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20χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ απείλησε με όπλο ιδιοκτήτη μπαρ στην Κρήτη
20χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ απείλησε με όπλο ιδιοκτήτη μπαρ στην Κρήτη
Ο 20χρονος φέρεται να υπηρετεί τη θητεία του στην Κρήτη
Επεισόδιο με έναν 20χρονο που φέρεται να υπηρετεί τη θητεία του, να βγάζει όπλο που είχε στην κατοχή του και να απειλεί ιδιοκτήτη μπαρ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε παραλιακή περιοχή του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βρισκόταν σε άλλο χώρο, όταν για άγνωστους λόγους πήγε στο μπαρ του συγχωριανού του και τον απείλησε με όπλο.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό και ότι όταν έγινε το επεισόδιο, το όπλο του 20χρονου φαντάρου, έπεσε στο πάτωμα και ένας 25χρονος που το βρήκε το πέταξε σε μία ταράτσα.
Το πιστόλι, μαζί με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και το άτομο που το πέταξε συνελήφθη για υπόθαλψη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς αν και είχε εγκαταλείψει το σημείο
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο νεαρός που συνελήφθη και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, πριν από λίγους μήνες είχε πυροβολήσει ένα σπίτι και σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία
Στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι, «συνελήφθησαν χθες (12.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.
Ειδικότερα χθες (12.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος.
Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο -πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων».
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βρισκόταν σε άλλο χώρο, όταν για άγνωστους λόγους πήγε στο μπαρ του συγχωριανού του και τον απείλησε με όπλο.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό και ότι όταν έγινε το επεισόδιο, το όπλο του 20χρονου φαντάρου, έπεσε στο πάτωμα και ένας 25χρονος που το βρήκε το πέταξε σε μία ταράτσα.
Το πιστόλι, μαζί με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και το άτομο που το πέταξε συνελήφθη για υπόθαλψη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς αν και είχε εγκαταλείψει το σημείο
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο νεαρός που συνελήφθη και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, πριν από λίγους μήνες είχε πυροβολήσει ένα σπίτι και σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία
Στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι, «συνελήφθησαν χθες (12.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.
Ειδικότερα χθες (12.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος.
Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο -πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων».
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