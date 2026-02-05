Εξιχνιάστηκε κλοπή χρηματοκιβωτίου στη Ναυπακτία με λεία πάνω από 20.000 ευρώ και 50 χρυσές λίρες
Χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία για την αφαίρεση, τη μεταφορά και τη φόρτωση του χρηματοκιβωτίου

Στην εξιχνίαση της κλοπής χρηματοκιβωτίου από σπίτι που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2024 στη Γαβρολίμνη Ναυπακτίας προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι, που έχουν ταυτοποιηθεί από την ΕΛΑΣ, διέρρηξαν το σπίτι χρησιμοποιώντας λοστό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του ένα χαλύβδινο χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε πάνω από 20.000 ευρώ σε μετρητά, 50 χρυσές λίρες και γραμμάτια.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως κατόπτευση και επιτήρηση της περιοχής. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία για την αφαίρεση, τη μεταφορά και τη φόρτωση του χρηματοκιβωτίου, λαμβάνοντας μέτρα προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή σε βάρος πέντε ανδρών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

