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Καταδικάστηκε 27χρονος στο Βόλο για ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους
Καταδικάστηκε 27χρονος στο Βόλο για ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους
Ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν χτύπησε την σύζυγό του και πως εκείνη αυτοτραυματίστηκε
Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη παρανομή στη χώρα κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 27χρονος, μετά από επεισόδιο βίας σε βάρος της 24χρονης συζύγου του, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου στην οικία τους σε χωριό του Πηλίου, μπροστά στο 4χρονο παιδί τους.
Η 24χρονη, η οποία κατέθεσε μέσω διερμηνέα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της επέστρεψε μεθυσμένος από την δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της και όπως αναμεταδίδει το gegonota.news, όταν βγήκε έξω από το σπίτι για να αποφύγει τον καβγά, εκείνος την ακολούθησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια, ενώ το ανήλικο παιδί τους φέρεται να τον παρακαλούσε να σταματήσει.
Όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα κατέφυγε στο σπίτι φίλης της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, σημειώνοντας πως όταν ο σύζυγός της γίνεται επιθετικός όταν πίνει.
Η 24χρονη, η οποία κατέθεσε μέσω διερμηνέα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της επέστρεψε μεθυσμένος από την δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της και όπως αναμεταδίδει το gegonota.news, όταν βγήκε έξω από το σπίτι για να αποφύγει τον καβγά, εκείνος την ακολούθησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια, ενώ το ανήλικο παιδί τους φέρεται να τον παρακαλούσε να σταματήσει.
Όπως ανέφερε, λίγη ώρα αργότερα κατέφυγε στο σπίτι φίλης της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, σημειώνοντας πως όταν ο σύζυγός της γίνεται επιθετικός όταν πίνει.
Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 27χρονος σύζυγοςΑπό την πλευρά του, ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τη χτύπησε και ότι επιχείρησε μόνο να της πάρει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια λόγω ζήλιας. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να τον καταγγείλει, ενώ ανέφερε πως υπήρχαν εντάσεις εξαιτίας της στάσης της οικογένειάς της απέναντί του.
Δεν πείστηκε το δικαστήριοΤο δικαστήριο δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο και για τις δύο πράξεις που του αποδίδονταν, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό την όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την χώρα.
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