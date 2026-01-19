Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων για μολότοφ σε αστυνομικούς που φρουρούσαν το τουρκικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη
Η υπόθεση αφορά επεισόδια μετά από πορεία για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
Για εμπλοκή σε επεισόδια που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2023, στη Θεσσαλονίκη, μετά από πορεία για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές τρία άτομα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα επεισόδια έγιναν στην περιοχή του τουρκικού Προξενείου, με ρίψεις αυτοσχέδιων βομβών μολότοφ κατά αστυνομικών, που βρίσκονταν στο σημείο, φρουρώντας το Προξενείο.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι 28, 29 και 32 ετών (σήμερα), ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους αφορά τις εξής πράξεις: έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξη κοινής ειρήνης και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Την υπόθεση είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. που συνεχίζει την έρευνα για εμπλοκή κι άλλων προσώπων, ενώ η δικογραφία κατά των τριών συγκεκριμένων προσώπων διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Την υπόθεση είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. που συνεχίζει την έρευνα για εμπλοκή κι άλλων προσώπων, ενώ η δικογραφία κατά των τριών συγκεκριμένων προσώπων διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
