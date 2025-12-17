Η Βαλέρια Γκολίνο στο γιορτινό εξώφυλλο του Marie Claire Ιανουαρίου!
Ένα τεύχος γεμάτο δώρα και γιορτινή μόδα, που εμπνέει λάμψη και αυτοπεποίθηση

Η ενθουσιώδης και αλέγκρα Ιταλοελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαλέρια Γκολίνο σε μια αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφηση για το πρώτο τεύχος του 2026.
Αφοπλιστική, χαρούμενη και αφάνταστα γοητευτική, η σταρ που αγαπήσαμε στον “Άνθρωπο της Βροχής” δίπλα στον Τομ Κρουζ και πρόσφατα στο “The Morning Show”, βρέθηκε στην Αθήνα για το Marie Claire Power Trip και μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στην Ελλάδα, για την ομορφιά και τη γοητευτική ασχήμια του Νότου που μας διαμορφώνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και για το φόβο και το θάρρος που χρειάστηκε για να στραφεί στη σκηνοθεσία.
«Φοβόμουν ότι δεν θα είμαι αρκετή. Ότι δεν θα έχω το δικαίωμα να σταθώ στη θέση του σκηνοθέτη. Δεν μεγάλωσα σε μια βιομηχανία που ενθαρρύνει τις γυναίκες να σκηνοθετούν. Χρειάστηκε χρόνος, εμπειρία, και εσωτερική δουλειά για να το τολμήσω».
Ακόμα, συναντάμε την ισχυρή κυρία της ελληνικής ενημέρωσης, Έλλη Στάη, με πάνω από τέσσερις δεκαετίες δημοσιογραφικής διαδρομής και με έναν φετινό ρόλο-έκπληξη στο θέατρο, και μιλάμε μαζί της για την καριέρα, την προσωπική της ζωή και όσα ισχύουν ή δεν ισχύουν για τις γυναίκες που θέλουν και πρέπει να φαίνονται δυνατές.
Φιλοξενούμε, όπως πάντα, προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Ο Τζορτζ Κλούνι, σε μια κουβέντα μέσω video call με το ελληνικό Marie Claire μιλάει για τις χαρές και τις άβολες στιγμές της διασημότητας.
Η Φωτεινή Πελούζο, ανερχόμενο αστέρι σε διεθνές επίπεδο, μας μιλάει για το ταξίδι της Μεγάλης Χίμαιρας που έρχεται αυτές τις μέρες, επιτέλους, στην ΕΡΤ.
Ο Δημήτρης Καπουράνης έχει καταφέρει μέσα σε τέσσερα χρόνια να πρωταγωνιστεί σε παραστάσεις που συζητά όλη η Αθήνα. Και δίκαια!
Γιορτές σημαίνει μοίρασμα: The Absolute Holiday Gift guide με 67 διαλεχτά δώρα από την ομάδα του Marie Claire.
Η μόδα του χειμώνα είναι πιο λαμπερή από ποτέ.
Σοφιστικέ σύνολα και αξεσουάρ για τα πιο ρομαντικά Χριστούγεννα.
Παγιέτες και μεταλλιζέ λάμψεις για τα πάρτυ των ημερών.
Τι συμβαίνει γύρω μας;
Συναντάμε τις γυναίκες μουσικούς της περίφημης Παλαιάς Φιλαρμονικής (νυν Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας), που συνεχίζουν με περηφάνια την παράδοση του νησιού στην αγάπη για την κλασική μουσική.
Καταγράφουμε την σταδιακή εξαφάνιση των εφηβικών περιοδικών, που για δεκαετίες διαμόρφωναν και καθοδηγούσαν γενιές κοριτσιών με πιο υγιή τρόπο από τα σύντομα βίντεο και το ανεξέλεγκτο περιεχόμενο του Tik-Tok.

Ομορφιά: Ακόμα και οι πιο δωρικές στο μακιγιάζ ανάμεσά μας, στη διάρκεια των γιορτών, κάνουν μια εξαίρεση
Το μακιγιάζ είναι εντυπωσιακό, έντονο και γεμάτο προσωπικότητα.
Στον τομέα της καλής ζωής, παίρνουμε γεύση από ένα όνειρο παριζιάνικης κομψότητας στο διαμέρισμα Saints-Pères που επιμελήθηκε ο Hugo Toro, ενώ συναντάμε τη Δανάη Κώτση-Γκόλαντα και τις γοητευτικές χειροποίητες δημιουργίες της από πηλό.

