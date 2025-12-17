Προφυλακίστηκε η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της σε σχολείο στην Κυψέλη
Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας - Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία
Προφυλακιστέα κρίθηκε η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συμμαθήτριάς της σε σχολείο της Κυψέλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.
Την ίδια στιγμή, για τους γονείς της 16χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο στο κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της κοπέλας που χτύπησε με το μαχαίρι την 14χρονη καθώς της είχε γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
