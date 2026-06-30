Σοκαριστικό έγκλημα στην Κύπρο: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

γύρω στις 6:50,

Ο σύζυγος δράστης και αυτόχειρας και η σύζυγος του είχαν φτάσει στη συγκεκριμένη τοποθεσία με δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. Ο λόγος παραμένει άγνωστος, όπως άγνωστο παραμένει το τι προηγήθηκε των πυροβολισμών, που πιστεύεται ότι έγιναν με το υπηρεσιακό πιστόλι του αστυνομικού.





Η γυναίκα παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λεμεσού.

Σύγχυση για την κατάσταση της γυναίκας

Υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία

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