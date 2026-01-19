Δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων για μολότοφ σε αστυνομικούς που φρουρούσαν το τουρκικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση αφορά επεισόδια μετά από πορεία για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου