538 Έλληνες επαναπατρίστηκαν το Σάββατο από τη Μέση Ανατολή
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου.
Από Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν: 90 Έλληνες πολίτες και μέλη οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με συντονισμό των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ, το Κουβέιτ και τη Ντόχα.
Από Ντουμπάι: 448 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα με ειδική πτήση της Emirates, υπό την επίβλεψη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι.
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
