Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον οικισμό των Δικαίων Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Τροχαίο

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον οικισμό των Δικαίων Έβρου

Το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 58χρονος σε τροχαίο στον οικισμό των Δικαίων Έβρου
Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον οικισμό Δικαίων του Έβρου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου.

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