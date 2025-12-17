Πήγε να τη βιάσει ένας Άραβας και από τότε κουβάλαγε μαχαίρι, λέει ο πατέρας της 16χρονης που επιτέθηκε σε μαθήτρια στην Κυψέλη
Ο πατέρας ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της μαθήτριας που τραυματίστηκε με μαχαίρι ενώ υποστήριξε πως την κόρη του την είχαν βάλει στο στόχαστρο
Προφυλακιστέα κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συμμαθήτριάς της σε σχολείο της Κυψέλης. Ο πατέρας της ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της μαθήτριας που τραυματίστηκε ενώ υποστήριξε πως την κόρη του, «την είχαν βάλει στο στόχαστρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο». Ο ίδιος αποκάλυψε πως η κόρη του, του είχε πει πως ένα βράδυ «πήγε να τη βιάσει ένας Άραβας, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι».
Αναφερόμενος στη μητέρα της 16χρονης που είχε υποστηρίξει εχθές ότι «κάποιοι παρέσυραν» την κόρη της, ο πατέρας την χαρακτήρισε «αγωνίστρια» και συμπλήρωσε: «έχει τραβήξει πάρα πολλά στη ζωή της. Αγωνίζεται για τα παιδιά της. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ».
«Έχω να πω μια συγγνώμη και θέλω να βρω και τον μπαμπά της να πω μια συγγνώμη. Εγώ δεν το περίμενα αυτό από την (σ.σ. όνομα κόρης). Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πού τα βρίσκει αυτά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει. Της είπα “σε παρακαλώ”. Ήθελε να τελειώσει το σχολείο αυτό μου έλεγε», είπε ο πατέρας στο MEGA και για το μαχαίρι-πεταλούδα με το οποίο τραυμάτισε τη μαθήτρια, σημείωσε πως «κάπου πήγε και το αγόρασε, κάπου στο Μοναστηράκι. Το κατάλαβα. Εκεί τα πουλάνε αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι… Εγώ νόμιζα κουζινομάχαιρο κουβαλάει. Εμείς δεν είχαμε στο σπίτι μαχαίρια, ποτέ τέτοια πράγματα».
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Η (σ.σ. όνομα κόρης) το έκανε αυτό δεν ξέρω, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η (…) ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Μία, δύο, πέντε, αυτό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον πατέρα, η κόρη του είχε πει πως «ένα βράδυ πήγε να τη βιάσει ένας Άραβας και το έβαλε στα πόδια, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι μαζί. Έλεγε “για να προστατευτώ”. Ήθελε να πάει kick boxing. Την είχα γράψει κάποτε, μετά σταμάτησε, μετά ήθελε να πάει ξανά. Για άμυνα γιατί μου λέει “μην μου επιτεθεί κανένας στο δρόμο να με χτυπήσει, να με βιάσει” και τέτοια. Γιατί ήταν έτσι πολύ ωραία κοπέλα. Η (…) ντυνόταν και προκλητικά. Εγώ της έλεγα ”μην ντύνεσαι προκλητικά”, δεν με άκουγε».
«“Το πέταξα” μου λέει μια μέρα. “είχα για λίγο” μου λέει, “φοβήθηκα και το πέταξα”. Μην έχεις τέτοια πράγματα, λέω, πουθενά», συμπλήρωσε.
Δεν ισχύει ότι δεν δίνω χρήματα. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα γιατί έχουμε ακριβά ενοίκια. Αυτά μας κατέστρεψαν τη ζωή μας. Τα ενοίκια. Και τα ενοίκια δημιούργησαν και άλλα χρέη και άλλα χρέη και τα χρέη δημιούργησαν γκρίνιες. Στα παιδιά δεν υπήρξε ποτέ ξυλοδαρμός, ούτε βιαιότητα. Ποτέ, ποτέ. Ούτε καν υψηλός τόνος της φωνής. Δεν τη χτύπησα. Επικαλούμενη ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό», είπε ο πατέρας.
