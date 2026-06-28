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Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι από τη φωτιά στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια, μαρτυρίες ότι προκλήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη
Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι από τη φωτιά στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια, μαρτυρίες ότι προκλήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη
Δύο άτομα με εγκαύματα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό - «Οι καπνοί ήταν έντονοι, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε» λένε ένοικοι
Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, λίγο πριν από τις 12:00, σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας, στο κέντρο της Αθήνας.
Η φωτιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο όπου φυλάσσονταν είδη ρουχισμού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με μαρτυρία ενοίκου, η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο φόρτιζε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Ρόδου, στην είσοδο, στη συνέχεια όπως είπε η φωτιά επεκτάθηκε στη σκάλα, αλλά δεν έφτασε μέχρι τα δωμάτια.
Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση του κτιρίου, ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας ομόνοιας έως την οδό Βερανζέρου και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3ης Σεπτεμβρίου.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου. Ωστόσο, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο εσωτερικό του κτιρίου.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
«Άκουγα μόνο τζάμια που έσπαγαν και φωνές», είπε ένοικος του ξενοδοχείου που απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Όπως είπε η ίδια, βρισκόταν στον όγδοο όροφο του ξενοδοχείου όταν ξέσπασε η φωτιά. «Οι καπνοί ήταν έντονοι, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε».
Η φωτιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο όπου φυλάσσονταν είδη ρουχισμού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με μαρτυρία ενοίκου, η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο φόρτιζε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Ρόδου, στην είσοδο, στη συνέχεια όπως είπε η φωτιά επεκτάθηκε στη σκάλα, αλλά δεν έφτασε μέχρι τα δωμάτια.
Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση του κτιρίου, ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας ομόνοιας έως την οδό Βερανζέρου και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3ης Σεπτεμβρίου.
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία φέρουν εγκαύματα και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους του ξενοδοχείου. Ωστόσο, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο εσωτερικό του κτιρίου.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε χώρο ξενοδοχείου σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026
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