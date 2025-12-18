Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες από το Σαββατοκύριακο με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Οι μετεωρολόγοι «βλέπουν» αλλαγή στο σκηνικό μετά από ημέρες αντικυκλώνα – Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα - Η πρόγνωση των Μαρουσάκη, Κολυδά και Τσατραφύλλια





Κακοκαιρία μετά από ημέρες «ατμοσφαιρικού μπλοκαρίσματος» Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις τελευταίες ημέρες η χώρα βρισκόταν υπό την επίδραση ενός ισχυρού πεδίου υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, το οποίο λειτουργούσε σαν «ατμοσφαιρικό βουνό», εμποδίζοντας την έλευση οργανωμένων κακοκαιριών. Το σκηνικό αυτό αλλάζει, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται να «ξεκλειδώσει» την πόρτα για την είσοδο διαδοχικών συστημάτων κακοκαιρίας, με εξάρσεις και υφέσεις που ενδέχεται να διατηρηθούν ακόμη και στις αρχές του νέου έτους.



Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο Η κακοκαιρία που θα απασχολήσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Αντίθετα, δυτικά και βόρεια, το πεδίο των υψηλών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά, περιορίζοντας την ανάπτυξη ισχυρών ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το σύστημα θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή, γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε μεγάλα υψόμετρα.









Σταθερές θερμοκρασίες έως τα Χριστούγεννα – Αβεβαιότητα στις βροχές Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι έως και τα



Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Όπως τονίζει, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος είναι ικανές να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας. Τα μοντέλα παρουσιάζουν καλύτερη συμφωνία έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η πρόγνωση παραμένει επισφαλής.



«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας ότι, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια και δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.



Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμησή του, από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένονται λίγες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο προβλέπονται περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και χιονοπτώσεις σε χιονοδρομικά κέντρα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το σκηνικό δείχνει να περιλαμβάνει λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά διαφαίνεται τάση για πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.



Ο καιρός σήμερα Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 0 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.



Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13-14 βαθμούς.



Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.



Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.



Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.



Ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.