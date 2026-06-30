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Οι βράχοι έκρυβαν ναρκωτικά: Οι υπαίθριες «καβάτζες» 31χρονου διακινητή που συνελήφθη στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Οι βράχοι έκρυβαν ναρκωτικά: Οι υπαίθριες «καβάτζες» 31χρονου διακινητή που συνελήφθη στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ναρκωτικές ουσίες, μετρητά και εξοπλισμός που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου
Νέο χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρουν στη Μύκονο κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αστυνομιας Μυκόνου η οποία το τελευταίο διάστημα εντείνει τις επιχειρήσεις της στο νησί, επιχειρώντας να «ξηλώσει» τα δίκτυα που τροφοδοτούν τη νυχτερινή ζωή με κοκαΐνη και άλλες ουσίες.
Σε μία ακόμη στοχευμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης και κάνναβης.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος είχε μετατρέψει εξωτερικά σημεία στα Καντούνια της Μυκόνου σε υπαίθριες «καβάτζες», κρύβοντας τα φιξάκια ανάμεσα σε πέτρες και ξερολιθιές, ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό τους και να μπορεί να τα διακινεί άμεσα στους πελάτες του.
Η επιχείρηση στήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, με ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου να εντοπίζει τον ύποπτο το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Καντούνια, την ώρα που κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην κατοικία του, αλλά κυρίως σε πέντε διαφορετικά εξωτερικά σημεία, όπου οι αστυνομικοί αποκάλυψαν τις κρυψώνες.
Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, η παράνομη δραστηριότητά του θα μπορούσε να του αποφέρει τουλάχιστον 3.785 ευρώ από την πώληση των κατασχεμένων ποσοτήτων, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον αν ο 31χρονος αποτελεί μέρος ευρύτερου κυκλώματος που δρα στο νησί.
Η νέα αυτή σύλληψη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επιχειρήσεων των τελευταίων εβδομάδων στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη κατά της «άσπρης» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να «καθαρίσει» το νησί από τα κυκλώματα που λυμαίνονται την καλοκαιρινή σεζόν.
Σε μία ακόμη στοχευμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης και κάνναβης.
Έκρυβε τα ναρκωτικά σε υπαίθριες «καβάτζες» στα ΚαντούνιαΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βίντεο που εξασφάλισε το Protothema, στο οποίο καταγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο διακινητής για να κρύβει τις ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος είχε μετατρέψει εξωτερικά σημεία στα Καντούνια της Μυκόνου σε υπαίθριες «καβάτζες», κρύβοντας τα φιξάκια ανάμεσα σε πέτρες και ξερολιθιές, ώστε να δυσκολεύει τον εντοπισμό τους και να μπορεί να τα διακινεί άμεσα στους πελάτες του.
Η επιχείρηση στήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, με ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου να εντοπίζει τον ύποπτο το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Καντούνια, την ώρα που κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην κατοικία του, αλλά κυρίως σε πέντε διαφορετικά εξωτερικά σημεία, όπου οι αστυνομικοί αποκάλυψαν τις κρυψώνες.
Όσα κατασχέθηκαν από τις ΑρχέςΣυνολικά κατασχέθηκαν 36 φιξάκια κοκαΐνης, 6 φιξάκια ροζ κοκαΐνης, 9 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους σχεδόν 60 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, 2.735 ευρώ και 120 δολάρια.
Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, η παράνομη δραστηριότητά του θα μπορούσε να του αποφέρει τουλάχιστον 3.785 ευρώ από την πώληση των κατασχεμένων ποσοτήτων, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον αν ο 31χρονος αποτελεί μέρος ευρύτερου κυκλώματος που δρα στο νησί.
Η νέα αυτή σύλληψη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επιχειρήσεων των τελευταίων εβδομάδων στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη κατά της «άσπρης» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να «καθαρίσει» το νησί από τα κυκλώματα που λυμαίνονται την καλοκαιρινή σεζόν.
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