκερης έθεσε το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Νικόλας Πρεβελάκης, Associate Senior Lecturer on Social Studies στο Πανεπιστήμιο Harvard και Αναπληρωτής Διευθυντής Αναλυτικών Προγραμμάτων συνεργάτης του Harvard Center for Hellenic Studies, επιχείρησε να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα όρια της συζήτησης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τη λέξη «νοημοσύνη».



Όπως εξήγησε στο protothema.gr, το The Lyceum Project δεν δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ακόμη ένα εξειδικευμένο επιστημονικό συνέδριο, αλλά έναν ανοιχτό χώρο δημόσιου διαλόγου, όπου οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής γίνονται κατανοητές από όλους. «Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε όλο αυτό το πρότζεκτ να φτάσει στο κοινό. Καμία παρουσίαση δεν ήταν αποκλειστικά επιστημονική, δυσνόητη ή γραμμένη μόνο για ειδικούς. Αντίθετα, όλα εξηγούνται με τρόπο απλό, ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Η επιλογή αυτή, όπως είπε, αποτελεί συνειδητή παιδαγωγική απόφαση.



«Η προσέγγισή μας είναι αμιγώς παιδαγωγική. Αυτό ακριβώς κάνουμε και στο Ελληνικό Γραφείο του Harvard, που βρίσκεται στο Ναύπλιο. Να φέρνουμε την επιστήμη στο κοινό. Επιστήμη όχι μόνο για τους επιστήμονες, δηλαδή», διευκρινίζει.



Για τον ίδιο, ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, η φύση της ανθρώπινης γνώσης ή το μέλλον της δημοκρατίας δεν μπορούν να παραμένουν αντικείμενο συζήτησης μόνο μέσα στα πανεπιστήμια.



Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, σημαντικό μέρος των εργασιών του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τις συζητήσεις.



Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει η AI Ο Νικόλας Πρεβελάκης υποστήριξε ότι η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης λειτούργησε κυρίως ως αφορμή για να επανεξετάσουμε μια πολύ πιο βαθιά φιλοσοφική έννοια.



«Το πρώτο ερώτημα, που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αν αποτελεί πράγματι μια μορφή νοημοσύνης. Και αμέσως μετά γεννιέται ένα δεύτερο, ακόμη πιο σημαντικό: τι ακριβώς είναι η νοημοσύνη;»



Κατά τον ίδιο, η δυτική σκέψη έχει ταυτίσει επί δεκαετίες τη νοημοσύνη με τον ανθρώπινο εγκέφαλο: «Συνήθως, όταν φέρνουμε στο μυαλό μας τη νοημοσύνη, φανταζόμαστε έναν άνθρωπο που σκέφτεται.



Ο νευροεπιστήμονας συχνά περιορίζει τη νοημοσύνη στις διεργασίες του εγκεφάλου. Όμως αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος να την προσεγγίσουμε», αναδεικνύοντας έτσι τη μεγαλύτερη συμβολή του φετινού συνεδρίου.



«Η νοημοσύνη είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στις σχέσεις, μέσα στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι κάτι που παράγει μόνο ο εγκέφαλος. Αναδύεται μέσα από την κοινότητα και την κοινωνία».



«Η νοημοσύνη γεννιέται στις σχέσεις» Σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard, η ανθρώπινη σκέψη δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται. «Μιλώντας, συμμετέχοντας σε μια γλώσσα που δεν δημιούργησα εγώ, αντιλαμβάνομαι ότι η νοημοσύνη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άτομο. Αναδύεται μέσα από την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις».



Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον τρόπο, με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αντιμετωπίζουν τη γνώση κυρίως ως επεξεργασία δεδομένων. Για τον ίδιο, η γνώση είναι πρωτίστως κοινωνική διαδικασία ενώ η επικοινωνία δεν είναι ένα απλό εργαλείο μεταφοράς πληροφοριών - είναι μέρος της ίδιας της σκέψης. «Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νοημοσύνης. Είναι μία υποκατηγορία της σκέψης», ανέφερε σχετικά.



Η νοημοσύνη υπάρχει και στη φύση Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποίησε τη φετινή θεματική ήταν η έννοια της Έμβιας Νοημοσύνης (Animate Intelligence).



Ο Νικόλας Πρεβελάκης υποστήριξε ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί το μοναδικό νοήμον ον του πλανήτη: «Η νοημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των ανθρώπων. Αν παρατηρήσουμε τη φύση, βλέπουμε ότι τα ζώα, τα φυτά, ίσως ακόμη και τα ποτάμια, έχουν αναπτύξει τρόπους να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, να προσαρμόζονται και να συντονίζουν τους πόρους τους. Και αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε μορφή νοημοσύνης».



Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές τοποθετήσεις του συνεδρίου, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από την τεχνολογία στην οικολογία και στη σχέση του ανθρώπου με τα ζωντανά συστήματα. «Έχουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά έχουμε και τη νοημοσύνη των ζώων και της φύσης», υπογράμμισε.



Το τρίπτυχο που αλλάζει τη συζήτηση για την AI Η διαφορετική αυτή θεώρηση αποτυπώνεται και στο βασικό σύνθημα της φετινής διοργάνωσης. Όπως εξήγησε ο Νικόλας Πρεβελάκης, το συνέδριο στηρίχθηκε σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: την ‘Ancestral Intelligence’ – την προγονική ή πολιτισμική σοφία, που μεταφέρεται μέσα από τη φιλοσοφία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την τέχνη και τις παραδόσεις των κοινωνιών.



Την ‘Animate Intelligence’ – τη νοημοσύνη που είναι ενσωματωμένη στα οικοσυστήματα, στους ζωντανούς οργανισμούς και στη φύση. Και την ‘Artificial Intelligence’ – τις δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών.



«Επιχειρούμε να διευρύνουμε τον ορίζοντα του τι εννοούμε όταν μιλάμε για νοημοσύνη», σχολίασε ο ίδιος.



Ένα διαφορετικό σχολείο για μια διαφορετική εποχή Η φιλοσοφική αυτή προσέγγιση οδηγεί, σύμφωνα με τον ίδιο, και σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για την εκπαίδευση. Ο Νικόλας Πρεβελάκης υπενθύμισε ότι για δεκαετίες το σχολείο λειτουργούσε με αυστηρά δασκαλοκεντρικούς όρους, όπου ο μαθητής είχε παθητικό ρόλο. Σήμερα, όμως, η ίδια η έννοια της μάθησης αλλάζει.



«Αρχίζουμε να παίρνουμε στα σοβαρά τη νοημοσύνη των προγόνων, τη νοημοσύνη του ζωικού βασιλείου, τη σωματοποιημένη γνώση και αντιλαμβανόμαστε πλέον τη νοημοσύνη σαν κάτι που αναδύεται συλλογικά».



Κατά τον ίδιο, αυτή η νέα οπτική δεν αφορά μόνο τη φιλοσοφία ή την παιδαγωγική, αλλά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να σχεδιαστεί υπεύθυνα η επόμενη γενιά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



Γιατί, όπως κατέστη σαφές σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν εξυπνότερες από τον άνθρωπο. Το ζητούμενο είναι αν ο άνθρωπος θα παραμείνει αρκετά σοφός ώστε να αποφασίζει πώς και γιατί θα χρησιμοποιεί αυτή τη νέα μορφή νοημοσύνης.



Γιατί δημιουργήθηκε το The Lyceum Project Το The Lyceum Project αποτελεί μια ετήσια διεθνή, διεπιστημονική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει σε διάλογο τη φιλοσοφία με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν εστιάζει αποκλειστικά στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά επιχειρεί να εξετάσει πώς η AI επηρεάζει θεμελιώδη ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η εκπαίδευση, η ηθική, ο πολιτισμός και η ίδια η έννοια του ανθρώπου.



Η διοργάνωση ξεκίνησε με τη φιλοδοξία να μετατρέψει την Αθήνα –και ειδικότερα τον χώρο δίπλα στο Λύκειο του Αριστοτέλη– σε σημείο διεθνούς συνάντησης επιστημόνων, φιλοσόφων, φορέων χάραξης πολιτικής, καλλιτεχνών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε οι μεγάλες αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη να μη λαμβάνονται μόνο μέσα στα εργαστήρια ή τις εταιρείες τεχνολογίας.



Γιατί επιλέχθηκε το Λύκειο του Αριστοτέλη Η επιλογή του Ωδείου Αθηνών, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη, έχει έντονο συμβολισμό. Εκεί όπου πριν από περίπου 2.300 χρόνια διαμορφώθηκαν οι πρώτες συστηματικές προσεγγίσεις γύρω από τη λογική, τη γνώση, την ηθική και την πολιτική, σήμερα ανοίγει ένας διάλογος για τις προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.



Οι διοργανωτές επιχειρούν να συνδέσουν την αριστοτελική φιλοσοφία με τα σύγχρονα ερωτήματα γύρω από την τεχνολογία, θεωρώντας ότι οι απαντήσεις για το μέλλον δεν μπορούν να προκύψουν αποκλειστικά από την επιστήμη των υπολογιστών, αλλά χρειάζονται τη συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας.



Η εξέλιξη του θεσμού Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε χρόνο και κάθε διοργάνωση αναπτύσσει διαφορετική θεματική.



Η πρώτη διοργάνωση επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση ενός αριστοτελικού ηθικού πλαισίου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2025 το επίκεντρο μεταφέρθηκε στα παιδιά και στην ανάγκη η AI να σχεδιάζεται με γνώμονα τις επόμενες γενιές. Φέτος, το 2026, η συζήτηση διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην Τεχνητή, την Προγονική και την Έμβια Νοημοσύνη.



Έτσι, το συνέδριο εξελίσσεται σταδιακά από έναν χώρο συζήτησης για την ηθική της AI σε μια ευρύτερη πλατφόρμα προβληματισμού για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τη δημοκρατία στην ψηφιακή εποχή.



Η φιλοσοφία της «Αλληλένδετης Νοημοσύνης» Η φετινή διοργάνωση βασίστηκε στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απομονωμένο τεχνολογικό επίτευγμα. Αντίθετα, προτείνεται ένα νέο μοντέλο σκέψης, σύμφωνα με το οποίο τρεις διαφορετικές μορφές νοημοσύνης συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται: Η Προγονική Νοημοσύνη (Ancestral Intelligence), δηλαδή η γνώση που έχει παραχθεί μέσα από τη φιλοσοφία, τις παραδόσεις, τις τέχνες και την ιστορική εμπειρία των κοινωνιών. Η Έμβια Νοημοσύνη (Animate Intelligence), που αναφέρεται στους μηχανισμούς συνεργασίας, προσαρμογής και επιβίωσης, που υπάρχουν στη φύση και στα οικοσυστήματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), ως το τεχνολογικό εργαλείο, που καλείται να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση χωρίς να την υποκαταστήσει.



Η κεντρική θέση του συνεδρίου ήταν ότι η AI οφείλει να εξελίσσεται σε διαρκή διάλογο με τις άλλες δύο μορφές νοημοσύνης και όχι ανεξάρτητα από αυτές.



Σε αντίθεση με τα περισσότερα συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης, το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε σε τεχνικές παρουσιάσεις ή νέες εφαρμογές. Συμμετείχαν φιλόσοφοι, κοινωνικοί επιστήμονες, ειδικοί στη βιοηθική, ερευνητές της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι δημόσιων πολιτικών, καλλιτέχνες και νέοι ερευνητές, οι οποίοι προσέγγισαν την AI μέσα από διαφορετικές οπτικές.



Η επιλογή αυτή αντανακλά την πεποίθηση των διοργανωτών ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό ζήτημα, αλλά κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό φαινόμενο που επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής.



Η συζήτηση που άνοιξε στο The Lyceum Project δεν αφορούσε το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει τον άνθρωπο. Αφορούσε κάτι βαθύτερο: αν ο άνθρωπος θα καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο της τεχνολογίας χωρίς να χάσει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ηθική του πυξίδα.



Σε μια εποχή όπου οι αλγόριθμοι παράγουν απαντήσεις με πρωτοφανή ταχύτητα, ίσως το δυσκολότερο ερώτημα παραμένει εκείνο που τέθηκε πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο: όχι τι γνωρίζουμε, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση για να ζήσουμε καλύτερα.