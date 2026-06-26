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Έφοδος της ΔΙΜΕΑ στη Χαλκιδική: Κατασχέθηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα, πρόστιμα άνω των 220.000 ευρώ
Έφοδος της ΔΙΜΕΑ στη Χαλκιδική: Κατασχέθηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα, πρόστιμα άνω των 220.000 ευρώ
Στο στόχαστρο και οι επιχειρήσεις σε παραλίες για παραβάσεις διαφάνειας - Από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί 97 επιχειρήσεις σε Αττική, Κορινθία και Χαλκιδική
Περισσότερα από 15.000 απομιμητικά προϊόντα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης στη Χαλκιδική, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τη διακίνηση των παράνομων προϊόντων ξεπέρασαν τις 208.000 ευρώ.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλιακές περιοχές, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας και επιβλήθηκαν επιπλέον πρόστιμα.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.
Κατά τις επιχειρήσεις των ελεγκτικών κλιμακίων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 απομιμητικά προϊόντα, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εστίασης που λειτουργούν σε παραλίες της Χαλκιδικής. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν 16 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την έλλειψη τιμοκαταλόγων, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ.
Η Αρχή επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στις παραλιακές επιχειρήσεις εντείνονται ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Από τις αρχές Ιουνίου έχουν ήδη ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε Αττική, Κορινθία και Χαλκιδική, έχουν βεβαιωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.
Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι παρεμβάσεις βασίζονται στην αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένων ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση πρακτικών που θίγουν τους καταναλωτές, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλιακές περιοχές, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας και επιβλήθηκαν επιπλέον πρόστιμα.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.
Κατά τις επιχειρήσεις των ελεγκτικών κλιμακίων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 απομιμητικά προϊόντα, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εστίασης που λειτουργούν σε παραλίες της Χαλκιδικής. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν 16 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την έλλειψη τιμοκαταλόγων, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ.
Η Αρχή επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στις παραλιακές επιχειρήσεις εντείνονται ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Από τις αρχές Ιουνίου έχουν ήδη ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε Αττική, Κορινθία και Χαλκιδική, έχουν βεβαιωθεί 33 παραβάσεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 27.500 ευρώ.
Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι παρεμβάσεις βασίζονται στην αξιοποίηση πληροφοριών, καταγγελιών και στοχευμένων ελέγχων, με στόχο την αντιμετώπιση πρακτικών που θίγουν τους καταναλωτές, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.
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