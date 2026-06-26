Έφοδος της ΔΙΜΕΑ στη Χαλκιδική: Κατασχέθηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά προϊόντα, πρόστιμα άνω των 220.000 ευρώ

Στο στόχαστρο και οι επιχειρήσεις σε παραλίες για παραβάσεις διαφάνειας - Από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί 97 επιχειρήσεις σε Αττική, Κορινθία και Χαλκιδική