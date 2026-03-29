Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και ο αδελφός του πρώην παίκτης ριάλιτι, τι είπαν στις απολογίες τους

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΚΑ Απάτη Λογιστής Reality Δημόσιο Συλλήψεις

Οι υπόλοιποι 11 από τους 15 που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10.000 έως 50.000 ευρώ, κατά περίπτωση

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τέσσερις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι πέρασαν χθες τη πύλη των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν μαζί με 11 ακόμη εμπλεκόμενους.

Μετά την διαδικασία των απολογιών των 11 κατηγορούμενων η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, το δρόμο για τις φυλακές πήραν τέσσερις εξ αυτών και συγκεκριμένα δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν τον πλέον κομβικό ρόλο στην υπόθεση καθώς και ο αδελφός του πρώην παίκτη γνωστού ριάλιτι.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 11 από τους 15 που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10.000 έως 50.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους έχω αποδοθεί, ενώ κάποιοι έδειξαν τους λογιστές ως υπεύθυνους για την εμπλοκή τους. Ενδεικτικά είναι τα όσα φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος επιχειρηματίας. «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου είχαν περάσει και οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών. Μεταξύ αυτής της «ομάδας» των κατηγορούμενων που κατάφεραν να γλυτώσουν τη προφυλάκιση βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας Tik Toker.

Στους εν λόγω επτά κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Ωστόσο, η υψηλότερη εγγυοδοσία επιβλήθηκε στον επιχειρηματία Tik Toker.

Όλοι τους φέρονται επίσης να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας είπε σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του: «Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία, δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Υπενθυμίζεται ότι οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών όπως συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Κλείσιμο
Το κουβάρι της μεγάλης αυτής υπόθεσης απάτης άρχισε τον Απρίλιο του 2024, όταν πολίτης κατήγγειλε στις αρχές ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος σε ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Επιπλέον, κατήγγειλε πως εκτός από το ψητοπωλείο, εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος και σε μία καφετέρια. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες των αρχών για ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα», στο οποίο είχαν δηλωθεί 323 εργαζόμενοι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν όλοι «φαντάσματα»!

Να σημειωθεί τέλος ότι στη δικογραφία της υπόθεσης περιγράφεται απάτη 31 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, ενώ περιλαμβάνονται επιπλέον 18 πρόσωπα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης