Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε σε ρέμα στη Ρόδο, επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, φωτογραφίες
Από το ατύχημα δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, αλλά χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου
Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, στην επαρχιακή οδό που ενώνει την πρωτεύουσα του νησιού με την περιοχή της Καλλιθέας, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε ρέμα.
Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, από το ατύχημα δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του οδηγού και της μίας συνεπιβάτισσας, αλλά χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών καθώς επίσης και κλιμάκιο της Τροχαίας Ρόδου προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Δείτε φωτογραφίες από το rodiaki.gr
